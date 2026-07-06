ବିଶ୍ୱକପ୍ରୁ ବ୍ରାଜିଲ୍ ବାଦ୍ ପଡ଼ିବା ପରେ ସନ୍ନ୍ୟାସ ନେଲେ ନେମାର
୨୦୨୬ ଫିଫା ବିଶ୍ୱକପ୍ର ପ୍ରି-କ୍ୱାର୍ଟର ଫାଇନାଲ୍ରେ ନରୱେ ନିକଟରୁ ବ୍ରାଜିଲ ୨-୧ ଗୋଲ୍ରେ ହାରି ବାଦ୍ ପଡ଼ିଛି।
ଇଷ୍ଟ ରଦରଫୋର୍ଡ: ୨୦୨୬ ଫିଫା ବିଶ୍ୱକପ୍ର ‘ରାଉଣ୍ଡ ଅଫ୍ ୧୬’ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ନରୱେ ଠାରୁ ବ୍ରାଜିଲ ୨-୧ ଗୋଲ୍ରେ ହାରିଯାଇଛି। ଏହି ପରାଜୟ ପରେ ବ୍ରାଜିଲର ଷ୍ଟାର୍ ଖେଳାଳି ନେମାର ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଫୁଟବଲ୍ରୁ ଅବସର ନେବାକୁ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଏହା ସହିତ ଦେଶ ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଚମତ୍କାର କ୍ୟାରିୟର ଶେଷ ହୋଇଛି। ମ୍ୟାଚ୍ ପରେ ୩୪ ବର୍ଷୀୟ ନେମାର କହିଛନ୍ତି ଯେ, ବ୍ରାଜିଲକୁ ଷଷ୍ଠ ଥର ବିଶ୍ୱବିଜେତା କରିବା ପାଇଁ ବହୁ ବର୍ଷର ଚେଷ୍ଟା ପରେ, ଏବେ ତାଙ୍କର ଏହି ସଫର ଏକ ଭାବପୂର୍ଣ୍ଣ ମୋଡ଼ରେ ଶେଷ ହୋଇଛି।
ବିଶ୍ୱକପ୍ରୁ ଦଳ ବାଦ୍ ପଡ଼ିବା ପରେ ନେମାର ନିଜ ଖେଳ ଜୀବନ କଥା ମନେ ପକାଇଥିଲେ। ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ହଳଦିଆ ଜର୍ସିରେ ଏହା ତାଙ୍କର ଶେଷ ମ୍ୟାଚ୍ ଥିଲା। ସେ ଦୁଃଖର ସହ କହିଥିଲେ, “ମୁଁ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କଲି, ହେଲେ ଏବେ ସବୁ ସରିଗଲା। ମୁଁ ଯେଉଁଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲି, ସେଇଠି ହିଁ ଶେଷ କଲି।” ସେ ଆମେରିକାର ମେଟ୍ଲାଇଫ୍ ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ କଥା କହୁଥିଲେ, ଯେଉଁଠାରେ ସେ ୨୦୧୦ରେ ବ୍ରାଜିଲ ପାଇଁ ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିଥିଲେ। ଠିକ୍ ୧୬ ବର୍ଷ ପରେ ସେହି ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ରେ ହିଁ ତାଙ୍କ କ୍ୟାରିୟରର ଶେଷ ମ୍ୟାଚ୍ ହେଲା।
ଏହି ବିଶ୍ୱକପ୍ ଜିତିବା ପାଇଁ ବ୍ରାଜିଲ ସବୁଠୁ ଆଗରେ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ନରୱେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚକିତ କରି ବ୍ରାଜିଲକୁ ହରାଇ ଦେଲା। ମ୍ୟାଚ୍ ଶେଷ ଆଡ଼କୁ ନେମାର ଏକ ପେନାଲ୍ଟି ଜରିଆରେ ବ୍ରାଜିଲ ପାଇଁ ଏକମାତ୍ର ଗୋଲ୍ ଦେଇଥିଲେ। ହେଲେ ନରୱେର ଅର୍ଲିଙ୍ଗ ହାଲାଣ୍ଡଙ୍କ ଦମଦାର ଖେଳ ଯୋଗୁଁ ନରୱେ ଜିତି କ୍ୱାର୍ଟର ଫାଇନାଲ୍କୁ ଚାଲିଗଲା। ଏହି ହାର୍ ସହିତ ଷଷ୍ଠ ଥର ବିଶ୍ୱକପ୍ ଟ୍ରଫି ଜିତିବାକୁ ଥିବା ବ୍ରାଜିଲର ସ୍ୱପ୍ନ ଭାଙ୍ଗିଗଲା।
ବ୍ରାଜିଲ ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଗୋଲ୍ କରିଥିବା ପୁରୁଷ ଖେଳାଳି ଭାବେ ନେମାର ବିଦାୟ ନେଇଛନ୍ତି। ସେ ତାଙ୍କ କ୍ୟାରିୟରରେ ୧ film ୧୨୯ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳି ୮୦ଟି ଗୋଲ୍ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହା ସହିତ ସେ ୨୦୧୬ରେ ଓଲିମ୍ପିକ୍ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ଏବଂ ୨୦୧୩ରେ ଫିଫା କନଫେଡେରେସନ୍ସ କପ୍ ଜିତିଛନ୍ତି। ମାତ୍ର କମ୍ ବୟସରୁ ଖେଳ ଆରମ୍ଭ କରି ସେ ବ୍ରାଜିଲ ଫୁଟବଲର ମୁଖ୍ୟ ଚେହେରା ପାଲଟିଥିଲେ ଏବଂ ଚାରୋଟି ବିଶ୍ୱକପ୍ରେ ଦଳର ଆକ୍ରମଣ ଭାଗ ସମ୍ଭାଳିଥିଲେ।
ଏତେ ବଡ଼ ଖେଳାଳି ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଟ୍ରଫି ହିଁ ଏମିତି ଏକ ପୁରସ୍କାର ଥିଲା, ଯାହାକୁ ସେ କେବେ ଜିତିପାରିଲେ ନାହିଁ। ତାଙ୍କର ବିଶ୍ୱକପ୍ ଯାତ୍ରା ବହୁତ ନିରାଶାଜନକ ଥିଲା। ୨୦୧୪ରେ ସେ ଆହତ ହୋଇ ବାଦ୍ ପଡ଼ିଲେ, ୨୦୧୮ରେ ବେଲଜିୟମଠାରୁ ହାରିଲେ, ୨୦୨୨ରେ କ୍ରୋଏସିଆଠାରୁ ପେନାଲ୍ଟିରେ ହାରିଲେ ଏବଂ ଏବେ ୨୦୨୬ରେ ନରୱେଠାରୁ ହାରି ବିଦାୟ ନେଲେ। ନେମାରଙ୍କ ପାଇଁ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଜିତିବାର ଏହା ହିଁ ଶେଷ ସୁଯୋଗ ଥିଲା।
ନେମାର ବ୍ରାଜିଲର ଜଣେ ସଫଳ ଓ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଖେଳାଳି ଭାବେ ବିଦାୟ ନେଇଛନ୍ତି। ବ୍ରାଜିଲର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଖେଳାଳିମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସେ ରହିବେ କି ନାହିଁ, ସେ ନେଇ ଆଲୋଚନା ଚାଲିପାରେ; କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ରେକର୍ଡ ଓ ଖେଳ ଦେଶର କ୍ରୀଡ଼ା ଇତିହାସରେ ସର୍ବଦା ମନେ ରହିବ। ତାଙ୍କର ଏହି ବିଦାୟ ବ୍ରାଜିଲ ଦଳ (ସେଲେସାଓ) ପାଇଁ ଏକ ସ୍ମରଣୀୟ ଯୁଗର ଅନ୍ତ ଘଟାଇଛି ଏବଂ ବ୍ରାଜିଲ ଫୁଟବଲ୍ରେ ଏକ ନୂଆ ଆରମ୍ଭ ଆଣିଛି।