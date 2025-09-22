ଅଭିନେତ୍ରୀଙ୍କୁ SCଙ୍କ ଛାଟ୍; ଜ୍ୟାକଲିନ୍ଙ୍କୁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରୁ ମିଳିଲାନି ଆଶ୍ୱସ୍ତି, ୨ଶହ କୋଟିର ମନି ଲଣ୍ଡରିଂ ମାମଲାର ଆବେଦନ ଖାରଜ
ଜ୍ୟାକଲିନଙ୍କ ଆବେଦନ ଉପରେ କୋର୍ଟ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ବଲିଉଡ ଅଭିନେତ୍ରୀ ଜ୍ୟାକଲିନ ଫର୍ଣ୍ଣାଣ୍ଡିଜ୍ ସୁକେଶ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖରଙ୍କ ସହ ଜଡିତ ୨୦୦ କୋଟି ଟଙ୍କାର ମନି ଲଣ୍ଡରିଂ ମାମଲାକୁ ନେଇ ବହୁତ ଦିନ ଧରି ଖବରରେ ଅଛନ୍ତି। ଜ୍ୟାକଲିନ ସୁକେଶଙ୍କଠାରୁ ମହଙ୍ଗା ଉପହାର ପାଇଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ଉଭୟଙ୍କ ନାମ ଜଡିତ।
ସୁକେଶଙ୍କ ସହ ଜଡିତ ମନି ଲଣ୍ଡରିଂ ମାମଲାରେ ଜ୍ୟାକଲିନଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଏକ ମାମଲା ମଧ୍ୟ ଦାୟର କରାଯାଇଥିଲା। ଏଫଆଇଆରକୁ ରଦ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ଅଭିନେତ୍ରୀ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ କୋର୍ଟ ତାଙ୍କ ଆବେଦନକୁ ଖାରଜ କରିଦେଇଥିଲେ।
ଜଷ୍ଟିସ ଦତ୍ତା କହିଛନ୍ତି, “ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି ଯେ ଆପଣ ୨୦୦ କୋଟି ଟଙ୍କା ଉପହାର ଭାବରେ ପାଇଛନ୍ତି। ଆମେ ପ୍ରଶଂସା କରୁଛୁ ଯେ ଆଇନ ଯେକୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଫସାଇ ଦେବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଏ।
ଯଦି ଦୁଇଜଣ ଅତି ନିକଟତର ବନ୍ଧୁ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ବନ୍ଧୁଙ୍କୁ କିଛି ଦିଅନ୍ତି ଏବଂ ତା’ପରେ ଅପରାଧ କରନ୍ତି, ତେବେ ସେମାନଙ୍କୁ ଅଲଗା ରଖିବା ବହୁତ କଷ୍ଟକର।
ଜଷ୍ଟିସ ଦତ୍ତା ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, “ଆମେ ବୁଝିପାରୁଛୁ ଯେ ଏହା ସମୀକ୍ଷ।।ଧୀନ। ସର୍ବୋତ୍ତମ ବିକଳ୍ପ ହେଉଛି ଏହି ଆବେଦନକୁ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିବା ଏବଂ ଉପଯୁକ୍ତ ସମୟରେ ଆଗକୁ ଆସିବା।”
ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି, “ଏହି ଆବେଦନ ଖାରଜ କରାଯାଇଛି।” ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ବିବାଦିତ ଆଦେଶରେ ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କେବଳ ମାମଲାର ସମାଧାନ ସମୟରେ କରାଯାଇଥିଲା। ଟ୍ରାଏଲ୍ କୋର୍ଟ ଚାର୍ଜ ଫ୍ରେମ୍ କରିବା ସମୟରେ ଆବେଦନକାରୀଙ୍କ ଉପରେ ପୁନଃ ଶୁଣାଣି କରିପାରିବେ।
ଜ୍ୟାକଲିନ୍ ସମ୍ପର୍କରେ ଇଡିର ବୟାନ କ’ଣ ଥିଲା?
ସୁପ୍ରିମ କୋର୍ଟ ପୂର୍ବରୁ, ଦିଲ୍ଲୀ ହାଇକୋର୍ଟରେ ମଧ୍ୟ ଜ୍ୟାକଲିନ୍ଙ୍କ ଆବେଦନ ଖାରଜ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ, ସେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଥିଲେ।
କିନ୍ତୁ ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ କୌଣସି ଆଶ୍ୱସ୍ତି ମିଳିନଥିଲା। ପ୍ରକୃତରେ, ସୁକେଶ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖରଙ୍କ ସହିତ ଜଡିତ ₹୨୦୦ କୋଟି ମାମଲାରେ ଇଡି ଜ୍ୟାକଲିନ୍ ବିରୋଧରେ ଏକ ଏଫଆଇଆର୍ ଦାୟର କରିଥିଲା।
ଏହି ମାମଲାରେ ତାଙ୍କୁ ସହ-ଅଭିଯୁକ୍ତ ମଧ୍ୟ ନାମିତ କରାଯାଇଛି। ଦିଲ୍ଲୀ ହାଇକୋର୍ଟରେ ଇଡି ଦ୍ୱାରା ଦାଖଲ କରାଯାଇଥିବା ଚାର୍ଜସିଟ୍ ରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଜ୍ୟାକଲିନ୍ ସୁକେଶଙ୍କ ଅପରାଧିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରେ ସମ୍ପୃକ୍ତି ବିଷୟରେ ଅବଗତ ଥିଲେ।