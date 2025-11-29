Car Accident: ସାଂସଦଙ୍କ କାର ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ, ମହୋତ୍ସବକୁ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ପଛପଟୁ ପିଟିଲା କାର୍
ମହୋତ୍ସବରେ ଯୋଗ ଦେବାକୁ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ସାଂସଦଙ୍କ କାରକୁ ପଛପଟୁ ପିଟିଲା ଐଉ ଏକ କାର ।
ଜଗତସିଂହପୁର: ଜଗତସିଂହପୁର ସାଂସଦ ବିଭୁ ପ୍ରସାଦ ତରାଇଙ୍କ ଗାଡ଼ି ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ। ଅଳ୍ପକେ ବର୍ତ୍ତିଲେ ସାଂସଦ। । ୫୫ ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥର ହାଜିପୁର ନିକଟରେ ଘଟିଛି ଦୁର୍ଘଟଣା। ସାଂସଦଙ୍କ କାରକୁ ପଛପଟୁ ଆସି ଧକ୍କା ଦେଇଥିଲା ଆଉ ଏକ କାର।
ସାଂସଦ ଖେଳ ମହୋତ୍ସବରେ ଯୋଗ ଦେବା ପାଇଁ ଭୁବନେଶ୍ବରରୁ ଜଗତସିଂହପୁର ନବକୃଷ୍ଣ ଚୌଧୁରୀ ଷ୍ଟାଡିଅମକୁ ଆସୁଥିବା ବେଳେ ୫୫ ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥର ହାଜିପୁର ନିକଟରେ ତାଙ୍କର କାର୍ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି।
ଗାଡ଼ିଟି ବ୍ୟାପକ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ
ଗାଡ଼ିଟି ବ୍ୟାପକ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି। ବିରିଡି ଥାନା ପୁଲିସ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟାଇଥିବା ଗାଡ଼ିକୁ ଜବତ କରିବା ସହ ଡ୍ରାଇଭରକୁ ଅଟକ ରଖିଛି।
ଏଣେ ସାଂସଦ ବିଭୁ ପ୍ରସାଦ ତରାଇ ନବକୃଷ୍ଣ ଚୌଧୁରୀ ଷ୍ଟାଡିଅମରେ ଆୟୋଜିତ ଖେଳ ମହୋତ୍ସବରେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି।