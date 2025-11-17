ଅଜବ ଖେଳ, ମନୋରଞ୍ଜନ ପାଇଁ ନିରସ୍ତ୍ର ମଣିଷ ଉପରେ ଗୁଳି ଚଳାନ୍ତି ଲୋକେ, ସେ ବି ପୁଣି ଟଙ୍କା ଦେଇ…

ଅଜବ ଖେଳ, ମନୋରଞ୍ଜନ ପାଇଁ ନିରସ୍ତ୍ର ମଣିଷ ଉପରେ ଗୁଳି ଚଳାନ୍ତି ଲୋକେ

By Jyotirmayee Das

Sniper Safari: ଆପଣମାନେ ସାଧାରଣତଃ ଜାଣିଥିବେ ଯେ, କିଛି ଲୋକ ଜଙ୍ଗଲକୁ ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ଶିକାର ପାଇଁ ଯାଇଥାନ୍ତି । କିନ୍ତୁ କେବେ ଆପଣ ଶୁଣିଛନ୍ତି କି କେହି ମଣିଷ ଶିକାର ପାଇଁ ଯାଇଛନ୍ତି । ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ ଆପଣଙ୍କୁ ନିହାତି ଚିନ୍ତାରେ ପକାଇ ଦେଇଥିବ । କିନ୍ତୁ ଇଟାଲୀର ମିଲାନ ସହରରୁ ଏପରି ଏକ ଭୟଙ୍କର ମାମଲା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି।

ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି ଯେ, କିଛି ଇଟାଲୀୟ ଲୋକ ଟଙ୍କା ଦେଇ ନିଜର ମନୋରଞ୍ଜନ ପାଇଁ ନିରସ୍ତ୍ର ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ଗୁଳି ଚଳାଉଛନ୍ତି। ଏହାକୁ ‘ସ୍ନାଇପର ସଫାରି’ କୁହାଯାଏ। ଯାହାକୁ ନେଇ ତଦନ୍ତ ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ।

୧୯୯୦ ଦଶକର ଯୁଦ୍ଧ ସମୟରେ ମନୋରଞ୍ଜନ ପାଇଁ ସାରାଜେଭୋରେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ଗୁଳି ଚଳାଇବା ପାଇଁ ଇଟାଲୀୟ ନାଗରିକମାନେ ଟଙ୍କା ଦେଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଏନେଇ ଜଣେ ସାମ୍ବାଦିକ ଅଭିଯୋଗ ଦାଖଲ କରିଥିଲେ।

ଅଭିଯୋଗରେ ସେ ଦାବି କରିଥିଲେ ଯେ, କିଛି “ଅତ୍ୟନ୍ତ ଧନୀ” ବନ୍ଧୁକ ପ୍ରେମୀ ବ୍ୟକ୍ତି ସାରାଜେଭୋ ପାହାଡ଼ରେ ନିରସ୍ତ୍ର ଲୋକଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିଥିଲେ । ହତ୍ୟା ପାଇଁ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣର ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ। ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ପୁରୁଷ ମାନଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିବା ପାଇଁ ଭିନ୍ନ ମୂଲ୍ୟ, ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ ଭିନ୍ନ ମୂଲ୍ୟ ଏବଂ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଭିନ୍ନ ମୂଲ୍ୟ ଦେଉଥିଲେ ।

ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଜଣେ ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ସେ ୧୯୯୩ ମସିହାରେ ଏହି “ସ୍ନାଇପର ସଫାରି” ବିଷୟରେ ଜାଣିଥିଲେ। ସେ ୧୯୯୪ ମସିହାର ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ଇଟାଲୀୟ ସାମରିକ ଗୁପ୍ତଚର (SISMI) କୁ ଏହି ସୂଚନା ଜଣାଇଥିଲେ। ପ୍ରାୟ ଦୁଇ ମାସ ପରେ, SISMI ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇ କହିଥିଲା, “ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛୁ; ଏପରି ଆଉ କୌଣସି ସଫାରି ହେବ ନାହିଁ।”

ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ, ବ୍ରିଟିଶ ସୈନିକମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ ସେହି ସମୟରେ ସାରାଜେଭୋରେ ନିୟୋଜିତ ଥିଲେ । କିନ୍ତୁ ଏପରି “ସ୍ନାଇପର ଟୁରିଜିମ୍” କେବେ ଦେଖି ନଥିଲେ, ଏବଂ ସେଠାରେ ଏତେ ସଂଖ୍ୟାରେ ଚେକପୋଷ୍ଟ ଥିଲା ଯେ ଜଣେ ବାହାର ଲୋକ ପ୍ରବେଶ କରି ସାଧାରଣ ନାଗରିକଙ୍କ ଉପରେ ଗୁଳି ଚଳାଇବା ପ୍ରାୟତଃ ଅସମ୍ଭବ ଥିଲା।

ଏପରି ମାମଲାରେ ବୋସନିଆରେ ତଦନ୍ତ ସ୍ଥଗିତ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଇଟାଲୀରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିଛି। ଅପରାଧରେ ପ୍ରକୃତରେ କିଏ ସମ୍ପୃକ୍ତ ତାହା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା ପାଇଁ ସେଠାକାର ପୋଲିସ ଏବଂ ପବ୍ଲିକ ପ୍ରସିକ୍ୟୁଟରମାନେ ସାକ୍ଷୀମାନଙ୍କର ଏକ ତାଲିକା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛନ୍ତି।

ସ୍ନାଇପର ସଫାରି ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ, ଅମାନବୀୟ ଏବଂ ବେଆଇନ ଅଭ୍ୟାସ। ଏଥିରେ ଦେୟପ୍ରାପ୍ତ ଅଂଶଗ୍ରହଣକାରୀମାନଙ୍କୁ ଦୂରରୁ ମଣିଷଙ୍କ ଉପରେ ଗୁଳି ଚଳାଇବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିଥାଏ । କିନ୍ତୁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ଏହା ପ୍ରାୟତଃ କେବଳ ମନୋରଞ୍ଜନ ପାଇଁ କରାଯାଏ।

 

