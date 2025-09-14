ଜଜଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଭୋ ଭୋ ହୋଇ କାନ୍ଦିଲେ ଅଭିନେତା, କହିଲେ ମତେ ବିଷ ଦେଇ ଦିଅ…
ବିଚାରପତି ଦର୍ଶନଙ୍କୁ ଭର୍ତ୍ସନା କରିଥିଲେ।
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ମତେ ବିଷ ଦେଇ ଦିଅ, ମୁଁ ଏ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଚାହୁଁନି। ମୋ ହାତରେ ଫଙ୍ଗସ ହୋଇଗଲାଣି। ଦେହ ଗନ୍ଧ ହେଉଛି। ହାତ ଯୋଡ଼ି ନେହୁରା ହେଉଛି ମତେ ବିଷ ଦେଇ ମାରିଦିଅ।
ଏଭଳି ଗୁହାରି କରିଛନ୍ତି କନ୍ନଡ ଅଭିନେତା ଦର୍ଶନ। ଯାହାକୁ ଶୁଣି କୋର୍ଟରେ ଥିବା ଜଜ ମଧ୍ୟ ଚକିତ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ଏହା ସହ ଅଭିନେତା କହିଛନ୍ତି ଜେଲରେ ରହୁଥିବା କଠୋରୀକୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣ ପଡ଼ୁନି ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ରହିବା ମୁସକିଲ। ମତେ ବିଷ ଦେଇ ଦିଅ ମୁଁ ଆଉ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଚାହୁଁନି।
ରେଣୁକାସ୍ୱାମୀ ହତ୍ୟା ମାମଲାରେ ଜେଲରେ ଥିବା କନ୍ନଡ ଅଭିନେତା ଦର୍ଶନ କୋର୍ଟ ସମ୍ମୁଖରେ କାନ୍ଦି ପକାଇଲେ। ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ସେ କର୍ଣ୍ଣାଟକର ବେଙ୍ଗାଲୁରୁର ଏକ କୋର୍ଟରେ ତାଙ୍କୁ ‘ବିଷ’ ଦେବାକୁ ଆବେଦନ କରିଥିଲେ।
ଭିଡିଓ କନଫରେନ୍ସିଂ ମାଧ୍ୟମରେ କୋର୍ଟରେ ହାଜର ହୋଇଥିବା ଦର୍ଶନ ଥୁଗୁଦୀପା ତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ଖରାପ ହେଉଥିବା ଦର୍ଶାଇ ଜେଲ ସ୍ଥାନାନ୍ତର ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିଥିଲେ।
ଯାହାକୁ କୋର୍ଟ ଖାରଜ କରିଦେଇଥିଲେ। ଶୁଣାଣି ସମୟରେ ଦର୍ଶନ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି କୋର୍ଟକୁ କହିଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କ ହାତରେ ଫଙ୍ଗାଲ୍ ସଂକ୍ରମଣ ହୋଇଛି ଏବଂ ସେ ୩୦ ଦିନ ଧରି ସୂର୍ଯ୍ୟକିରଣ ଦେଖିନାହାଁନ୍ତି।
ଦର୍ଶନ ପରପ୍ପାନା ଅଗ୍ରହାରା କେନ୍ଦ୍ରୀୟ କାରାଗାରରୁ ବଲ୍ଲାରୀ କାରାଗାରକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିବାକୁ ଆବେଦନ କରିଥିଲେ।
ସେ ରେଣୁକାସ୍ୱାମୀ ନାମକ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ହତ୍ୟା ମାମଲାରେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଭାବେ ଜେଲରେ ଅଛନ୍ତି। ଯିଏ ଦର୍ଶନଙ୍କ ଘନିଷ୍ଠ ବନ୍ଧୁ ପବିତ୍ରଙ୍କୁ ଅଶ୍ଳୀଳ ବାର୍ତ୍ତା ପଠାଇଥିଲେ।
ଦର୍ଶନ, ପବିତ୍ର ଗୌଡ଼ା ଏବଂ ଅନ୍ୟ କେତେ ଜଣଙ୍କ ସହିତ, ୩୩ ବର୍ଷୀୟ ରେଣୁକାସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଅପହରଣ, ନିର୍ମମ ଭାବରେ ମାଡ଼ ମାରିବା ଏବଂ ପରେ ହତ୍ୟା କରିବାର ଅଭିଯୋଗ ରହିଛି।
ଦର୍ଶନଙ୍କୁ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଏବଂ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଅବସ୍ଥାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା।
ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ, ସିଟି ସିଭିଲ୍ ଆଣ୍ଡ ସେସନ୍ସ କୋର୍ଟ ହଲ୍ ୬୪ରେ ଏକ ହାଇ ଭୋଲଟେଜ୍ ଡ୍ରାମା ହୋଇଥିଲା। ଅଭିନେତା ଦର୍ଶନ ଭିଡିଓ କନଫରେନ୍ସିଂ ଲିଙ୍କ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ହାଜର ହୋଇ ଦାବି କରିଥିଲେ ଯେ ଜେଲ୍ ଭିତରେ ରହିବାର ଅବସ୍ଥା ଅସହ୍ୟ।
ଅଭିନେତା କହିଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କ ଅବସ୍ଥା କ୍ରମାଗତ ଭାବରେ ଖରାପ ହେଉଛି। ଆଖିରେ ଲୁହ ଏବଂ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଅବସ୍ଥାରେ ଦର୍ଶନ କହିଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କୁ ଜେଲ୍ କୋଠରୀରେ ବନ୍ଦ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଜେଲ୍ ଭିତରକୁ ଚାଲିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଅନୁମତି ନାହିଁ।
ଯେତେବେଳେ କୋର୍ଟ ତାଙ୍କ ସ୍ଥାନାନ୍ତର ଆବେଦନକୁ ଖାରଜ କରି କହିଲେ ଯେ ଏହାର କୌଣସି ଦୃଢ଼ ଆଧାର ନାହିଁ। ଦର୍ଶନ କାନ୍ଦି ପକାଇଥିଲେ।
ସେ ବିଚାରପତିଙ୍କୁ କହିଲେ, ‘ମୋତେ ବିଷ ଦିଅ, ନଚେତ୍ ଦୟାକରି ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଅ।’ ତଥାପି, ବିଚାରପତି ଅଭିନେତାଙ୍କୁ ଭର୍ତ୍ସନା କରିଥିଲେ ଏବଂ ଏପରି ଜିନିଷ ଆଉ ଥରେ ନ କରିବାକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ।