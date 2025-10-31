ବଦଳିଲା ଛୁଟି ! ରବିବାର ସ୍କୁଲରେ ହେବ ପାଠପଢା ; ଶୁକ୍ରବାର ସ୍କୁଲ ଛୁଟି, ପ୍ରଧାନଶିକ୍ଷକଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ…

ନୂତନ ୨୦୨୫ ଶିକ୍ଷାବର୍ଷ ଆରମ୍ଭରୁ ଶୁକ୍ରବାର ସାପ୍ତାହିକ ଛୁଟି ହେବ, ଯେତେବେଳେ ରବିବାର ପୂର୍ବପରି ଖୋଲା ରହିବ।

By Pragyan Priyadarshini Sahoo

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର ଜବଲପୁରର ମାଲବ୍ୟ ଚୌକରେ ଥିବା ଅଞ୍ଜୁମାନ ଇସଲାମିଆ ଇଂରାଜୀ ମାଧ୍ୟମ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଦ୍ୱାରା ଜାରି କରାଯାଇଥିବା ଏକ ଆଦେଶ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଲୋଚନାର ବିଷୟ। ସ୍କୁଲ ପରିଚାଳନା ଦ୍ୱାରା ଜାରି କରାଯାଇଥିବା ଏକ ନୋଟିସରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ନୂତନ ୨୦୨୫ ଶିକ୍ଷାବର୍ଷ ଆରମ୍ଭରୁ ଶୁକ୍ରବାର ସାପ୍ତାହିକ ଛୁଟି ହେବ, ଯେତେବେଳେ ରବିବାର ପୂର୍ବପରି ଖୋଲା ରହିବ।

ଏହି ସୂଚନା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଅଭିଭାବକମାନଙ୍କୁ ଏକ ମୋବାଇଲ୍ ମେସେଜ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ପଠାଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଲେଖାଯାଇଥିଲା, “ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ଯେ ନୂତନ ୨୦୨୫ ଶିକ୍ଷାବର୍ଷ ପାଇଁ ଶୁକ୍ରବାର ସାପ୍ତାହିକ ଛୁଟି ହେବ, ଏବଂ ରବିବାର ସକାଳ ୮:୪୫ ରୁ ଅପରାହ୍ନ ୧୨:୪୫ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖୋଲା ରହିବ – ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁଯାୟୀ, ପ୍ରଧାନଶିକ୍ଷକ।”

ଏହି ଆଦେଶ ପ୍ରକାଶ ପରେ, ବିଜେପି ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ମୋର୍ଚ୍ଚା ଏହାକୁ ତୀବ୍ର ବିରୋଧ କରିଥିଲା। ମୋର୍ଚ୍ଚାର ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ମୁଜାମ୍ମିଲ ଅଲି କହିଛନ୍ତି ଯେ ସ୍କୁଲର ୧୧୭ ବର୍ଷର ଇତିହାସରେ ରବିବାର କେବେବି ପାଠପଢ଼ା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇନାହିଁ। ସେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ଆଦେଶ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅସାମ୍ବିଧାନିକ ଏବଂ ମନମୁଖୀ।

ଅର୍ଡରକୁ ତୁରନ୍ତ ବାତିଲ କରିବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ:ଶନିବାର ଦିନ ବିଜେପି ପ୍ରତିନିଧିମାନେ ଜବଲପୁର କଲେକ୍ଟରଙ୍କୁ ଏକ ସ୍ମାରକପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରି ଏହି ଆଦେଶକୁ ତୁରନ୍ତ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିବାକୁ ଦାବି କରିଥିଲେ। ସେମାନେ କହିଥିଲେ ଯେ ରବିବାର ସାରା ଦେଶର ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ଛୁଟି ଦିନ, ଏବଂ ଶିକ୍ଷକ, ଛାତ୍ର ଏବଂ ଅଭିଭାବକମାନେ ସେହି ଦିନ ପାରିବାରିକ କାମ କିମ୍ବା ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଛୁଟି ନିଅନ୍ତି।

ସ୍କୁଲ ପରିଚାଳନାର ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି କେବଳ ପିଲା ଏବଂ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅସୁବିଧାଜନକ ନୁହେଁ, ବରଂ ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ସ୍ଥିର କରାଯାଇଥିବା ନିୟମର ବିରୁଦ୍ଧ।କମିଟି ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆବଶ୍ୟକୀୟ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବା ଉଚିତ।

ଏହି ଏକପାଖିଆ ନିଷ୍ପତ୍ତି ପାଇଁ ବିଜେପି ପ୍ରଶାସନକୁ ସମ୍ବିଧାନ ଅନୁଯାୟୀ ରବିବାର ସାପ୍ତାହିକ ଛୁଟି ପୁନଃସ୍ଥାପିତ କରିବାକୁ ଏବଂ ଅଞ୍ଜୁମନ ଇସଲାମିଆ ୱାକଫ କମିଟି ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆବଶ୍ୟକ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛି।

ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇ ଜିଲ୍ଲା ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ ଘନଶ୍ୟାମ ସୋନି କହିଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ବିଷୟରେ ସରକାରୀ ସୂଚନା ମିଳିନାହିଁ। ସେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ସ୍କୁଲରେ ରବିବାର ସାପ୍ତାହିକ ଛୁଟି ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ, ଏବଂ ଯଦି ଅଞ୍ଜୁମନ ଇସଲାମିଆ ସ୍କୁଲ ଏପରି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥାଏ, ତେବେ ପରିଚାଳନାକୁ ସମନ କରାଯିବ ଏବଂ ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ମଗାଯିବ।

