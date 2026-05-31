ଆଇଟି ମ୍ୟାନେଜର ଚାକିରି ଛାଡ଼ି ହେଲେ ଅଟୋ ଚାଳକ, ଏବେ ମାସକୁ କମାଉଛନ୍ତି ୬୦ ହଜାର ଟଙ୍କା; ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ
୯ ବର୍ଷ ଧରି ଆଇଟି ମ୍ୟାନେଜର ଭାବେ କାମ କରିବା ପରେ ଜଣେ ମହିଳା ଚାକିରି ଛାଡ଼ି ଅଟୋ ଚଳାଇବା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଆଜି ସେ ମାସକୁ ୬୦ ହଜାର ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରି ଏକ ସୁଖମୟ ଜୀବନ ଯାପନ କରୁଛନ୍ତି। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିଡିଓଟି ଏଠାରେ ଦେଖନ୍ତୁ।
IT Manager Turn Auto Driver : ଆଜିର ସମୟରେ ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ବଡ଼ ଚାକିରି, ଭଲ ପଦବୀ ଏବଂ ଉଚ୍ଚ ବେତନ ପାଇବା ପାଇଁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖନ୍ତି। ତେବେ, ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେଉଥିବା ଏକ ଭିଡିଓ ଲୋକଙ୍କୁ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରିଛି। ଏହି ଭିଡିଓକୁ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ଡ. ନେଜରିନ୍ ମିଧଲାଜ (Dr. Nezrin Midhlaj) ସେୟାର କରିଛନ୍ତି। ଡ. ନେଜରିନ୍ ଜଣେ ଡାକ୍ତର ଏବଂ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ କ୍ରିଏଟର୍, ଯିଏକି ପ୍ରାୟତଃ ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରେରଣାଦାୟକ କାହାଣୀଗୁଡ଼ିକୁ ନିଜ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ପୋଷ୍ଟ କରିଥାନ୍ତି।
ଭିଡିଓରେ ସେ ଜଣେ ମହିଳା ଅଟୋ ଚାଳକଙ୍କ ସହ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିଛନ୍ତି, ଯାହାଙ୍କ କାହାଣୀ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କ ହୃଦୟ ଜିତିଛି। ମହିଳା ଜଣକ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ସେ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରାୟ ୯ ବର୍ଷ ଧରି ଆଇଟି ମ୍ୟାନେଜର ପଦରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଚାକିରିର କ୍ରମାଗତ ଚାପ, ମାନସିକ ଅଶାନ୍ତି ଏବଂ ଦୌଡ଼ଧାପଡ଼ ଭରା ଜୀବନରୁ ଅତିଷ୍ଠ ହୋଇ ସେ ଇସ୍ତଫା ଦେବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ।
ପୁରୁଷ ପ୍ରଧାନ କ୍ଷେତ୍ରରେ କାମ କରିବା ନେଇ ମହିଳା ଜଣକ କ’ଣ କହିଲେ?
କଥାବାର୍ତ୍ତା ସମୟରେ ଡ. ନେଜରିନ୍ ମହିଳାଙ୍କୁ ପଚାରିଥିଲେ ଯେ, ପୁରୁଷଙ୍କ ଦବଦବା ରହିଥିବା ଏହି ପେସାରେ ଅଟୋ ଚଳାଇବା ବେଳେ ସେ କିପରି ଅନୁଭବ କରନ୍ତି। ଏହା ଉପରେ ମହିଳା ଜଣକ ହସି ହସି କହିଥିଲେ ଯେ, ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ସେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ, ମହିଳାଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରଚୁର ସାହସ ଅଛି ଏବଂ ସେମାନେ ଯାହା ଚାହିଁବେ ତାହା ହାସଲ କରିପାରିବେ। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଯଦି କୌଣସି ମହିଳା କିଛି କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅନ୍ତି, ତେବେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ବି ଅସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ଭିଡିଓରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଦେଖାଯାଏ ଯେ ସେ ତାଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତିରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ନିଜ ଜୀବନକୁ ନେଇ ବହୁତ ଖୁସି।
