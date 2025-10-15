ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ ! ଇଟାଲୀ ଦେଉଛି “ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ଭିସା”; ଭାରତୀୟ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ ଆପ୍ଲାଏ, ଜାଣନ୍ତୁ ନିୟମ ଓ ସର୍ତ୍ତ
ଆସିଲା ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ । ଇଟାଲୀ ଏବେ ଦେଉଛି “ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ଭିସା” । ଭାରତୀୟମାନେ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ ଆପ୍ଲାଏ । ଜାଣନ୍ତୁ ଏହାର ନିୟମ ଓ ସର୍ତ୍ତ ।
ଇଟାଲୀ: ନିଜର ସୁନ୍ଦର ସ୍ଥାନ ଏବଂ ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଖାଦ୍ୟ ପାଇଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ, ଇଟାଲୀ ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ । ଏଟାକୁ ଯିବା ଅନେକଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ସ୍ୱପ୍ନ। ଯଦି ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଇଟାଲୀ ବୁଲିବାକୁ ଏବଂ ସେଠାରେ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ବିତାଇବାକୁ ଚାହାଁନ୍ତି, ତେବେ ଏହି ଖବର ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ।
ଆଜ୍ଞା ହଁ, ଇଟାଲୀର ଗୋଲଡେନ୍ ଭିସା ସହିତ, ଆପଣ କେବଳ ସେଠାରେ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ପାଇଁ ରହିପାରିବେ ନାହିଁ ବରଂ ପାଠପଢ଼ା ଏବଂ କାମ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ଇଟାଲୀର ଗୋଲଡେନ୍ ଭିସା ଏକ ନିବେଶକ ଭିସା, ଯାହା ଭାରତୀୟଙ୍କ ସମେତ ଅନ୍ୟ ଅନେକ ଦେଶର ନାଗରିକଙ୍କୁ ନିବେଶ ଉପରେ ବାସସ୍ଥାନ ଅନୁମତି ପ୍ରଦାନ କରେ।
ଗୋଲଡେନ୍ ଭିସା 2017 ରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା
ଇଟାଲୀ ସରକାର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ବିଦେଶୀ ନିବେଶକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ 2017 ରେ ଗୋଲଡେନ୍ ଭିସା କିମ୍ବା ଇନଭେଷ୍ଟର ଭିସା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଇଟାଲୀୟ ଗୋଲଡେନ୍ ଭିସା ଦୁଇ ବର୍ଷ ପାଇଁ ବୈଧ ଏବଂ ଏହାକୁ ଆହୁରି ତିନି ବର୍ଷ ପାଇଁ ରେନ୍ୟୁ କରାଯାଇପାରିବ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଯଦି ଆପଣ ଇଟାଲୀରେ ନିବେଶ ଜାରି ରଖନ୍ତି, ତେବେ ଏହାକୁ ଆହୁରି ବଢ଼ାଯାଇପାରିବ। ଇଟାଲୀୟ ଗୋଲଡେନ୍ ଭିସା ସହିତ, ଆପଣ ଶେଙ୍ଗେନ ଅଞ୍ଚଳ ସାରା ଭ୍ରମଣ କରିବାର ମଧ୍ୟ ସୁଯୋଗ ପାଇବେ।
ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ଅପ୍ସନ
ଇଟାଲୀୟ ଗୋଲଡେନ୍ ଭିସା ପାଇବା ପାଇଁ, ଆପଣ ଚାରୋଟି ମୁଖ୍ୟ ଉପାୟରେ ନିବେଶ କରିପାରିବେ। ପ୍ରଥମ ବିକଳ୍ପ ହେଉଛି ଏକ ଅଭିନବ ଷ୍ଟାର୍ଟ-ଅପ୍ ଆରମ୍ଭ କରିବା, ଯାହା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ €250,000 (ପ୍ରାୟ 2.57 କୋଟି) ନିବେଶ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଦ୍ୱିତୀୟ ବିକଳ୍ପ ହେଉଛି ଏକ ଇଟାଲୀୟ ଲିମିଟେଡ୍ କମ୍ପାନୀ ଗଠନ କରିବା, ଯେଉଁଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ €500,000 (ପ୍ରାୟ ₹.15 କୋଟି) ନିବେଶ କରିବାକୁ ପଡିବ। ତୃତୀୟ ବିକଳ୍ପ ଅଧୀନରେ, ଆପଣ ଇଟାଲୀୟ ସରକାରୀ ବଣ୍ଡରେ €2 ନିୟୁତ (ପ୍ରାୟ 20.6 କୋଟି) ନିବେଶ କରିପାରିବେ। ଚତୁର୍ଥ ବିକଳ୍ପ ଭାବରେ, ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ ଦାନଯୋଗ୍ୟ ପଦକ୍ଷେପ ପାଇଁ €1 ନିୟୁତ (ପ୍ରାୟ 10.3 କୋଟି) ଦାନ କରିବାକୁ ପଡିବ।
ଏହା ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ ଯେ, ଉପରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ପରିମାଣ ବ୍ୟତୀତ, ଆପଣଙ୍କୁ ବାସସ୍ଥାନ ପରମିଟ୍ ଫି, ଆଇନଗତ ଫି, ନବୀକରଣ ଫି ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଫି ସମେତ ପୃଥକ ଭାବରେ ଅନେକ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଫି ମଧ୍ୟ ଦେବାକୁ ପଡିବ।
ଇଟାଲୀୟ ଗୋଲଡେନ୍ ଭିସା ପାଇଁ କିଏ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ?
ଆପଣଙ୍କ ବୟସ 18 ବର୍ଷ କିମ୍ବା ତା’ଠାରୁ ଅଧିକ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ।
ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ନିଜ ଦେଶର ଏକ ବୈଧ ପାସପୋର୍ଟ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ।
ଆପଣ ଜଣେ ଅଣ-ଇୟୁ/ଇଇଏ/ସ୍ୱିସ୍ ନାଗରିକ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ।
ଆପଣଙ୍କର ନିବେଶ ପାଇଁ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପାଣ୍ଠି ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ।
ଇଟାଲୀରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାର ତିନି ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ନିବେଶ କରିବାକୁ ପଡିବ।
ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ପାଣ୍ଠି ପାଇଁ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟେସନ୍ ଦାଖଲ କରିବାକୁ ପଡିବ।
ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ଅପରାଧିକ ରେକର୍ଡ ରହିବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ।
ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବୀମା ହେବା ଆବଶ୍ୟକ।
ଇଟାଲୀୟ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଭିସା ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିବା ସମୟରେ, ଆପଣ ମନେ ରଖିବା ଉଚିତ ଯେ ଏହା ଇଟାଲୀରେ ନିବେଶ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଡିଜାଇନ୍ କରାଯାଇଛି। ଯଦି ଆପଣ ଇଟାଲୀରେ ନିବେଶ କରିବାକୁ ଚାହୁଁନାହାଁନ୍ତି, ତେବେ ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କେବଳ ଏକ ଅନୁପଯୁକ୍ତ ବିକଳ୍ପ ହେବ ନାହିଁ ବରଂ ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ମହଙ୍ଗା ବିକଳ୍ପ ମଧ୍ୟ ହେବ।