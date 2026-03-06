IPL 2026 ରେ କେଉଁ ଦଳ ପାଇଁ ଖେଳିବେ ଜ୍ୟାକବ ବେଥେଲ? ଏହା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ମିଳିବ କେତେ ଟଙ୍କା; ଜାଣିଲେ ହେବେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ…

Jacob Bethell: ୨୦୨୬ ଆଇପିଏଲରେ ଜାକବ ବେଥେଲ କେଉଁ ଦଳ ପାଇଁ ଖେଳିବେ...

By Pragyan Priyadarshini Sahoo

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ୨୦୨୬ ଟି୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ର ଦ୍ୱିତୀୟ ସେମିଫାଇନାଲ୍‌ରେ ଇଂଲଣ୍ଡକୁ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ବିପକ୍ଷରେ ୭ ରନ୍‌ରେ ପରାଜୟର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ଏହି ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ୨୨ ବର୍ଷୀୟ ଯୁବ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ଜାକବ୍ ବେଥେଲ୍ ଇଂଲଣ୍ଡ ପାଇଁ ଚମତ୍କାର ବ୍ୟାଟିଂ କରିଥିଲେ।

ସେ ୪୮ ବଲ୍‌ରେ ୨୧୮ରୁ ଅଧିକ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ରେଟ୍‌ରେ ୧୦୫ ରନ୍ କରିଥିଲେ। ଏହି ଇନିଂସ୍ ଯୋଗୁଁ ଇଂଲଣ୍ଡ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ରହିଲା। ଏହି ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ବେଥେଲ୍‌ ଯେପରି ବ୍ୟାଟିଂ କରିଥିଲେ ତାହା ଦେଖି ସମସ୍ତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଏବେ ପ୍ରଶଂସକମାନେ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଅଧିକ ଜାଣିବାକୁ ଚାହାଁନ୍ତି। ପ୍ରଶଂସକଙ୍କ ମନରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ସେ IPLରେ କେଉଁ ଦଳରେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହି ସିଜିନ୍‌ରେ ସେ କେଉଁ ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜ୍‌ ପାଇଁ ଖେଳିବେ।

ଜ୍ୟାକବ ବେଥେଲ ଇଂଲଣ୍ଡ ପାଇଁ ତିନୋଟି ଫର୍ମାଟରେ ଶତକ ମାରିଛନ୍ତି: ଇଂଲଣ୍ଡର ଯୁବ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ଜାକବ୍ ବେଥେଲଙ୍କ ପାଇଁ ଏପରି ବ୍ୟାଟିଂ କିଛି ନୂଆ ନୁହେଁ। ସେ ତାଙ୍କ କ୍ୟାରିୟର ଆରମ୍ଭରୁ ଏପରି ବିସ୍ଫୋରକ ବ୍ୟାଟିଂ ପାଇଁ ଜଣାଶୁଣା। ବେଥେଲ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇଂଲଣ୍ଡ ପାଇଁ ୬ଟି ଟେଷ୍ଟ, ୨୧ଟି ଦିନିକିଆ ଏବଂ ୩୧ଟି ଟି-୨୦ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଖେଳିଛନ୍ତି।

ସେ ୨୦୨୪ ମସିହାରେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ବିପକ୍ଷରେ ଏକ ଟି-୨୦ ମ୍ୟାଚ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଇଂଲଣ୍ଡ ପାଇଁ ଡେବ୍ୟୁ କରିଥିଲେ। ସେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତିନୋଟି ଫର୍ମାଟରେ ଶତକ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି। ସେ ବିଶ୍ୱର ପ୍ରଥମ ଖେଳାଳି ଯିଏ ଏକ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ ରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଲିଷ୍ଟ ଏ, ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀ ଏବଂ ଟି-୨୦ ଶତକ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି।

୨୦୨୬ ଆଇପିଏଲରେ ଜାକବ ବେଥେଲ କେଉଁ ଦଳ ପାଇଁ ଖେଳିବେ: ଇଂଲଣ୍ଡର ଦଳ ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପରୁ ବାଦ ପଡ଼ିଛି। ତେଣୁ, ଇଂଲଣ୍ଡର ଖେଳାଳିମାନେ ଏବେ ଆଗାମୀ ଆଇପିଏଲ ସିଜିନ ପାଇଁ ନିଜ ନିଜ ଦଳରେ ଯୋଗଦେବେ। ଏହି ସମୟରେ, ବେଥେଲ ଆଗାମୀ ଆଇପିଏଲ ସିଜିନରେ ଡିଫେଣ୍ଡିଂ ଚାମ୍ପିଅନ ଆରସିବିର ଅଂଶ।

ତାଙ୍କୁ ଏହି ସିଜିନ ପାଇଁ ରୟାଲ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର୍ସ ବାଙ୍ଗାଲୋର ୨.୮୦ କୋଟିରେ ବଜାୟ ରଖିଛି। ସେ ଗତ ଆଇପିଏଲ ସିଜିନରେ ଆରସିବିର ଅଂଶ ଥିଲେ ଏବଂ ସେଠାରେ ଦୁଇଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିଥିଲେ। ସେହି ଦୁଇଟି ମ୍ୟାଚ୍ ରେ ବେଥେଲ ୩୩.୫୦ ହାରରେ ୬୭ ରନ୍ କରିଥିଲେ, ଯାହାର ସର୍ବାଧିକ ସ୍କୋର ୫୫ ଥିଲା। ଜାକବ ଅନେକ ଟି-୨୦ ଲିଗରେ ଖେଳିଛନ୍ତି ଏବଂ ବ୍ୟାଟ ଏବଂ ବଲ୍ ଉଭୟରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅବଦାନ ଦେଇପାରିବେ।

ଘରୋଇ କ୍ରିକେଟରେ ବେଥେଲ ଚମତ୍କାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲା: ଜାକବ ବେଥେଲଙ୍କ କଥା କହିବାକୁ ଗଲେ, ସେ ୧୩ ବର୍ଷ ବୟସରେ ରଗବି ସ୍କୁଲକୁ କ୍ରିକେଟ ସ୍କଲାରସିପ୍ ପାଇଥିଲେ ଏବଂ ବାରବାଡୋସରୁ ଇଂଲଣ୍ଡ ଚାଲିଯାଇଥିଲେ। ସେଠାରେ ସେ ୱାରୱିକଶାୟାର ଯୁବ ଦଳରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ୧୭ ବର୍ଷ ବୟସରେ ଏକ ପ୍ରୋ ଚୁକ୍ତି ସ୍ୱାକ୍ଷର କରିଥିଲେ।

ସେ ୨୦୨୧ ମସିହାରେ ତାଙ୍କର ଟି୨୦ ବ୍ଲାଷ୍ଟ ଡେବ୍ୟୁ କରିଥିଲେ। ୨୦୨୨ ମସିହାରେ, ସେ ଇଂଲଣ୍ଡ ଅଣ୍ଡର-୧୯ ଦଳ ସହିତ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଫାଇନାଲରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ, କ୍ୱାର୍ଟର ଫାଇନାଲରେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ବିପକ୍ଷରେ ୪୨ ବଲ୍ ରେ ୮୮ ରନ୍ କରିଥିଲେ। ୨୦୨୪ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ମହାନ ବର୍ଷ ଥିଲା। ସେ ୱାରୱିକଶାୟାର ପାଇଁ ବ୍ଲାଷ୍ଟରେ ଏବଂ ବର୍ମିଂହାମ ଫୋନିକ୍ସ ପାଇଁ ହଣ୍ଡରେଡ୍ରେଡ୍‌ରେ ଚମତ୍କାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ଏହା ତାଙ୍କୁ ଇଂଲଣ୍ଡ ହ୍ୱାଇଟ୍-ବଲ୍ ଦଳରେ ସାମିଲ କରିଥିଲା।

