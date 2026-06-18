‘ଆମ ବାପାଙ୍କ ନାଁ ବାଲାସାହେବ ଠାକରେ’; କାହା ଉପରେ ରାଗିଲେ ସଞ୍ଜୟ ରାଉତ

ନିଜର ଆକ୍ରମଣାତ୍ମକ ଅନ୍ଦାଜରେ ରାଉତ କହିଛନ୍ତି; ଯିଏ ବି ପାର୍ଟି ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ, ତାକୁ ସବୁକିଛି ଶିଖାଇବୁ

By Manoranjan Sial

ମୁମ୍ବାଇ: ଯେଉଁଠି ଠାକରେ, ସେଠି ଶିବସେନା…। ଆମ ବାପାଙ୍କ ନାଁ ବାଲାସାହେବ ଠାକରେ। ଉଦ୍ଧବ ବାଲାସାହେବ ଠାକରେ (ୟୁବିଟି) ଭାଙ୍ଗୁଥିବା ଦେଖି ଆଜି ଏପରି ଗର୍ଜନ କରିଛନ୍ତି ସଞ୍ଜୟ ରାଉତ। ଶିିନ୍ଦେ ଗୋଷ୍ଠୀକୁ ତୀବ୍ର ଭାଷାରେ ସମାଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ଏଥିସହ ଶିନ୍ଦେ ଗୋଷ୍ଠୀର ଅସଲି ଶିବସେନା ହେବା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି ସଞ୍ଜୟ। ନିଜର ଆକ୍ରମଣାତ୍ମକ ଅନ୍ଦାଜରେ ରାଉତ କହିଛନ୍ତି; ଯିଏ ବି ପାର୍ଟି ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ, ତାକୁ ସବୁକିଛି ଶିଖାଇବୁ।

ସାଂସଦ ଅରବିନ୍ଦ ସାୱନ୍ତଙ୍କ ସହ ମିଳିତ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ସମ୍ବୋଧୀତ କରିବା ବେଳେ ଶିବସେନା (ୟୁବିଟି) ସାଂସଦ ସଞ୍ଜୟ ରାଉତ କହିଛନ୍ତି; ଶିନ୍ଦେଙ୍କ ଶିବସେନା କେବେଠୁ ଅସଲି ଶିବସେନା ହୋଇଗଲା? ଅସଲି ଶିବସେନା ତ ଏଇଠି ହିଁ ଅଛି। ଯେଉଁଠି ଠାକରେ ସେଇଠି ଶିବସେନା।

ଶିନ୍ଦେ ଗୋଷ୍ଠୀକୁ ଖୋଲା ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଦେଇ ସଞ୍ଜୟ ରାଉତ କହିଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି ଯେ ସେମାନେ ଥରେ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଥିଲେ, ଆଉ ଥରେ ଭାଙ୍ଗିଦେବେ। ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ କହିବି, ଆଉ ଥରେ କରି ଦେଖାନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ନଭାଙ୍ଗିବୁ, ତେବେ ଆମ ବାପାଙ୍କ ନାଁ କହିବୁନି। ଆମ ବାପାଙ୍କ ନାଁ ବାଲାସାହେବ ଠାକରେ।

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର, ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର…

ମମତାଙ୍କ ଆବେଦନ ଖାରଜ, ଋତବ୍ରତ ହେଲେ ବିରୋଧୀ…

ଆପଣ କଣ ଗଣତନ୍ତ୍ରକୁ ପରିହାସ କରୁଛନ୍ତି? ଆପଣଙ୍କୁ ଏତେ ଟଙ୍କା ଦରକାର କି? ଆପଣ ଇଡି -ସିବିଆଇ ଦେଖାଇ କାହାକୁ ଧମକାଉଛନ୍ତି? ଆମକୁ? ଆମେ ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ଜେଲ୍ ଯାଇସାରିଛୁ। ପୁଣି ଥରେ ଜେଲ୍ ଯିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛୁ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଉଚିତ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ପରେ ଜେଲ୍ ଯିବି ବୋଲି ସଞ୍ଜୟ ରାଉତ କହିଛନ୍ତି।

ବିଧାୟକଙ୍କ ସହ କଥା ହେଲେ ଉଦ୍ଧବ ଠାକ

ଶିବସେନା (ୟୁବିଟି) ସାଂସଦଙ୍କ ବିଦ୍ରୋହ ପରେ ବିଧାୟକଙ୍କ ଭିତରେ ଟଣାଓଟରା ଚାଲିଥିବା ଚର୍ଚ୍ଚା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଏହି ଖବର ପ୍ରକାଶ ପାଇବା ପରେ ଉଦ୍ଧବ ଠାକରେ ଅନେକ ବିଧାୟକଙ୍କ ସହ ଫୋନ୍‌ରେ କଥା ହୋଇଛନ୍ତି। ରାଜନୈତିକ ସ୍ଥିତି ବିଷୟରେ ସୂଚନା ନେଇଛନ୍ତି। ସୂତ୍ରରୁ ଜଣାପଡିଛି ଯେ ୧୯ ଜୁନରେ ଶିବସେନାର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସ ଅବସରରେ ଆୟୋଜିତ ହେବାକୁ ଥିବା ‘ଶିବଗର୍ଜନା ମେଳାବା’ରେ ଉଦ୍ଧବ ଠାକରେ ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରାଜନୈତିକ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ନିଜର ମତ ରଖିପାରନ୍ତି।

ଜୁନ୍ ୨୨ ତାରିଖରେ ମୁମ୍ବାଇ ସ୍ଥିତ ଶିବାଳୟରେ ଉଦ୍ଧବ ଠାକରେ ପାର୍ଟି ବିଧାୟକଙ୍କ ବୈଠକ ଡାକିଛନ୍ତି। ଯେଉଁଥିରେ ସଂଗଠନାତ୍ମକ ଓ ରାଜନୈତିକ ରଣନୀତି ଉପରେ ଆଲୋଚନା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ତେବେ ପାର୍ଟି ତରଫରୁ ଏହି ବୈଠକ ଗୁଡ଼ିକୁ ନେଇ ଏପର‌୍ୟ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ଆଧିକାରିକ ବୟାନ ଜାରି କରାଯାଇ ନାହିଁ। କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଉଦ୍ଧବଙ୍କ ସହ ମାତ୍ର ୨୦ ଜଣ ବିଧାୟକ ହିଁ ରହି ଯାଇଛନ୍ତି। ଏପରି ସ୍ଥିତିରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ଯେ ପାର୍ଟିର ଭବିଷ୍ୟତ କ’ଣ ହେବ?

You might also like More from author
More Stories

ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର, ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର…

ମମତାଙ୍କ ଆବେଦନ ଖାରଜ, ଋତବ୍ରତ ହେଲେ ବିରୋଧୀ…

କେମିତି ଶେଷ ହୋଇଥିଲା ପ୍ରଥମ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ, କିଏ…

ରାଜଭର ଯାହାଙ୍କୁ ବିଦ୍ରୋହୀ କରିଥିଲେ; ଶେଷରେ…

1 of 17,306