ଆଉ ଏକ ଝଟକା ଦେଲା BCCI; ଦଳରୁ OUT ହେଲେ ଅଲରାଉଣ୍ଡର ଜାଡେଜା, ଫ୍ୟାନ୍ସ ବି ନାଖୁସ…
ଜାଡେଜାଙ୍କୁ ନେଇ ହଟିଲା ସସପେନ୍ସ...
ଓଡିଶା ଭାସ୍କର: ଡବଲ ଝଟକା ଦେଲା BCCI । ହେବାକୁ ଥିବା ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ବିପକ୍ଷ ମ୍ୟାଚରେ ଅଲରାଉଣ୍ଡର ଜାଡେଜାଙ୍କୁ ସାମିଲ କରାଯିବ କି ନାଇଁ ସେ ନେଇ ଅନେକ ସସପେନ୍ସ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା । ମାତ୍ର ସମସ୍ତ ସସପେନ୍ସରୁ ପରଦା ହଟାଇଛି BCCI ।
ଦଳରୁ ଜାଡେଜାଙ୍କୁ ଆଉଟ କରାଯାଇଛି । ODI ସ୍ୱାଡରେ ତାଙ୍କ ନା ନାହିଁ ।
କାହିଁକି ଦଳରୁ ବାଦ ପଡିଲେ: ରବୀନ୍ଦ୍ର ଜାଡେଜାଙ୍କୁ ଦଳରେ ସାମିଲ ନ କରାଯିବା ଘଟଣା ତାଙ୍କ ଫ୍ୟାନ୍ସ ଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଖ ଖବର । ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ବିପକ୍ଷ ମ୍ୟାଚରେ ଜାଡେଜା ଦମଦାର ବ୍ୟାଟିଙ୍ଗ ଓ ବୋଲିଙ୍ଗ କରନ୍ତି, ସେ ଜଣେ ଅଭିଜ୍ଞ ଖେଳାଳି ।
ମାତ୍ର ଚଳିତ ODI ସ୍ୱାଡରେ ତାଙ୍କୁ ସାମିଲ କରାନଯିବା ପଛରେ କାରଣ ଖୋଲି କହିଛନ୍ତି ଅଜିତ ଅଗରକର । ସେ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ କହିଥିଲେ କି ଚୟନ କମିଟି କମ ସ୍ପିନରଙ୍କୁ ନେବା ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରିଛନ୍ତି । ଚୟନ କମିଟି ବହୁତ ଭାବି ଚିନ୍ତି ଏହି ନିଶ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିବା ସେ କହିଥିଲେ ।
ଏପରିକି ଦଳରେ ବର୍ତମାନ କୁଳଦୀପ ଓ ଓାଶିଙ୍ଗଚନ ସୁନ୍ଦରଙ୍କୁ ରଖିବା ପାଇଁ ଆଲୋଚନା ଚାଲିଛି । ଜାଡେଜା ଏସିଆ କପ ସ୍ୱାଡରେ ସାମିଲ ଥିଲେ , ତେବେ ସେଠାକାର ପରିସ୍ଥିତି ଅନୁସାରେ ତାଙ୍କୁ ଚୟନ କରାଯାଇଥିଲା ।ଏବେର ମାହୋଲ କିଛି ଅଲଗା ରହିଛି । ସବୁଥିରେ ରଣନୀତି ବଦଳାଇବାକୁ ପଡିଥାଏ ।
ଏହି ସିରିଜରେ କେବଳ ୩ଟି ମ୍ୟାଚ ହେବାର ଯୋଜନା ରହିଛି । ଆଉ ଛୋଟ ମ୍ୟାଚରେ ସମସ୍ତ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ସ୍ଥାନ ଦେବା କେବେ ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭବ ହେବ ନାହିଁ ।
ଜାଡେଜାଙ୍କ କମାଲ: ଜାଡେଜା ଅପରାଜିତ ରହି ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ବିପକ୍ଷ ମ୍ୟାଚରେ ୧୦୪ ରନ କରିଥିଲେ , ଭାରତ ୧୪୦ ରନରେ ମ୍ୟାଚ ଜିତିଥିଲା ।ଆଉ ମ୍ୟାଚରେ ଜାଡେଜାଙ୍କ ଖାତାରେ ମୋଟ ୪ଟି ୱିକେଟ୍ ପଡିଥିଲା।
ପ୍ରଥମେ ରୋହିତଙ୍କ ବଦଳରେ ଅଧିନାୟକତ୍ତ୍ୱ ଦାୟିତ୍ୱ ଶୁଭମନ ଗିଲଙ୍କୁ ଦେଇଥିଲା BCCI । ଯାହାକି ରୋହିତଙ୍କ ଫ୍ୟାନ୍ସ ମାନଙ୍କୁ ଏକ ବଡ ଝଟକା ଦେଇଥିଲା ।ଏବେ ପୁଣି ଡବଲ ଝଟକା ଦେଇଛି BCCI ।