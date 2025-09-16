ITR Filing କୁ ନେଇ ବଡ଼ ସୂଚନା ; ବଢ଼ିଲା ଡେଡ଼ ଲାଇନ ଜାଣନ୍ତୁ ଦାଖଲ କରିବାର ଶେଷ ତାରିଖ
ସୋମବାର ଦିନ ଆୟକର ବିଭାଗ ଆୟକର ରିଟର୍ଣ୍ଣ (ITR) ଦାଖଲ କରିବାର ଶେଷ ତାରିଖକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିଛି ...
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ : ସୋମବାର ଦିନ ଆୟକର ବିଭାଗ ଆୟକର ରିଟର୍ଣ୍ଣ (ITR) ଦାଖଲ କରିବାର ଶେଷ ତାରିଖକୁ ଗୋଟିଏ ଦିନ ବୃଦ୍ଧି କରି ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୧୬ (ଆଜି) କରିଛି। କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଟିକସ ବୋର୍ଡ (CBDT) ଏକ ବିବୃତ୍ତିରେ କହିଛି ଯେ 2025-26 ବର୍ଷ ପାଇଁ ITR ଦାଖଲ କରିବାର ଶେଷ ତାରିଖ ୧୫ ସେପ୍ଟେମ୍ବର, ୨୦୨୫ ରୁ ୧୬ସେପ୍ଟେମ୍ବର, ୨୦୨୫ କୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଉଛି।
ITR ର ଶେଷ ତାରିଖ ବୃଦ୍ଧି କରାଗଲା: ଜାରି କରାଯାଇଥିବା ଏକ ବିବୃତ୍ତିରେ, CBDT କହିଛି ଯେ ଉପଯୋଗିତାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବା ପାଇଁ, ଇ-ଫାଇଲିଂ ପୋର୍ଟାଲ ୧୬ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ଦିନ ୧ ୨ ଟାରୁ ଅପରାହ୍ନ ୨.୩୦ ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ ମୋଡ୍ ରେ ରହିବ। ଚାଟାର୍ଡ ଆକାଉଣ୍ଟାଣ୍ଟ ଏବଂ ସାଧାରଣ ଲୋକମାନେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଇ-ଫାଇଲିଂ ପୋର୍ଟାଲରେ ତ୍ରୁଟି ବିଷୟରେ ଅଭିଯୋଗ କରିବା ପରେ ITR ସମୟସୀମା ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଥିଲା।
ରିଟର୍ଣ୍ଣ ଦାଖଲରେ ଯାନ୍ତ୍ରିକ ତ୍ରୁଟି ଅଭିଯୋଗ:ସୋମବାର ଦିନ ଆୟକର ବିଭାଗ କହିଛି ଯେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାତ କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଆୟକର ରିଟର୍ଣ୍ଣ ଦାଖଲ କରାଯାଇଛି। ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପୋର୍ଟାଲରେ ତ୍ରୁଟି ଅଭିଯୋଗ ଏବଂ ସମୟସୀମା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଦାବି ମଧ୍ୟରେ ଏହା କୁହାଯାଇଛି। ସମୟସୀମା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଦାବି ପରେ, ବିଭାଗ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ୨୦୨୪-୨୫ (ମୂଲ୍ୟାୟନ ବର୍ଷ ୨୦୨୫-୨୬) ପାଇଁ ଆୟକର ରିଟର୍ଣ୍ଣ (ITR) ଦାଖଲ କରିବାର ସମୟସୀମା ବୃଦ୍ଧି କରିଛି।
ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାତ କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଆଇଟିଆର ଦାଖଲ :ବିଭାଗ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ X ରେ ଲେଖିଛି, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାତ କୋଟିରୁ ଅଧିକ ITR ଦାଖଲ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଗଣନା ଜାରି ରହିଛି। ଯେଉଁମାନେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୨୦୨୫-୨୬ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ବର୍ଷ ପାଇଁ ITR ଦାଖଲ କରିନାହାଁନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ରିଟର୍ଣ୍ଣ ଦାଖଲ କରିବାକୁ ବିଭାଗ ଅନୁରୋଧ କରିଛି। ଗତ ବର୍ଷ, ୩୧ ଜୁଲାଇ ସୁଦ୍ଧା ୭.୨୮କୋଟି ITR ଦାଖଲ କରାଯାଇଥିଲା।
ଗତ କିଛି ଦିନ ମଧ୍ୟରେ, ଅନେକ ଚାର୍ଟାର୍ଡ ଆକାଉଣ୍ଟାଣ୍ଟ ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଯେ ଆୟକର ପୋର୍ଟାଲରେ ଟିକସ ପେମେଣ୍ଟ କରିବା ଏବଂ AIS (ବାର୍ଷିକ ସୂଚନା ବିବରଣୀ) ଡାଉନଲୋଡ୍ କରିବା ସମୟରେ କିଛି ତ୍ରୁଟି ରହିଛି। ସୋମବାର ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ବ୍ୟବହାରକାରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ ଇ-ଫାଇଲିଂ ପୋର୍ଟାଲରେ ଲଗ୍ ଇନ୍ କରିପାରି ନାହାଁନ୍ତି।
ITR ଦାଖଲ କରିବାର ଶେଷ ତାରିଖ: ୧୪ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ପ୍ରସାରିତ ଏକ ବିବୃତ୍ତିକୁ ଆୟକର ବିଭାଗ ନକଲି ବୋଲି କହିଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଲେଖାଯାଇଥିଲା ଯେ ଆଇଟିଆର୍ ଦାଖଲ କରିବାର ଶେଷ ତାରିଖ ୩୦ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨୦୨୫ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି। ବିଭାଗ କରଦାତାଙ୍କୁ ଯେକୌଣସି ସୂଚନା ପାଇଁ କେବଳ ଇନକମଟ୍ୟାକ୍ସ ଇଣ୍ଡିଆର ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲା। ବିଭାଗ କହିଛି ଯେ ଆଇଟିଆର୍ ଦାଖଲ କରିବାର ଶେଷ ତାରିଖ କେବଳ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୧୫। କିନ୍ତୁ, ଏବେ ଏହାକୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଦିନ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି।
ଆଇଟିଆର୍ ଅପଲୋଡ୍ ଏବଂ ଟିକସ ପ୍ରଦାନ କରିବାରେ ସମସ୍ୟା ସମ୍ପର୍କରେ ଅଭିଯୋଗ ଉପରେ, ସୋମବାର ସକାଳେ ଆୟକର ବିଭାଗ କହିଥିଲା ଯେ ଇ-ଫାଇଲିଂ ପୋର୍ଟାଲ ଠିକ୍ ଭାବରେ କାମ କରୁଛି। ଦୟାକରି ଆପଣଙ୍କର ବ୍ରାଉଜର କ୍ୟାଶ୍ ସଫା କରନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ ବ୍ରାଉଜରରୁ ପୋର୍ଟାଲ୍ ଆକ୍ସେସ୍ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଆୟକର ବିଭାଗ କହିଛି ଯେ ଏହାର ହେଲ୍ପଡେସ୍କ ଆଇଟିଆର୍ ଫାଇଲିଂ, ଟିକସ ପ୍ରଦାନ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସମ୍ପର୍କିତ ସେବାରେ କରଦାତାମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ନିରନ୍ତର କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି ଏବଂ କରଦାତାମାନଙ୍କୁ ଫୋନ୍, ଲାଇଭ୍ ଚାଟ୍, ୱେବେକ୍ସ ସେସନ୍ ଏବଂ ଏକ୍ସ ମାଧ୍ୟମରେ ସାହାଯ୍ୟ କରାଯାଉଛି।