ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଚାକିରି ଛାଡ଼ି ଏବେ ଅଟୋ ଚଳାଉଛନ୍ତି ମହିଳା
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ପ୍ରାୟ ଦଶନ୍ଧି ଧରି ଆଇଟି ମ୍ୟାନେଜର ଭାବେ କାମ କରିବା ପରେ ଜଣେ ମହିଳା ନିଜର କର୍ପୋରେଟ୍ ଚାକିରି ଛାଡ଼ି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଅଟୋ-ରିକ୍ସା ଚଳାଇବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ଏବେ ତାଙ୍କର ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ବେଶ୍ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ପାଲଟିଛି। ଜଣେ ଉଦ୍ୟୋଗୀ, ଯିଏକି ନିକଟରେ ତାଙ୍କ ଅଟୋରେ ଯାତ୍ରା କରିଥିଲେ, ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ମହିଳା ଜଣକ ବର୍ତ୍ତମାନ ମାସକୁ ପ୍ରାୟ ୬୦,୦୦୦ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ନିଜର ବର୍ତ୍ତମାନର ଜୀବନଶୈଳୀକୁ ନେଇ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି।
ଏହି କାହାଣୀଟି ଉଦ୍ୟୋଗୀ ଡ. ନେଜରିନ୍ ମିଧଲାଜ୍ଙ୍କ ଏକ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ପୋଷ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ସେ ଏହି ସାକ୍ଷାତକୁ ସଫଳତା ଏବଂ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସନ୍ତୋଷକୁ ପୁନର୍ବିଚାର କରିବା ପାଇଁ ଏକ ଆଖି ଖୋଲିଦେଲା ଭଳି ଅଭିଜ୍ଞତା ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ଯାତ୍ରା ସମୟରେ, ମିଧଲାଜ୍ ଅଟୋ ଚାଳକଙ୍କ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଏବଂ ପେସାଦାର ଦକ୍ଷତା ଦେଖି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ସେ ପୁରୁଷ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତାଙ୍କର ଯାତ୍ରା ବିଷୟରେ ପଚାରିଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ମହିଳା ଜଣକ ଜଣାଇଲେ ଯେ ସେ କର୍ପୋରେଟ୍ ଦୁନିଆରୁ ବିଦାୟ ନେବା ପୂର୍ବରୁ ନଅ ବର୍ଷ ଧରି ଆଇଟି ମ୍ୟାନେଜର ଭାବରେ କାମ କରୁଥିଲେ।
ମିଧଲାଜ୍ ଏହି କଥାବାର୍ତ୍ତାକୁ ମନେ ପକାଇ ଲେଖିଛନ୍ତି, “କେବେ କେବେ, ସବୁଠାରୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କାହାଣୀଗୁଡ଼ିକ ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ କଥାବାର୍ତ୍ତାରୁ ଆସିଥାଏ।” ପୂର୍ବତନ ଆଇଟି ବୃତ୍ତିଜୀବୀ ଜଣକ ବୁଝାଇଛନ୍ତି ଯେ ସେ ନିଜର ପୂର୍ବ ଚାକିରି ସହ ଜଡ଼ିତ ଚାପ, ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ଏବଂ ନିରନ୍ତର ଚାହିଦାକୁ ପଛରେ ପକାଇ ଆସିଛନ୍ତି। ଏହା ପରିବର୍ତ୍ତେ, ସେ ନିଜର ଅଟୋ-ରିକ୍ସା ବ୍ୟବସାୟରେ ନିବେଶ କରିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି, ଯାହା ତାଙ୍କୁ ନିଜ ସମୟ ଏବଂ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନ ଉପରେ ଅଧିକ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଦେଇଛି।
ଆଜି, ସେ ପ୍ରାୟ ମାସକୁ ୬୦,୦୦୦ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ସାର୍ଥକ ବୋଲି ବିବେଚନା କରନ୍ତି, କାରଣ ଏହା ତାଙ୍କୁ ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ଏବଂ ଖୁସି ଦେଇଛି। ଏହି କାହାଣୀ ଅନେକ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଛି। ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ମଜାଳିଆ ଭାବେ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି, “ଆଇଟିରେ ୧୮ ବର୍ଷ କାମ କରିବା ପରେ ବି ଏପରି ମିଟିଂରେ ବଞ୍ଚି ରହିଛି ଯାହା କି କେବଳ ଇମେଲରେ ସରିପାରିଥାନ୍ତା।” ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଉପଭୋକ୍ତା ସରଳ ଏବଂ ସନ୍ତୋଷଜନକ ଜୀବନକୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଦେଇଥିବାରୁ ମହିଳାଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି। ଏହି ପୋଷ୍ଟଟି କ୍ୟାରିଅର୍ ଚୟନ, କାମ ଏବଂ ଜୀବନ ମଧ୍ୟରେ ସନ୍ତୁଳନ ଏବଂ ସଫଳତାର ସଂଜ୍ଞାକୁ ନେଇ ଅନଲାଇନ୍ରେ ଏକ ବ୍ୟାପକ ଚର୍ଚ୍ଚା ସୃଷ୍ଟି କରିଛି।