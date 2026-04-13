ଜାଣନ୍ତି କି.. ଜେଲ୍ ଏବଂ କାରାଗାର ମଧ୍ୟରେ ଥାଏ କେଉଁ ସବୁ ଫରକ୍, କେଉଁଥିରେ ଥାଏ ଅଧିକ ସୁରକ୍ଷା ବଳୟ

ଜାଣନ୍ତି କି.. ଜେଲ୍ ଏବଂ କାରାଗାର ମଧ୍ୟରେ ଥାଏ କେଉଁ ସବୁ ଫରକ୍

By Jyotirmayee Das

Jail vs Prison: ଆପଣ ପ୍ରାୟତଃ “ଜେଲ୍” ଏବଂ “କାରାଗାର” ଉଭୟର ନାମ ଶୁଣିଥିବେ। ଅନେକ ଲୋକ ଭାବନ୍ତି ଯେ ଏହି ଦୁଇଟି ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ଗୋଟିଏ । କିନ୍ତୁ ଏହା ଆଦୌ ସତ୍ୟ ନୁହେଁ। ଏହି ପାର୍ଥକ୍ୟ କେବଳ ଶବ୍ଦାବଳୀ ବାହାରେ ନଥାଏ ବରଂ ଏଥିରେ କଏଦୀଙ୍କ ପ୍ରକାର, ସେମାନଙ୍କ ରହଣିର ଅବଧି, ଉପଲବ୍ଧ ସୁବିଧା ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁରକ୍ଷାର ସ୍ତର ଭଳି କାରଣଗୁଡ଼ିକୁ ଥାଏ । ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଜେଲ ଏବଂ କାରାଗାର ମଧ୍ୟରେ ମୁଖ୍ୟ ପାର୍ଥକ୍ୟ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ।

ରହଣିର ଅବଧି

ସର୍ବାଧିକ ମୌଳିକ ପାର୍ଥକ୍ୟ କଏଦୀମାନଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖିବାର ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି। ଜେଲଗୁଡ଼ିକ ସ୍ୱଳ୍ପକାଳୀନ ହେପାଜତ ପାଇଁ ଡିଜାଇନ୍ କରାଯାଇଛି । ସାଧାରଣତଃ ଏକ ବର୍ଷରୁ କମ୍ ଦଣ୍ଡ ଭୋଗୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି କିମ୍ବା ବିଚାର ଅପେକ୍ଷାରେ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ, କାରାଗାରଗୁଡ଼ିକ ଦୀର୍ଘକାଳୀନ କାରାଦଣ୍ଡ ପାଇଁ ନିର୍ମିତ। ସେମାନେ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଥିବା ଅପରାଧୀଙ୍କୁ ରଖନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଏକ ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ଦଣ୍ଡ ପାଇଛନ୍ତି।

ରହୁଥିବା କଏଦୀଙ୍କ ପ୍ରକାର

ଜେଲ୍ ଗୁଡ଼ିକରେ ସାଧାରଣତଃ ବିଚାରାଧୀନ କଏଦୀମାନଙ୍କୁ ରଖନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇନାହାଁନ୍ତି ଏବଂ ଛୋଟ ଅପରାଧରେ ଜଡିତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ରଖନ୍ତି। କିନ୍ତୁ କାରାଗାର ଗୁଡ଼ିକ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ ଅପରାଧୀମାନଙ୍କୁ ରଖେ, ଯେଉଁଥିରେ ହତ୍ୟା, ଆତଙ୍କବାଦ କିମ୍ବା ସଂଗଠିତ ଅପରାଧ ଭଳି ଗମ୍ଭୀର ଅପରାଧରେ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି।

ସୁବିଧା ଏବଂ ଜୀବନଯାପନ ଅବସ୍ଥା

କାରାଗାରଗୁଡ଼ିକ ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ବାସସ୍ଥାନ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ହୋଇଥିବାରୁ, ସେମାନେ ଶିକ୍ଷାଗତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ବୃତ୍ତିଗତ ତାଲିମ, ପାଠାଗାର ଏବଂ ପୁନର୍ବାସ ସେବା ଭଳି ଉନ୍ନତ-ବିକଶିତ ସୁବିଧା ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି। ବିପରୀତରେ, ଜେଲଗୁଡ଼ିକରେ ସାଧାରଣତଃ ଏପରି ବ୍ୟାପକ ସୁବିଧାର ଅଭାବ ଥାଏ । କାରଣ କଏଦୀମାନେ ସେଠାରେ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ପାଇଁ ରହିବାକୁ ଆଶା କରାଯାଏ ନାହିଁ।

ପ୍ରଶାସନିକ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ

ଜେଲଗୁଡ଼ିକ ସାଧାରଣତଃ ସ୍ଥାନୀୟ କିମ୍ବା ଜିଲ୍ଲା କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହୁଏ, ଯାହା ଫଳରେ କାର୍ଯ୍ୟର ପରିମାଣ ଏବଂ ପରିସର ଛୋଟ ହୋଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ କାରାଗାରଗୁଡ଼ିକ ରାଜ୍ୟ କିମ୍ବା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହୁଏ । ଏହା ସେମାନଙ୍କର ବଡ଼ ଆକାର, ଅଧିକ କ୍ଷମତା ଏବଂ ଅଧିକ ଜଟିଳ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରେ।

ସୁରକ୍ଷା କେଉଁଠାରେ କଠୋର?

ସୁରକ୍ଷା କଥା ଆସିଲେ କାରାଗାରଗୁଡ଼ିକ, ବିଶେଷକରି କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଏବଂ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାରାଗାରଗୁଡ଼ିକ ଜେଲଗୁଡ଼ିକ ତୁଳନାରେ ଯଥେଷ୍ଟ ଅଧିକ ସୁରକ୍ଷିତ। ଏହି ସୁବିଧାଗୁଡ଼ିକ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଉଚ୍ଚ-ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ଅପରାଧୀମାନଙ୍କୁ ରଖିବା ପାଇଁ ଡିଜାଇନ୍ କରାଯାଇଛି । ଫଳସ୍ୱରୂପ, ସେଗୁଡ଼ିକରେ କଠୋର ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରୋଟୋକଲର ଏକାଧିକ ସ୍ତର ରହିଛି। କାରାଗାରଗୁଡ଼ିକୁ ସେମାନଙ୍କର ସୁରକ୍ଷା ସ୍ତର ଆଧାରରେ ଆହୁରି ବର୍ଗୀକୃତ କରାଯାଇଛି। ସବୁଠାରୁ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ କଏଦୀମାନଙ୍କୁ ଉଚ୍ଚ-ସୁରକ୍ଷା କାରାଗାରରେ ରଖାଯାଏ, ଯେତେବେଳେ କମ୍ ହିଂସାତ୍ମକ ଅପରାଧୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟମ-ସୁରକ୍ଷା ସୁବିଧାରେ ରଖାଯାଏ। କମ୍-ସୁରକ୍ଷା କିମ୍ବା “ଖୋଲା ଜେଲ” ଭଲ ଆଚରଣ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଥିବା କଏଦୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଡିଜାଇନ୍ କରାଯାଏ।

