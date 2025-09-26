ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ; ଭାଉଜକୁ ନେଇ ନଣନ୍ଦ ଛୁ, ହ୍ବାଟ୍ସଆପ୍ ଚାଟରୁ ଖୋଲିଲା ଲଭ୍ ଷ୍ଟୋରୀର ରାଜ୍, ହତାଶ ହତଭାଗା ପତି
ଏମିତି ବି ପ୍ରେମ ହୁଏ । ଭାଉଜ- ନଣନ୍ଦଙ୍କ ଭିତରେ ଚାଲିଥିଲା ଇସ୍କ ୱାଲା ଲଭ୍ । ଶେଷରେ ଭାଉଜକୁ ଧରି ଛୁ ମାରିଲା ନଣନ୍ଦ ।
ଭୋପାଲ: ଏମିତି ବି ପ୍ରେମ ହୁଏ । ଭାଉଜ- ନଣନ୍ଦଙ୍କ ଭିତରେ ଚାଲିଥିଲା ଇସ୍କ ୱାଲା ଲଭ୍ । ଶେଷରେ ଭାଉଜକୁ ଧରି ଛୁ ମାରିଲା ନଣନ୍ଦ । ଏପରି ଏକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ଜବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାରୁ ।
ଏଠାରେ ଜଣେ ନଣନ୍ଦ ତାଙ୍କ ଭାଉଜଙ୍କୁ ଧରି ଫେରାର ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଭାଇ ଏସବୁ ବିଷୟରେ କିଛି ବି ଜାଣି ପାରିଲାନି । ଯେତେବେଳେ ସେ ସେମାନଙ୍କ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଚାଟ୍ ପଢିଲେ, ସେତେବେଳେ ଏହି ଅଜବ ପ୍ରେମ କାହାଣୀର ସତ୍ୟତା ଜାଣଇବାକୁ ପାଇଲେ। ପୋଲିସ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାଉଜଙ୍କୁ ଖୋଜୁଛି।
ଏହି ମାମଲାଟି କୌଣସି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର କାହାଣୀ ପରି ଶୁଣାଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଏହା ସତ । ଏଥିରେ ଜଣେ ସ୍ୱାମୀ, ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟ ଭଉଣୀଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ସମଗ୍ର ପରିବାରକୁ ଦୋହଲାଇ ଦେଇଛି।
ସ୍ୱାମୀ ଏବଂ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପ୍ରେମ ବିବାହ ହୋଇଥିଲା
ମୈହାର ଜିଲ୍ଲାର ଅମରପାଟନର ବାସିନ୍ଦା 30 ବର୍ଷୀୟ ଆଶୁତୋଷ ବଂଶଲ ପ୍ରାୟ ସାତ ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ତାଙ୍କ ପଡ଼ୋଶୀ ସନ୍ଧ୍ୟାଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରେମ ବିବାହ କରିଥିଲେ। ବିବାହ ପରେ ଏହି ଦମ୍ପତିଙ୍କର ଏକ ପୁଅ ହୋଇଥିଲା। ଯଦିଓ ତାଙ୍କ ପରିବାର ପ୍ରଥମେ ସମ୍ପର୍କକୁ ବିରୋଧ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ସବୁକିଛି ସ୍ୱାଭାବିକ ହୋଇଗଲା। 2022 ମସିହାରେ, ଆଶୁତୋଷଙ୍କ ପାଠପଢା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ସନ୍ଧ୍ୟା ଏବଂ ତାଙ୍କ ପୁଅ ସହିତ ଜବଲପୁର ଚାଲିଯାଇଥିଲେ। ସେ ସେଠାରେ ଏକ ଘରୋଇ କଲେଜରୁ ଡି.ଏଡ୍. କରୁଥିଲେ।
ଭଉଣୀ ତାଙ୍କ ଭାଉଜଙ୍କ ଘରକୁ ମଧ୍ୟ ଆସୁଥିଲେ
ଜବଲପୁରରେ ରହୁଥିବା ସମୟରେ, ଆଶୁତୋଷଙ୍କ ମାମୁଁଙ୍କ ଝିଅ ମାନସୀ ପ୍ରାୟତଃ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଆନ୍ତି। ମାନସୀ ଏବଂ ସନ୍ଧ୍ୟାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଘନିଷ୍ଠ ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା। ଦୁହେଁ ଘନିଷ୍ଠ ବନ୍ଧୁ ହୋଇଗଲେ। ସେମାନେ ଏକାଠି ବାହାରକୁ ଯିବା ଆସିବା ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଆଶୁତୋଷ କେବେ ସନ୍ଦେହ କରିନଥିଲେ ଯେ ସେମାନଙ୍କର ଘନିଷ୍ଠତା ବନ୍ଧୁତାଠାରୁ ଅଧିକ ହୋଇପାରେ। ଅଗଷ୍ଟ ୧୩ ତାରିଖ ସକାଳେ ସନ୍ଧ୍ୟା ହଠାତ୍ ତାଙ୍କୁ ନ ଜଣାଇ ଘରୁ ବାହାରିଗଲେ। ସିସି ଟିଭି ଫୁଟେଜରେ ସେ ରାଞ୍ଝି ଅଞ୍ଚଳ ଆଡକୁ ଯାଉଥିବାର ଦେଖାଗଲା। ପରଦିନ, ସେ ତାଙ୍କୁ ରେଳ ଷ୍ଟେସନରେ ପାଇଲେ ।ପଚରାଯିବାରୁ, ସନ୍ଧ୍ୟା କୌଣସି ସ୍ପଷ୍ଟ ଉତ୍ତର ଦେଲେ ନାହିଁ ଏବଂ କେବଳ ଅମରପାଟନ ଯିବାକୁ ଜିଦ୍ ଧରିଲେ।
ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ପୋଲିସରେ FIR ଦେଲେ
ଆଶୁତୋଷ ତାଙ୍କୁ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ପୁଅକୁ ଘରକୁ ଫେରାଇ ଆଣିଲେ। କିଛି ଦିନ ପାଇଁ ସବୁକିଛି ସ୍ୱାଭାବିକ ରହିଲା, କିନ୍ତୁ ଅଗଷ୍ଟ ୨୨ ତାରିଖରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ହଠାତ୍ ତାଙ୍କ ମୋବାଇଲ୍ ଛାଡି ପୁଣି ନିଖୋଜ ହୋଇଗଲେ। ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ତାଙ୍କ ମୋବାଇଲ୍ ଯାଞ୍ଚ କଲେ, ସେ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ଭଉଣୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଚାଟ୍ ଦେଖି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ। ସେମାନେ ଏକାଠି ରହିବାକୁ ଯୋଜନା କରିଥିଲେ।
ଏଏସ୍ପି ମାମଲା ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ
ଅତିରିକ୍ତ ପୋଲିସ ଅଧିକ୍ଷକ ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତ ଶର୍ମା କହିଛନ୍ତି ଯେ ଜବଲପୁର ଏବଂ ମୈହାର ପୋଲିସ ମିଳିତ ଭାବରେ ମହିଳାଙ୍କୁ ଖୋଜୁଛନ୍ତି । ଯଦିଓ ମାନସୀ ଘରକୁ ଫେରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସନ୍ଧ୍ୟାଙ୍କ କୌଣସି ପତ୍ତା ମିଳୁନାହିଁ । ତଥାପି ଏହି ଘଟଣା ସମଗ୍ର ଅଞ୍ଚଳରେ ଆଲୋଚନାର ବିଷୟ ପାଲଟିଛି।