ଗୁଜରାଟର ଜୈନ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ କିଣିଲେ ୧୮୬ଟି ବିଳାସପୂର୍ଣ୍ଣ କାର କିଣିଛନ୍ତି, ରିହାତିରେ ୨୧ କୋଟି ଟଙ୍କା କଲେ ସଞ୍ଚୟ
JITO ହେଉଛି ଏକ ଅଣଲାଭକାରୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ସଂଗଠନ
ଓଡ଼ିଶାଭାସ୍କର: ଗୁଜରାଟର ଜୈନ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ₹21 କୋଟି ମୂଲ୍ୟର ରିହାତିରେ 186ଟି ଲଗଜରୀ କାର ଆଣି ନିଜର ଶକ୍ତି ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି।
ଜୈନ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଟ୍ରେଡ୍ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ (JITO)ର ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ହିମାଂଶୁ ଶାହ ଶନିବାର PTIକୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ BMW, Audi ଏବଂ Mercedes ଭଳି ଲଗଜରୀ ଯାନବାହାନ ବ୍ରାଣ୍ଡ ସହିତ ଏହି “ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଚୁକ୍ତି” JITO ଦ୍ୱାରା ସ୍ବାକ୍ଷର ହୋଇଥିଲା।
ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ JITO ହେଉଛି ଏକ ଅଣଲାଭକାରୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ସଂଗଠନ ଯାହାର ମୂଲ୍ୟ ସାରା ଭାରତରେ 65,000 ରୁ ₹1.3 କୋଟି ମଧ୍ୟରେ ଅଛି।
ଶାହ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି 186ଟି ଲଗଜରୀ କାର, ପ୍ରତ୍ୟେକର ମୂଲ୍ୟ ₹60 ଲକ୍ଷ ରୁ ₹1.3 କୋଟି ମଧ୍ୟରେ, ଚଳିତ ବର୍ଷ ଜାନୁଆରୀ ଏବଂ ଜୁନ ମଧ୍ୟରେ ସମଗ୍ର ଭାରତରେ ସେମାନଙ୍କର ମାଲିକମାନଙ୍କୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରାଯାଇଥିଲା।
“JITOର ଦେଶବ୍ୟାପୀ ଅଭିଯାନ ଆମର ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କୁ ₹21 କୋଟି ରିହାତିରେ ସଞ୍ଚୟ କରିଥିଲା,” ସେ କହିଛନ୍ତି। ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସଂଗଠନ କେବଳ ଏକ ସୁବିଧା ପ୍ରଦାନକାରୀ ଥିଲା ଏବଂ ଏହି ଚୁକ୍ତିରୁ ଲାଭ ପାଇନଥିଲା। ଅଧିକାଂଶ କାର ଗୁଜୁରାଟର ଜୈନ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ସଦସ୍ୟମାନେ କିଣା କରିଥିଲେ।
ଏହି ପଦକ୍ଷେପର ମୁଖ୍ୟ ମାଷ୍ଟରମାଇଣ୍ଡ ନୀତିନ ଜୈନ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିଛନ୍ତି ଯେ ଏହା ସବୁ ସେତେବେଳେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଯେତେବେଳେ କିଛି JITO ସଦସ୍ୟ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଦୃଢ଼ କ୍ରୟ ଶକ୍ତିକୁ ବ୍ୟବହାର କରି କାର ନିର୍ମାତାଙ୍କଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରିହାତି ପାଇବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ।
“ଯେହେତୁ କ୍ରୟ ଶକ୍ତି ଜୈନ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଶକ୍ତି, ତେଣୁ ଆମେ ଆମର ସଦସ୍ୟଙ୍କ କ୍ରୟ ଉପରେ ଅଧିକ ରିହାତି ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ରାଣ୍ଡଗୁଡ଼ିକ ସହିତ ସିଧାସଳଖ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବାର ଧାରଣା ଆଣିଥିଲୁ,” ସେ କହିଛନ୍ତି।
“କାର ନିର୍ମାତାମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ଲାଭଦାୟକ ପାଇଲେ ଏବଂ ଏହି ଚୁକ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ମାର୍କେଟିଂ ଖର୍ଚ୍ଚ ହ୍ରାସ କରିବା ସହିତ ଆମକୁ ରିହାତି ପ୍ରଦାନ କଲେ।”
ସେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିଛନ୍ତି ଯେ ଉଚ୍ଚ ରିହାତି ବିଷୟରେ ଖବର ପ୍ରସାରିତ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର କିଛି ସଦସ୍ୟ ପ୍ରାରମ୍ଭରେ କାର କିଣିଥିଲେ। ଜୈନ ମଜା କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର, ଅନ୍ୟ JITO ସଦସ୍ୟମାନେ ମଧ୍ୟ କାର କିଣିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ।
ମୋଟ 186ଟି କାର କିଣାଯାଇଥିଲା, ଯାହା ₹21 କୋଟି ସଞ୍ଚୟ କରିଥିଲା। ହାରାହାରି ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଦସ୍ୟ ₹8 ଲକ୍ଷରୁ ₹17 ଲକ୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଞ୍ଚୟ କରିଥିଲେ, ଯାହା ପରିବାରର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ପାଇଁ ଆଉ ଏକ କାର କିଣିବା ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ ଥିଲା।
ସେ ଆହୁରି ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିଛନ୍ତି ଯେ, ସେମାନଙ୍କର ସଫଳ ଲଗଜରୀ କାର ଡିଲ୍ ଦ୍ୱାରା ଉତ୍ସାହିତ ହୋଇ, JITO ଏବେ ‘ଉତ୍ସବ’ ନାମକ ଏକ ନୂତନ ପ୍ରୟାସ ଆରମ୍ଭ କରିଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଅଗ୍ରଣୀ ବ୍ରାଣ୍ଡର ଅଳଙ୍କାର, ଉପଭୋକ୍ତା ସ୍ଥାୟୀ ସାମଗ୍ରୀ ଏବଂ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ସହିତ ସମାନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ।