IND VS SA: ଜାଡ଼େଜାଙ୍କ ରେକର୍ଡ; ୪ଟି ୱିକେଟ୍ ନେଲେ, ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ଧୂଳି ଚଟାଇଲେ…
ତଥାପି ଭାରତର ସ୍ଥିତି ନକହିବା ଭଲ...
ଓଡିଶା ଭାସ୍କର: ଭାରତର ସ୍ଥିତି ଟଳମଳ ତଥାପି ରେକର୍ଡ କରିସାରିଲେଣି ଅଲରାଉଣ୍ଡର ଜାଡେଜା। ମ୍ଯାଚରେ 4ଟି ୱିକେଟ ନେଇ ସେ ଏହି ରେକର୍ଡ ହାସିଲ କରିଛନ୍ତି।
ଗୌହାଟିର ବରସାପାରା କ୍ରିକେଟ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଖେଳାଯାଉଥିବା ଦ୍ୱିତୀୟ ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚରେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ବିସ୍ତାର କରିଛି। ଏହି ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚର ଉଭୟ ଇନିଂସରେ ଆଫ୍ରିକୀୟ ବ୍ୟାଟସମ୍ୟାନମାନେ ଚମତ୍କାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି।
ଭାରତୀୟ ବୋଲରମାନେ ଉଭୟ ଇନିଂସରେ ୱିକେଟ୍ ନେବା ପାଇଁ ସଂଘର୍ଷ କରିଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ, ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଷ୍ଟାର ଅଲରାଉଣ୍ଡର ରବିନ୍ଦ୍ର ଜାଡେଜା ଦ୍ୱିତୀୟ ଇନିଂସରେ ୪ ୱିକେଟ୍ ନେଇ ଏକ ବଡ଼ ସଫଳତା ହାସଲ କରିଥିଲେ। ସେ ପ୍ରଥମ ଇନିଂସରେ ୨ଟି ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିଲେ ଏବଂ ଏହିପରି, ସେ ମ୍ୟାଚ୍ ରେ ମୋଟ ୬ ୱିକେଟ୍ ନେବାରେ ସଫଳ ହୋଇଥିଲେ।
ରବିନ୍ଦ୍ର ଜାଡେଜା ଟେଷ୍ଟ କ୍ରିକେଟରେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ବିପକ୍ଷରେ ତାଙ୍କର ୫୦ଟି ଟେଷ୍ଟ ୱିକେଟ୍ ପୂରଣ କରିଛନ୍ତି। ଜାଡେଜା ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ବିପକ୍ଷରେ ୧୧ଟି ଟେଷ୍ଟର ୧୯ଟି ଇନିଂସ ଖେଳି ୫୨ଟି ୱିକେଟ୍ ନେଇଛନ୍ତି।
ଏହା ସହିତ, ସେ ଏବେ ବିଶ୍ୱର ଦ୍ୱିତୀୟ ବାମହାତୀ ସ୍ପିନ୍ ବୋଲର ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି ଯିଏ ଟେଷ୍ଟ କ୍ରିକେଟରେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାର ୫୦ କିମ୍ବା ତା’ଠାରୁ ଅଧିକ ୱିକେଟ୍ ନେଇଛନ୍ତି।
ତାଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ ଏହି ସଫଳତା ପୂର୍ବତନ ଇଂଲଣ୍ଡ ଖେଳାଳି ଏବଂ ବାମହାତୀ ସ୍ପିନର କଲିନ୍ ବ୍ଲାଇଥ୍ ହାସଲ କରିଥିଲେ। ସେ ୧୯୦୬ ରୁ ୧୯୧୦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ପାଇଁ ଟେଷ୍ଟ କ୍ରିକେଟରେ ୫୯ଟି ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିଲେ। ସୂଚନାଯୋଗ୍ଯ ଯେ ଇଂଲଣ୍ଡର ଏହି ପୂର୍ବତନ ଖେଳାଳି ମାତ୍ର ୧୯ଟି ଟେଷ୍ଟରେ ୧୦୦ଟି ୱିକେଟ୍ ନିଜ ନାମରେ କରିଛନ୍ତି।
ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ବିପକ୍ଷରେ ସର୍ବାଧିକ ଟେଷ୍ଟ ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିବା ବାମହାତୀ ସ୍ପିନର:
କଲିନ୍ ବ୍ଲାଇଥ୍ (ଇଂଲଣ୍ଡ) – ୧୯ ଇନିଂସରେ ୫୯ ୱିକେଟ୍ (୧୯୦୬-୧୯୧୦)
ରବୀନ୍ଦ୍ର ଜାଡେଜା (ଭାରତ) – ୧୯ ଇନିଂସରେ ୫୨ ୱିକେଟ୍ (୨୦୧୩-୨୦୨୫)
ଜନି ୱାର୍ଡଲ୍ (ଇଂଲଣ୍ଡ) – ୧୮ ଇନିଂସରେ ୪୬ ୱିକେଟ୍ (୧୯୫୧-୧୯୫୭)
ରଙ୍ଗନା ହେରାଥ୍ (ଶ୍ରୀଲଙ୍କା) – ୧୯ ଇନିଂସରେ ୪୩ ୱିକେଟ୍ (୨୦୦୪-୨୦୧୮)
କିପରି ରହିଛି ମ୍ଯାଚର ସ୍ଥିତି:
ଗୁଆହାଟିରେ ଚାଲିଥିବା ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚରେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ୫୪୯ ରନ କରିବା ପାଇଁ ଭାରତକୁ ଟାର୍ଗେଟ ଦେଇଥିଲା। ମାତ୍ର ଗତକାଲି ଦିନ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ଭାରତୀୟ ଖେଳାଳି ୨ଟି ୱିକେଟ ହରାଇ ୨୭ ରନ କରିଥିଲେ।
ଏବେ ଟିମ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ଜିତିବା ପାଇଁ ୫୨୨ ରନ କରିବାକୁ ପଡି଼ବ। ଅନ୍ୟପଟେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ଆଉ ୮ ଟି ୱିକେଟ ନେଇ ଖେଳ ଶେଷ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ। ଏହା ସହ ସିରିଜ ନିଜ ନାମରେ କରିବ।