ଅଟୋ କିଣିଲେ, ଏବେ ମାସକୁ କମାଉଛନ୍ତି ୬୦ ହଜାର ଟଙ୍କା ମହିଳା ଜଣକ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆଇଟି ଚାକିରି ଛାଡ଼ିବା ପରେ ସେ ନିଜର ଏକ ଅଟୋ କିଣିଲେ ଏବଂ ଅଟୋ ଚଳାଇବା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଆରମ୍ଭରେ ଲୋକଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଅଜବ ଲାଗିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ କଥାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇନଥିଲେ। ଆଜି ସେ ନିଜ ଅଟୋରୁ ମାସକୁ ପ୍ରାୟ ୬୦ ହଜାର ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରୋଜଗାର କରୁଛନ୍ତି। ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି, ଅଟୋ ଚଳାଇବା ପରେ ଏବେ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ପୂର୍ବ ଭଳି ଚାପ ନାହିଁ। ଭାଇରାଲ ଭିଡିଓରେ ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଟଙ୍କା ଏବଂ ପଦବୀ ଠାରୁ ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ଏବଂ ଖୁସି ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ତାଙ୍କ ମତରେ, ଆଜି ସେ ପୂର୍ବାପେକ୍ଷା ଅଧିକ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନଯାପନ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ନିଜ କାମକୁ ଉପଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ଏହି କାରଣରୁ ହିଁ ତାଙ୍କ କାହାଣୀ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି।
View this post on Instagram
କମେଣ୍ଟରେ ମିଳିଲା ପ୍ରଚୁର ପ୍ରଶଂସା
ଭିଡିଓର ଶେଷରେ ମହିଳା ଜଣକ ଏପରି ଏକ କଥା କହିଥିଲେ ଯାହା ଲୋକଙ୍କୁ ବହୁତ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥିଲା। ସେ କହିଲେ ଯେ, ଜୀବନ କେବଳ କୌଣସି ବଡ଼ ପଦବୀ କିମ୍ବା ନାମ ପାଇଁ ନୁହେଁ, ବରଂ ଆପଣ ଭିତରୁ କେତେ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି ସେହି ବିଷୟରେ। ଏହି ଭାବନାକୁ ଡ. ନେଜରିନ୍ ତାଙ୍କ ପୋଷ୍ଟର କ୍ୟାପସନରେ ମଧ୍ୟ ଲେଖିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, କେବେ କେବେ ଜୀବନର ସବୁଠାରୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କାହାଣୀଗୁଡ଼ିକ ଅଜଣା ସାକ୍ଷାତରୁ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥାଏ। ଏଥିସହିତ, ମହିଳାଙ୍କ କାହାଣୀ ଏହା ମନେ ପକାଇ ଦିଏ ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଫଳତା ସମାନ ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ ଏବଂ ଅନେକ ସମୟରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଅପେକ୍ଷା ଶାନ୍ତିକୁ ବାଛିବା ସବୁଠାରୁ ସାହସିକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଥାଏ।
ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ, ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ମଧ୍ୟ ଲୋକମାନେ ମହିଳାଙ୍କୁ ଜୋରଦାର ପ୍ରଶଂସା କରୁଛନ୍ତି। ଜଣେ ୟୁଜର୍ ଲେଖିଛନ୍ତି, “ୱାଃ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ! ଆମକୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଗର୍ବ ଅଛି।” ସେହିପରି ଅନ୍ୟ ଜଣେ ୟୁଜର୍ କହିଛନ୍ତି, “ସକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତାଧାରା ସହିତ ଯେକୌଣସି କାମ କରାଯାଇପାରିବ।” ଆଉ ଜଣେ ୟୁଜର୍ ଲେଖିଛନ୍ତି, “ଏକଦମ୍ ସତ କଥା, ଜୀବନରେ ସ୍ୱାଧୀନତା ଏବଂ ମନର ଖୁସି ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ମୂଲ୍ୟ ରଖେ।” ଏହାଛଡ଼ା ଆଉ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି କମେଣ୍ଟ କରିଛନ୍ତି, “ତାଙ୍କୁ କେବଳ ଏକ ସରଳ ଏବଂ ଖୁସିର ଜୀବନ ଦରକାର ଥିଲା। ମୁଁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଖୁସି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଭବିଷ୍ୟତ କାମନା କରୁଛି। ଶେଷରେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷକୁ ସୁଖ ଏବଂ ଶାନ୍ତି ହିଁ ଦରକାର ହୋଇଥାଏ।” ଆଉ ଜଣେ ୟୁଜର୍ ଲେଖିଛନ୍ତି, “ଖୁସି ଏଥିରେ ଅଛି ଯେ ଆମେ ତାହା କରୁ ଯାହା ଆମକୁ ପସନ୍ଦ ଏବଂ ଲୋକଙ୍କ କଥାକୁ ଚିନ୍ତା ନକରୁ।” ଏହି ପ୍ରତିକ୍ରିୟାଗୁଡ଼ିକରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଯେ, ମହିଳାଙ୍କ କାହାଣୀ ଲୋକଙ୍କୁ ବହୁତ ପ୍ରେରିତ କରିଛି।