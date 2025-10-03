ଧୋନିଙ୍କ ସ୍ଥାନ ନେଲେ ଜାଡ଼େଜା; ଟେଷ୍ଟ କ୍ରିକେଟରେ ହାସଲ କଲେ ବଡ ରେକର୍ଡ, କୁଲେଷ୍ଟ ଗାଏଙ୍କୁ ଦେଲେ ଟକ୍କର…
ନୂଆ ରେକର୍ଡ କରି ଚତୁର୍ଥ ସ୍ଥାନରେ ଜାଡ଼େଜା...
ଅହମ୍ମଦାବାଦ: କ୍ରିକେଟ ଜଗତର କୁଲେଷ୍ଟ ଗାଏଙ୍କୁ ପଛରେ ପକାଇଲେ ଅଲରାଉଣ୍ଡର ଜାଡ଼େଜା । ଟେଷ୍ଟର ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନରେ ଜାଡେଜାଙ୍କ ନୂଆ ରେକର୍ଡ ।
ଟେଷ୍ଟ କ୍ରିକେଟରେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଛକା ମାରିବା ଲିଷ୍ଟରେ ମହେନ୍ଦ୍ର ସିଂ ଧୋନିଙ୍କୁ ପଛରେ ପକାଇଲେ ଜାଡେଜା । ଅହମ୍ମଦାବାଦରେ ଭାରତ ଓ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ ମଧ୍ୟରେ ଦୁଇଟି ମ୍ୟାଚ ବିଷିଷ୍ଟ ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜ ଖେଳାଯାଉଛି । ଆଜି ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନରେ ଅଲରାଉଣ୍ଡର ଜାଡେଜା ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ହାସଲ କରିବା ସହିତ ଧୋନିଙ୍କ ରେକର୍ଡକୁ ପଛରେ ପକାଇଦେଇଛନ୍ତି ।
ସେ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ବିପକ୍ଷରେ ବ୍ୟାଟିଂ କରି ୫୦ ରନ କରିବା ସହ ୪ଟି ଛକା ମାରିଥିଲେ । ଏହାସହ ଟେଷ୍ଟ କ୍ୟାରିଅରରେ ମୋଟ ୭୯ରୁ ଅଧିକ ଛକା ମାରିବାରେ ସଫଳତା ହାସଲ କରିଛନ୍ତି ।
ଯଦି ମହେନ୍ଦ୍ର ସିଂ ଧୋନିଙ୍କ କଥା ବିଚାର କରିବା ସେ ତାଙ୍କ ଟେଷ୍ଟ କ୍ୟାରିଅର ମଧ୍ୟରେ ମୋଟ ୭୮ଟି ଛକା ମାରିଥିଲେ । ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚରେ ଛକା, ଚଉକା ବର୍ଷା କରିବା ଏତେ ସହଜ ହୋଇନଥାଏ ।
ଭାରତୀୟଙ୍କ ରେକର୍ଡ: ଭାରତୀୟ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନଙ୍କ ଭିତରେ ବୀରେନ୍ଦ୍ର ସେହ୍ୱାଗ ୯୧ ଟି ଛକା ମାରି ପ୍ରଥମରେ ଥିବା ବେଳେ ରିଷଭ ପନ୍ତ ୯୦ଟି ଛକା ସହ ଦ୍ୱିତୀୟ ଓ ରୋହିତ ଶର୍ମା ୮୮ ଟି ଛକା ମାରି ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛନ୍ତି । ସେହିପରି ଟେଷ୍ଟ କ୍ୟାରିଅର ଭିତରେ ସର୍ବାଧିକ ଛକା ହାସଲ କରିବାରେ ଭାରତ ଖେଳାଳିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ଲିଷ୍ଟରେ ଧୋନି ଚତୁର୍ତ ସ୍ଥ୍ାନରେ ରହିଥିଲେ ।
ମାତ୍ର ଆଜି ଅଲରାଉଣ୍ଡର ରବୀନ୍ଦ୍ର ଜାଡେଜା ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା ସହିତ ଧୋନିଙ୍କୁ ପଛରେ ପକାଇଛନ୍ତି । ଏହାଛଡା ଗତ ୯ଟି ଟେଷ୍ଟରେ ଜାଡେଜାଙ୍କ ଓଭୋରାଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭଲ ରହିଛି । କାରଣ ସେ ଶେଷ ୯ଟି ଟେଷ୍ଟରେ ୭ ଥର ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି ।