‘ଜୟ ହୋ’ ଗୀତ ଶୁଣି ବିଭୋର ହେଲେ ଫ୍ରାନ୍ସର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ ମଧ୍ୟ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ; ଉତ୍ସାହରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଏହି ଭିଡିଓ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ନିକଟରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ଦୁଇ ଦିନିଆ ଫ୍ରାନ୍ସ ଗସ୍ତ ସାରି ଫେରିଛନ୍ତି। ଏହି ଗସ୍ତ ସମୟରେ ୧୪ ଜୁଲାଇରେ ପ୍ୟାରିସରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀଙ୍କ ପାଇଁ ଫ୍ରାନ୍ସର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଇମାନୁଏଲ୍ ମାକ୍ରୋନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆୟୋଜିତ ରାତ୍ରୀ ଭୋଜନରେ ‘ଜୟ ହୋ’ ଗୀତ ଦୁଇଥର ବଜାଯାଇଥିଲା। ଅତିଥିମାନେ ଭୋଜି ହଲରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ମାତ୍ରେ ପ୍ରଥମେ ଏହି ଗୀତଟି ବଜାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ପରେ ରାତ୍ରୀ ଭୋଜନ ଶେଷରେ ଏହା ବଜାଯାଇଥିଲା।

“ଜୟ ହୋ” ଗୀତ ୨୦୦୮ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର “ସ୍ଲୁମଡୋଗ୍ ମିଲିଅନେୟାର” ର ଅଟେ ଏବଂ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ମୂଳ ଗୀତ ପାଇଁ ଏକାଡେମୀ ପୁରସ୍କାର ଲାଭ କରିଥିଲା। ଭାରତୀୟ ସିନେମା ଜଗତର ଏହି ଗୀତଟି ଆଶା ଏବଂ ନିଷ୍ଠାର ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ସଂଗୀତ ଅଟେ।

ଫ୍ରାନ୍ସ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ସରକାରୀ ବାସଭବନ ଏଲିସି ପ୍ୟାଲେସରେ ଏହି ରାତ୍ରି ଭୋଜନ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ଅତିଥିମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଫ୍ରାନ୍ସର ମନ୍ତ୍ରୀ, ବ୍ୟବସାୟ ନେତା ଏବଂ ଫ୍ରାନ୍ସର ଭାରତୀୟ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ସଦସ୍ୟମାନେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ମେନୁରେ ପାରମ୍ପାରିକ ଫରାସୀ ଖାଦ୍ୟ ଏବଂ ଭାରତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ରାତ୍ରୀ ଭୋଜନ ପରେ ଭାରତୀୟ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ନୃତ୍ୟ ଟ୍ରୁପ୍ ନିତ୍ୟଗ୍ରାମଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏକ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଯାଇଥିଲା।

#WATCH | ‘Jai Ho’ song was played twice at the banquet hosted by France President Emmanuel Macron for PM Narendra Modi, in Paris on July 14. pic.twitter.com/wgg6HahpuN

— ANI (@ANI) July 16, 2023