ମମତାଙ୍କ ଘର ବାହାରେ ଶୁଭିଲା ‘ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ’ ନାରା: ୧୯୧ ଆସନରେ ଆଗୁଆ ରହି ବଙ୍ଗଳାରେ ବିଜେପିର ବିଶାଳ ବିଜୟ!
ବଙ୍ଗଳାରେ ବିଜେପିର ବଡ଼ ବିଜୟ ସଙ୍କେତ! ୧୫୫ ଆସନରେ ଆଗୁଆ ରହି ଟିଏମସିକୁ ପଛରେ ପକାଇଲା କେସରୀ ଦଳ। ସୋମବାର ୨୯୩ ଆସନର ଫଳାଫଳ ଆସୁଥିବା ବେଳେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗରୁମ୍ ବାହାରେ କର୍ମୀଙ୍କ ଭିଡ଼ ଏବଂ ଇଭିଏମ୍ ଛେଡ଼ଛାଡ଼ ଅଭିଯୋଗ ମଧ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟରେ ରାଜନୈତିକ ପାରଦ ଉପରମୁହାଁ।
ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ : ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନର ଫଳାଫଳ ସୋମବାର ଘୋଷଣା କରାଯିବ। ଭାରତୀୟ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ (ECI) ୨୯୪ଟି ଆସନ ମଧ୍ୟରୁ ୨୯୩ଟିର ଫଳାଫଳ ପ୍ରକାଶ କରିବେ, କାରଣ ଫାଲ୍ଟା ବିଧାନସଭା ଆସନର ୨୮୫ଟି ବୁଥରେ ମେ’ ୨୧ ତାରିଖରେ ପୁନଃ ମତଦାନ ହେବ ଏବଂ ଏହାର ଗଣତି ମେ’ ୨୪ରେ କରାଯିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଆସୁଥିବା ଟ୍ରେଣ୍ଡ ଅନୁଯାୟୀ, ନିର୍ବାଚନୀ ଲଢ଼େଇ ଏବେ ବିଜେପି ସପକ୍ଷରେ ଯାଉଥିବା ଜଣାପଡ଼ୁଛି। ବିଜେପି ବର୍ତ୍ତମାନ ୧୫୫ଟି ଆସନରେ ଆଗୁଆ ରହିଥିବା ବେଳେ ଟିଏମସି ୧୨୬ଟି ଆସନରେ ଆଗୁଆ ରହିଛି। ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ ନିଜ ୱେବସାଇଟରେ ସରକାରୀ ତଥ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରୁଥିବା ବେଳେ ‘ଦୈନିକ ଜାଗରଣ’ରେ ମଧ୍ୟ ସିଟ୍ ସଂଖ୍ୟାର ଲାଇଭ୍ ଅପଡେଟ୍ ଦିଆଯାଉଛି। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ଏପ୍ରିଲ ୨୩ ଏବଂ ୨୯ ତାରିଖରେ ଦୁଇଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ମତଦାନ ହୋଇଥିଲା। ଭୋଟ୍ ପରେ ରାଜ୍ୟରେ ରାଜନୈତିକ ସରଗରମ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ଦଳୀୟ କର୍ମୀମାନେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗରୁମ୍ ବାହାରେ ଜଗି ରହିବା ସହ କିଛି ବୁଥରେ ଇଭିଏମ୍ (EVM) ସହ ଛେଡ଼ଛାଡ଼ ହୋଇଥିବା ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିଲା।
#WATCH | West Bengal Elections 2026 | BJP workers raise slogans of ‘Jai Shree Ram’ outside the residence of West Bengal CM Mamata Banerjee in Kolkata. pic.twitter.com/mkJmm12dVm
— ANI (@ANI) May 4, 2026
ନିର୍ବାଚନ ସମୀକ୍ଷକଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ତୃଣମୂଳ କଂଗ୍ରେସ (TMC) ଏବଂ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି (BJP) ମଧ୍ୟରେ ଏକ କଡ଼ା ସଂଘର୍ଷ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିପାରେ। ବିଭିନ୍ନ ସର୍ଭେର ରିପୋର୍ଟ (Poll of polls) ଅନୁସାରେ, ବଙ୍ଗଳାରେ କୌଣସି ବି ଦଳ ମୋଟ ୨୯୪ଟି ଆସନରୁ ବହୁମତ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ୧୪୮ ସଂଖ୍ୟାକୁ ସହଜରେ ଅତିକ୍ରମ କରିପାରିବେ ନାହିଁ।
ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ସଂସ୍ଥା ‘ଆକ୍ସିସ୍ ମାଇ ଇଣ୍ଡିଆ’ (Axis My India) ଏଥର ଭୋଟରଙ୍କ ନୀରବତାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ନିଜର ଏକ୍ଜିଟ୍ ପୋଲ୍ ଜାରି କରିବାକୁ ମନା କରିଦେଇଛି। ଯଦି କୌଣସି ଦଳ କିମ୍ବା ମେଣ୍ଟ ବହୁମତ ସଂଖ୍ୟା ହାସଲ କରିବାରେ ବିଫଳ ହୁଅନ୍ତି, ତେବେ ରାଜ୍ୟରେ ଏକ ‘ହଙ୍ଗ୍ ଆସେମ୍ବଲି’ ବା ତ୍ରିଶଙ୍କୁ ବିଧାନସଭା ସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି।