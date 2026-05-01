ହାରିଗଲା ଜୀବନ, ଜିତିଗଲା ମା’ର ମମତା! ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ବି ପୁଅକୁ ଛାତିରୁ ଅଲଗା କରିନଥିଲା ମା’

ଜବଲପୁର ନୌକା ଦୁର୍ଘଟଣା: ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ନିଜ ଶିଶୁର ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ମା' ତାକୁ ଜାବୁଡ଼ି ଧରିଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ମିଳିଛି। ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୯ ଜଣଙ୍କର ପ୍ରାଣହାନି ଘଟିଥିବା ବେଳେ ଅନେକ ଏବେ ମଧ୍ୟ ନିଖୋଜ ଅଛନ୍ତି। ପ୍ରାୟ ୪୦ ରୁ ୪୫ ଜଣ ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ନେଇ ଯାଉଥିବା

By Shiv Sankar Singh

ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ : ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର ଜବଲପୁର ସ୍ଥିତ ବରଗୀ ବନ୍ଧରେ ଘଟିଥିବା ଏକ ସ୍ପର୍ଶକାତର ଡଙ୍ଗା ବୁଡ ଦୁର୍ଘଟଣା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ତବ୍ଧ କରିଦେଇଛି। ବରଗୀ ଡ୍ୟାମ୍‌ରେ ଏକ କ୍ରୁଜ୍‌ରେ ଯେତେବେଳେ ୩୯ ଜଣ ଲୋକ ବୁଲାବୁଲି କରି ଆନନ୍ଦ ନେଉଥିଲେ, ସେତିକି ବେଳେ ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା। ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ୨୨ ଜଣଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ୯ ଜଣଙ୍କ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଯାଇ ପାରିନାହିଁ। ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣାର ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୟନୀୟ ଚିତ୍ର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି, ଯାହାକୁ ଦେଖିଲେ ଯେକୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିର ଛାତି ଥରିଉଠିବ।

ନଦୀରୁ ଅନେକ ଶବ ମିଳିଥିବା ବେଳେ ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କ ଶବ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି, ଯାହାଙ୍କ ବେକରେ ତାଙ୍କର ତିନି ବର୍ଷର ନିଷ୍ପାପ ଶିଶୁଟି ଜାବୁଡ଼ି ଧରି ରହିଥିଲା। ମା’ ନିଜ ଶିଶୁର ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ତାକୁ ନିଜ ଲାଇଫ୍ ଜ୍ୟାକେଟ୍ ଭିତରେ ବାନ୍ଧି ଛାତିରେ ଚିପି ଧରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟବଶତଃ ଉଭୟ ଜୀବନ ଯୁଦ୍ଧରେ ହାରିଗଲେ। ସେମାନେ ମୃତ୍ୟୁ ପାଖରେ ହାରି ଯାଇଥାଇ ପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମା’ ଓ ଶିଶୁର ଏହି ନିସ୍ୱାର୍ଥପର ଭଲପାଇବା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭାବବିହ୍ୱଳ କରିଦେଇଛି।

ପାଣିରେ ବୁଡ଼ି ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିବା ମା’ ଓ ପୁଅଙ୍କ ପରିଚୟ ମିଳିଛି। ଦିଲ୍ଲୀରୁ ଜବଲପୁର ବୁଲିବାକୁ ଆସିଥିବା ଏହି ପରିବାରରେ ବାପା-ମା’ ଏବଂ ଦୁଇଟି ସନ୍ତାନ ଥିଲେ। ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ବାପା ଏବଂ ଝିଅଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ମା’ ଏବଂ କୁନି ପୁଅର ପାଣିରେ ବୁଡ଼ି ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏବେ ଏହା ଏକ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ପାଲଟିଛି ଯେ, ସତେ ଯେମିତି କାଳ ସେମାନଙ୍କୁ ଦିଲ୍ଲୀରୁ ଜବଲପୁର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟାଣି ଆଣିଥିଲା।

ଆତ୍ମହତ୍ୟା ନା ହତ୍ୟା? ଏପଷ୍ଟାଇନଙ୍କ ରହସ୍ୟମୟ…

ଭାରତରେ ଏଇ ସ୍ଥାନରେ ହୋଇଛି ଖାମେନେଇଙ୍କ ନାଁରେ…

ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ସେହି କ୍ରୁଜ୍‌ରେ ୩୫ ରୁ ଅଧିକ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ସବାର ଥିଲେ। ଗୁରୁବାର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ହଠାତ୍ ପ୍ରବଳ ପବନ ଏବଂ ଝଡ଼ବାତ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ନଦୀରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଲହରୀ ଉଠିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଏହା ଫଳରେ କ୍ରୁଜ୍‌ଟି ନିଜର ସନ୍ତୁଳନ ହରାଇ ପାଣିରେ ଓଲଟି ବୁଡ଼ିଗଲା। ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣା ଏତେ ହଠାତ୍ ଘଟିଲା ଯେ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ସଂଭାଳିବାକୁ ସୁଯୋଗ ମିଳିଲା ନାହିଁ ଏବଂ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଆତଙ୍କ ଖେଳିଗଲା।

ଟିକେଟରେ ଜାଲିଆତି: କ୍ରୁଜ୍‌ରେ କ୍ଷମତାଠାରୁ ଅଧିକ ଏବଂ ବିନା ଟିକେଟରେ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ ଥିଲେ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଫସି ରହିଥିବା ଲୋକଙ୍କ ସଠିକ୍ ସଂଖ୍ୟା ଜଣାପଡ଼ିପାରୁ ନାହିଁ। ସତର୍କ ସୂଚନାକୁ ଅଣଦେଖା: ପାଣିପାଗ ବିଭାଗର ଚେତାବନୀ ସତ୍ତ୍ୱେ କ୍ରୁଜ୍‌କୁ ପାଣିକୁ ଓହ୍ଲାଇବା ପାଇଁ ବିପଦଜନକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଥିଲା। ସୁରକ୍ଷା ନିୟମର ଉଲ୍ଲଂଘନ: ଲାଇଫ୍ ଜ୍ୟାକେଟ୍ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନଙ୍କୁ ତାହା ପିନ୍ଧାଯାଇ ନଥିଲା। ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟରେ ବିଳମ୍ବ: SDRF ଏବଂ NDRF ପାଖରେ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ସମ୍ବଳର ଅଭାବ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା, ଯାହାଫଳରେ ରେସ୍କ୍ୟୁ ଅପରେସନରେ ମୂଲ୍ୟବାନ ସମୟ ନଷ୍ଟ ହୋଇଥିଲା।

ଏହି ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ‘ଟାଇମ୍ସ ନାଓ ନବଭାରତ’ ସହ କଥା ହୋଇ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ଲୋଧୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଏକ ତଦନ୍ତ କମିଟି ଗଠନ କରାଯାଇଛି। ସେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଦୋଷୀମାନଙ୍କୁ ଆଦୌ ଛଡ଼ାଯିବ ନାହିଁ ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତରେ ବୋଟିଂ ପାଇଁ ‘କମ୍ପ୍ୟୁଟରାଇଜଡ୍ ଡାଟା’ ସିଷ୍ଟମ ଲାଗୁ କରାଯିବ।

ଆତ୍ମହତ୍ୟା ନା ହତ୍ୟା? ଏପଷ୍ଟାଇନଙ୍କ ରହସ୍ୟମୟ…

ଭାରତରେ ଏଇ ସ୍ଥାନରେ ହୋଇଛି ଖାମେନେଇଙ୍କ ନାଁରେ…

ଇରାନ ଉପରେ ପୁଣି ବଡ଼ ଆକ୍ରମଣ ପ୍ରସ୍ତୁତି! ୨୪…

କଶ୍ମୀର ଲୋକଙ୍କ ପରିଚୟ ଖତମ କରୁଛି…

