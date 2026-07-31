ଖେଳ ଜଗତରେ ଶୋକର ଛାୟା: ଆଖି ବୁଜିଲେ ବିଶ୍ୱକପ୍ ବିଜେତା, ୬୬ ବର୍ଷ ବୟସରେ ମୃତ୍ୟୁ
ବିଶ୍ୱକପ୍ ବିଜେତା ଇଟାଲୀର କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଡିଫେଣ୍ଡର ଫ୍ରାଙ୍କୋ ବାରେସିଙ୍କ ପରଲୋକ
ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର ଡେସ୍କ: ବିଶ୍ୱକପ୍ ବିଜେତା ତଥା ଇଟାଲୀର ପୂର୍ବତନ ଫୁଟବଲର୍ ଫ୍ରାଙ୍କୋ ବାରେସିଙ୍କ ନିଧନରେ ପୂରା କ୍ରୀଡ଼ା ଜଗତ ଶୋକରେ ବୁଡ଼ି ରହିଛି। ଆଜି ଫ୍ରାଙ୍କୋଙ୍କ ପରଲୋକ ନେଇ ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ୬୬ ବର୍ଷ ବୟସରେ ସେ ସଂସାରରୁ ବିଦାୟ ନେଇଛନ୍ତି। ସେ ଗତ କିଛି ସମୟ ହେବ ଅସୁସ୍ଥ ଥିଲେ । ଫୁଟବଲ୍ ଜଗତର ଅନ୍ୟତମ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଡିଫେଣ୍ଡର ଭାବେ ଗଣାଯାଉଥିବା ବାରେସିଙ୍କ କ୍ଲବ୍ ‘ଏସି ମିଲାନ୍’ ଏକ ବିବୃତ୍ତି ଜାରି କରି ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଖବର ନିଶ୍ଚିତ କରିଛି।
କ୍ଲବ୍ ନିଜ ବିବୃତ୍ତିରେ ଲେଖିଛି, “ଫ୍ରାଙ୍କୋ ବାରେସିଙ୍କ ନିଧନରେ ଏସି ମିଲାନ୍ର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଇତିହାସ ଶୋକସନ୍ତପ୍ତ। ତାଙ୍କର ଆଦର୍ଶ ଏବଂ ନିଷ୍ଠା ସଦାସର୍ବଦା କ୍ଲବ୍ର DNA ରେ ରହିବ, ଠିକ୍ ଯେପରି ତାଙ୍କର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ୬ ନମ୍ବର ଜର୍ସି ରହିଛି। ଏହି କଠିନ ସମୟରେ ଏସି ମିଲାନ୍, ଫ୍ରାଙ୍କୋ ବାରେସିଙ୍କ ପରିବାର ପ୍ରତି ଗଭୀର ସମବେଦନା ପ୍ରକାଶ କରୁଛି।”
୧୯୮୨ ରେ ଜିତିଥିଲେ ବିଶ୍ୱକପ୍: ଫ୍ରାଙ୍କୋ ବାରେସି ୧୯୮୨ ରେ ଇଟାଲୀର ବିଶ୍ୱକପ୍ ବିଜେତା ଦଳର ସଦସ୍ୟ ଥିଲେ। ସେ ଇଟାଲୀ ପାଇଁ ୮୧ଟି ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିଥିଲେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ତାଙ୍କର କ୍ୟାରିୟର ବହୁତ ଲମ୍ବା ଥିଲା। ସେ କ୍ଲବ୍ ଏସି ମିଲାନ୍ ପାଇଁ ଖେଳି ନିଷ୍ଠା ଓ ସମର୍ପଣର ବଡ଼ ଉଦାହରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ।
ଫ୍ରାଙ୍କୋ ୧୯୭୪ ରେ ଏସି ମିଲାନ୍ର ୟୁଥ୍ ଏକାଡେମୀରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଏହା ପରେ ୧୯୭୮ ରେ ସେ ସିନିୟର୍ ଟିମ୍ ପାଇଁ ପଦାର୍ପଣ କରିଥିଲେ। ସେ ପ୍ରାୟ ୧୯ ବର୍ଷ ଧରି ଏସି ମିଲାନ୍ ପାଇଁ ଖେଳିଥିଲେ। କ୍ଲବ୍ ପାଇଁ ଫ୍ରାଙ୍କୋ ମୋଟ ୭୧୯ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିଛନ୍ତି, ଯାହା ସହିତ ସେ କ୍ଲବ୍ ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିଥିବା ଦ୍ୱିତୀୟ ଖେଳାଳି ଅଟନ୍ତି।
କ୍ଲବ୍ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ସମ୍ମାନରେ ୬ ନମ୍ବର ଜର୍ସିକୁ ଅବସର ଦେଇଥିଲା। ଏହି ଇଟାଲୀୟ ଖେଳାଳି ଜଣକ କ୍ଲବ୍ ପାଇଁ ଛଅଟି ସିରି-ଏ ଟାଇଟଲ୍ ଏବଂ ତିନୋଟି ୟୁରୋପିଆନ୍ କପ୍/ଚାମ୍ପିୟନ୍ସ ଲିଗ୍ ଜିତିଥିଲେ। ଥରେ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଟ୍ରଫି ଜିତିଥିବା ଫ୍ରାଙ୍କୋ ବାରେସିଙ୍କ ଦଳ ୧୯୯୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ର ସେମିଫାଇନାଲ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚିଥିଲା।
ଏହା ପରେ ତାଙ୍କ ଅଧିନାୟକତ୍ୱରେ ଟିମ୍ ୧୯୯୪ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଫାଇନାଲ୍ରେ ସ୍ଥାନ ପକ୍କା କରିଥିଲା। ତେବେ ଫାଇନାଲ୍ରେ ବ୍ରାଜିଲ୍ ବିପକ୍ଷ ପେନାଲ୍ଟି ଶୁଟ୍ଆଉଟ୍ରେ ଦଳକୁ ପରାଜୟର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ଏହିପରି ଭାବେ ସେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ପାଇଁ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଜିତିବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଥିଲେ।