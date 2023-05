(Video) ପଡିଆ ଭିତରେ ଜାଡେଜା-ୱାର୍ଣ୍ଣର ଲାଗିଗଲେ ଲଢେଇ: ନିଜକୁ ରୋକି ପାରିଲେନି ଖେଳାଳି

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଚଳିତ ସିଜନର ଶେଷ ଲିଗ୍ ମ୍ୟାଚରେ ଦିଲ୍ଲୀ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ସକୁ ମାତ୍ ଦେଇ ପ୍ଲେ-ଅଫରେ ପାଦ ଥାପିଛି ଚେନ୍ନାଇ ସୁପର କିଙ୍ଗସ । ଦିଲ୍ଲୀ ଉପରେ ୭୭ ରନର ଏକ ବିଶାଳ ବିଜୟ ହାସଲ କରିଛି ଧୋନୀବାହିନୀ । ତେବେ ଏହି ମ୍ୟାଚରେ ଆଉ ଏକ ଘଟଣା ଏବେ ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ଆସିଛି । ମ୍ୟାଚ ବେଳେ ପଡିଆ ଭିତରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଜାଡେଜା-ୱାର୍ଣ୍ଣର ଲଢେଇ । ଏହି ଘଟଣାର ଏକ ଦମଦାର ଭିଡିଓ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି । ଏହି ଲଢେଇକୁ ଭାଙ୍ଗିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଉଭୟ ଦଳର ଖେଳାଳିଙ୍କ ସହ ଅମ୍ପାୟର ଏବଂ ଦର୍ଶକ ମଧ୍ୟ ଏହାର ମଜା ଉଠାଇଥିଲେ । ଜାଡେଜା ୱାର୍ଣ୍ଣରଙ୍କୁ ବଲ ଫିଙ୍ଗିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିବା ବେଳେ ୱାର୍ଣ୍ଣର ବ୍ୟାଟରେ ତାଙ୍କୁ ଇସାରା କରିଥିଲେ ।

ତେବେ ଏଭଳି ଏକ ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଦିଲ୍ଲୀ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ସର ବ୍ୟାଟିଂ ସମୟରେ । ଜାଡେଜାଙ୍କ ଥ୍ରୋ’ରେ ଡାଇଭ ଲଗାଇ ନିଜ ୱିକେଟକୁ ବଞ୍ଚାଇ ଦେଇଥିଲେ । ତେବେ ବଲ ୱିକେଟରେ ନ ବାଜି ଅନ୍ୟ ପଟେ ଆଜିଙ୍କ୍ୟା ରାହାଣେଙ୍କ ହାତକୁ ଚାଲି ଯାଇଥିଲା । ଏହାପରେ ପୁଣିଥରେ ୱାର୍ଣ୍ଣର ରନ ନେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ବେଳେ ରାହାଣେ ମଧ୍ୟ ଥ୍ରୋ କରିଥିଲେ । କିନ୍ତୁ ଫଳ ପୁଣି ଥରେ ସମାନ ହିଁ ରହିଥିଲା । ୱାର୍ଣ୍ଣର ନିଜ ୱିକେଟ ରୋକିବାରେ ସମର୍ଥ ହୋଇଥିଲେ । ଏହାପରେ ବଲ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜାଡେଜାଙ୍କ ହାତରେ ଥିଲା ଏବଂ ୱାର୍ଣ୍ଣର କ୍ରିଜ ବାହାରେ । ତେଣୁ ଜାଡେଜା ୱିକେଟକୁ ବଲ ଥ୍ରୋ କରିବାର ଭୟ ଦେଖାଇ ୱାର୍ଣ୍ଣରଙ୍କୁ କ୍ରିଜ ଭିତରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଚେତାବନୀ ଦେଉଥିଲେ । ୱାର୍ଣ୍ଣର ମଧ୍ୟ ଖୁବ ମଜାକିଆ ଅନ୍ଦାଜରେ ଏହାର ପାଲଟା ଜବାବ ଦେଇଛନ୍ତି । ପ୍ରଥମେ ୱାର୍ଣ୍ଣର ଜାଡେଜାଙ୍କୁ ବ୍ୟାଟ ଦେଖାଇ ଇସାରା କରିଥିଲେ ଏବଂ ପରେ ଜାଡେଜାଙ୍କ ଷ୍ଟାଇଲରେ ବ୍ୟାଟକୁ ଖଣ୍ଡା ଭଳି ବୁଲାଇ ତାଙ୍କର ନକଲ କରିଛନ୍ତି ।

