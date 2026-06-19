ଗୁଡ଼ ନା ଚିନି: ଜାଣନ୍ତୁ କେଉଁଥିରେ ଶୀଘ୍ର ବଢ଼ିଥାଏ ବ୍ଲଡ ସୁଗାର? କ୍ରମାଗତ ଭାବେ କୁହାଯାଉଛି ମିଛ
ଡାଇବେଟିସ ରୋଗୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ଧାରଣା ବେଶ୍ ସାଧାରଣ ଯେ ଚିନି ଶରୀର ପାଇଁ କ୍ଷତିକାରକ, କିନ୍ତୁ ଗୁଡ଼ ଖାଇଲେ ବ୍ଲଡ ସୁଗାର ଉପରେ ସେତେଟା ପ୍ରଭାବ ପଡ଼େନାହିଁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଏହାର ପ୍ରକୃତ ସତ୍ୟ ଜାଣିବା।
Sugar vs Jaggery : ମିଠା ଖାଇବା କଥା ଆସିଲେ, ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ଧଳା ଚିନି ବଦଳରେ ଗୁଡ଼କୁ ଏକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର ବିକଳ୍ପ ବୋଲି ମାନନ୍ତି। ବିଶେଷ କରି ମଧୁମେହ (ଡାଇବେଟିସ୍) ରୋଗୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ଧାରଣା ବେଶ୍ ସାଧାରଣ ଯେ ଚିନି କ୍ଷତିକାରକ, କିନ୍ତୁ ଗୁଡ଼ ଖାଇଲେ ବ୍ଲଡ୍ ସୁଗାର ଉପରେ ସେତେଟା ପ୍ରଭାବ ପଡ଼େନାହିଁ। ତେବେ ଏହା କଣ ସତ? ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ଅନୁସାରେ, ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ସେତେ ସହଜ ନୁହେଁ ଯେତେ ଦେଖାଯାଉଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇବୁ ଏପରି କାହିଁକି ହୋଇଥାଏ।
ଉଭୟ ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ କଣ?
ପ୍ରକୃତରେ, ଚିନି ଏବଂ ଗୁଡ଼ ଉଭୟର ଉତ୍ସ ଗୋଟିଏ, ଅର୍ଥାତ୍ ଆଖୁ। ପାର୍ଥକ୍ୟ କେବଳ ଏତିକି ଯେ ଚିନିକୁ ରିଫାଇନିଂ ଏବଂ କ୍ରିଷ୍ଟଲାଇଜେସନ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଦେଇ ଗତି କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ, ଯେଉଁଠାରେ ଗୁଡ଼ ତୁଳନାତ୍ମକ ଭାବେ କମ ପ୍ରୋସେସ ହୋଇଥାଏ। ଏହି କାରଣରୁ ଗୁଡ଼ରେ ଆଇରନ, ମ୍ୟାଗ୍ନେସିୟମ୍, କ୍ୟାଲସିୟମ୍, ଜିଙ୍କ୍, ଫସଫରସ୍ ଏବଂ ପୋଟାସିୟମ୍ ଭଳି ଅନେକ ଖଣିଜ ଉପାଦାନ ବଜାୟ ରହିଥାଏ, ଯାହା ଧଳା ଚିନିରେ ପ୍ରାୟତଃ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ।
କେଉଁଥିରେ ଶୀଘ୍ର ବଢ଼ିଥାଏ ବ୍ଲଡ ସୁଗାର୍?
ଏହି ସ୍ଥାନରୁ ହିଁ ଲୋକଙ୍କୁ ଲାଗେ ଯେ ଗୁଡ଼ ଡାଇବେଟିସ ରୋଗୀଙ୍କ ପାଇଁ ସୁରକ୍ଷିତ, କିନ୍ତୁ Metropolisindia ର ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ କୁହନ୍ତି ଯେ ପୋଷଣ ଏବଂ ବ୍ଲଡ ସୁଗାର ଉପରେ ପ୍ରଭାବ, ଦୁଇଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଲଗା କଥା। ଗୁଡ଼ରେ କିଛି ଅତିରିକ୍ତ ପୋଷକ ତତ୍ତ୍ୱ ଥାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ ଥିବା ସୁଗାରର ପରିମାଣ ଚିନି ସହିତ ପ୍ରାୟ ସମାନ, ତେଣୁ ଡାଇବେଟିସ ରୋଗୀମାନେ ଏହାକୁ ମଧ୍ୟ ସାବଧାନତାର ସହ ସେବନ କରିବା ଉଚିତ।
ଚିନି କଣ ବ୍ଲଡ ସୁଗାର ତୁରନ୍ତ ବଢ଼ାଇଥାଏ?
ସବୁଠାରୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ କଥା ହେଉଛି, ସାଧାରଣତଃ ମନେ କରାଯାଏ ଯେ ଚିନି ବ୍ଲଡ ସୁଗାର ତୁରନ୍ତ ବଢ଼ାଇଥାଏ, ଯେତେବେଳେ କି ଗୁଡ଼ ସୁରକ୍ଷିତ ଥାଏ। ବାସ୍ତବତା ହେଉଛି ଚିନି ଶରୀରରେ ଶୀଘ୍ର ଶୋଷଣ ହୋଇଯାଏ ଏବଂ ବ୍ଲଡ୍ ସୁଗାରକୁ ଶୀଘ୍ର ବଢ଼ାଇପାରେ। ଅନ୍ୟପଟେ, ଗୁଡ଼ରେ ଥିବା ସୁକ୍ରୋଜ୍ ର ଗଠନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଟିକେ ଜଟିଳ ହୋଇଥାଏ, ଯାହାକୁ ଭାଙ୍ଗିବା ଏବଂ ହଜମ ହେବାରେ ଟିକେ ଅଧିକ ସମୟ ଲାଗେ। ଏହାର ଅର୍ଥ ଏହା ନୁହେଁ ଯେ ଗୁଡ଼ ସୁଗାର ସ୍ପାଇକ୍ (ହଠାତ୍ ବୃଦ୍ଧି) କରେ ନାହିଁ, ବରଂ ଏହାର ପ୍ରଭାବ କିଛି ସମୟ ପରେ ଦେଖାଯାଇଥାଏ।
ଗୁଡ଼ ଖାଇଲେ କଣ ତୁରନ୍ତ ବଢ଼େ ବ୍ଲଡ ସୁଗାର?
ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ଅନୁସାରେ, ଗୁଡ଼ ଖାଇବା ମାତ୍ରେ ବ୍ଲଡ ସୁଗାର ତୁରନ୍ତ ବଢ଼େ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ କିଛି ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଏହାର ସ୍ତର ଉପରକୁ ଯାଇପାରେ। ତେଣୁ ଗୁଡ଼ ଡାଇବେଟିସ ରୋଗୀଙ୍କ ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁରକ୍ଷିତ ବୋଲି ଭାବିନେବା ଠିକ ହେବନାହିଁ। ଗୁଡ଼ ଏବଂ ଚିନି ଉଭୟରେ କ୍ୟାଲୋରୀ ପ୍ରାୟ ସମାନ ଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଉଭୟଙ୍କ ଗୁଣବତ୍ତାରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ରହିଛି। ଚିନିକୁ ପ୍ରାୟତଃ ‘ଖାଲି କ୍ୟାଲୋରୀ’ କୁହାଯାଏ କାରଣ ଏଥିରେ କୌଣସି ପୋଷକ ତତ୍ତ୍ୱ ନଥାଏ। ଅନ୍ୟପଟେ ଗୁଡ଼ରେ ମୋଲାସେସ ଥିବା ଯୋଗୁଁ କିଛି ଜରୁରୀ ମିନେରାଲ୍ସ ଏବଂ ଆଣ୍ଟି-ଅକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ମିଳିଯାଇଥାଏ।