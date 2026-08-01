ସବୁସୀମା ପାର୍ କଲାଣି ପାକିସ୍ତାନ ସେନା, PoKବାସୀଙ୍କ ଉପରେ କରୁଛି ଅକଥନୀୟ ଅତ୍ୟାଚାର, ମଲେଣି ୫୦ରୁ ଅଧିକ ଲୋକ

ସବୁସୀମା ପାର୍ କଲାଣି ପାକିସ୍ତାନ ସେନା, PoKବାସୀଙ୍କ ଉପରେ କରୁଛି ଅକଥନୀୟ ଅତ୍ୟାଚାର

By Jyotirmayee Das

ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର ଡେସ୍କ: ପାକିସ୍ତାନ ଅଧିକୃତ କାଶ୍ମୀରରେ ଗତ କିଛି ଦିନ ହେବ ଜାରି ରହିଥିବା ହିଂସା ଏବଂ ବିରୋଧ ପ୍ରଦର୍ଶନକୁ ନେଇ ଏକ ବଡ଼ ବୟାନ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଜାମ୍ମୁ-କାଶ୍ମୀର ଜଏଣ୍ଟ ପିପୁଲ୍ସ ଆକ୍ସନ୍ କମିଟିର ସଦସ୍ୟ ସରଦାର ଉମର ନଜୀର କାଶ୍ମୀରୀ ସୋସିଆଲ୍ ମିଡିଆରେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଯେ, ଗତ କିଛି ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ସୁରକ୍ଷା ବଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଯୋଗୁଁ ୫୦ ରୁ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ ଯାଇଛି।

JAAC ସଦସ୍ୟ କାଶ୍ମୀରୀ ଏହା ମଧ୍ୟ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଯେ, ଶହ ଶହ ଲୋକ ଆହାତ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେ ଏହାକୁ ବର୍ବର ଆତଙ୍କବାଦ ବୋଲି ଆଖ୍ୟା ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହି ସବୁ ମଧ୍ୟରେ ପାକିସ୍ତାନର ରାଜଧାନୀ ଇସଲାମାବାଦରେ ଜୁଲାଇ ୩୧ ରେ ଏକ ବଡ଼ ବିରୋଧ ପ୍ରଦର୍ଶନ ହୋଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ପୂର୍ବତନ ସିନେଟର ମୁସ୍ତାକ୍ ଖାନ୍‌ଙ୍କ ସମେତ ଅନେକ ପାକିସ୍ତାନୀ ଏବଂ କାଶ୍ମୀରୀ ଲୋକ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ।

Uttarakhand Govt.

ଇସଲାମାବାଦରେ ହୋଇଥିବା ବିରୋଧ ପ୍ରଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଉମର ନଜୀର କାଶ୍ମୀରୀ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଇଛନ୍ତି। ସେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ, ସେମାନେ ରାୱଲକୋଟର ଡି-ଚୌକସ୍ଥିତ ନିଜର ଧାରଣା ସ୍ଥଳରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହି ଧାରଣା କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ଜାରି ରହିଛି। ଏହା ସହ ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଗତ ତିନି-ଚାରି ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ବ୍ୟାପକ ସଂଖ୍ୟାରେ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ ଯାଇଛି ଏବଂ ଅନେକ ସାଥୀ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ସିଧାସଳଖ ଗୁଳିଚାଳନା କରାଯାଇଥିବା ସେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି, ଯାହା ଯୋଗୁଁ ଏତେ ସଂଖ୍ୟକ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି।

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

ଲିୟାରୀରେ ଗ୍ୟାଙ୍ଗୱାର, ଉଜୈର ବାଲୋଚଙ୍କ ଭାଇ…

କେବେ ଆସିବ ପିଏମ୍ କିଷାନର ୨୪ତମ କିସ୍ତି? ଏବେ…

ଇସଲାମାବାଦ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଉପରେ କ’ଣ କହିଲେ: ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଜୁଲାଇ ୩୧ ରେ ସିନେଟର ମୁସ୍ତାକ୍ ସାହେବ ଇସଲାମାବାଦର ଜି-୧୦ ମରକଜ୍‌ରେ ଏକ ବଡ଼ ରାଲି ଡାକରା ଦେଇଥିଲେ। ଏହି ରାଲିରେ ବିପୁଳ ସଂଖ୍ୟାରେ ପାକିସ୍ତାନୀ ଏବଂ କାଶ୍ମୀରୀ ଲୋକ ସାମିଲ ହୋଇ ନିଜର ଏକତା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ଉମର ନଜୀର, ସିନେଟର ମୁସ୍ତାକ୍ ଖାନ୍ ଏବଂ ଏହି ପ୍ରଦର୍ଶନ ଆୟୋଜନ କରିଥିବା ସମସ୍ତ ଲୋକଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଛନ୍ତି।

ଉମର ନଜୀର କାଶ୍ମୀରୀ ପାକିସ୍ତାନ ଏବଂ କାଶ୍ମୀରର ସେହି ସମସ୍ତ ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରତି କୃତଜ୍ଞତା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଇସଲାମାବାଦରେ ଏକାଠି ହୋଇ ଏହି ବଡ଼ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହା ଏକ ଐତିହାସିକ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଥିଲା। ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଲୋକମାନେ ଏହିପରି ସେମାନଙ୍କ ସାଥୀରେ ଛିଡ଼ା ହେବେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ସ୍ୱରକୁ ମଜବୁତ ଭାବେ ଉଠାଇବେ ବୋଲି ଉମର ନଜୀର ଆଶା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି।

You might also like More from author
More Stories

ଲିୟାରୀରେ ଗ୍ୟାଙ୍ଗୱାର, ଉଜୈର ବାଲୋଚଙ୍କ ଭାଇ…

କେବେ ଆସିବ ପିଏମ୍ କିଷାନର ୨୪ତମ କିସ୍ତି? ଏବେ…

ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣର ଶୀକାର ହୋଇଥିବା ଦ୍ୱିତୀୟ…

ଗ୍ଲାସଗୋରେ ଭାରତର ଐତିହାସିକ ସଫଳତା, ନୀରଜଙ୍କୁ…

1 of 27,381