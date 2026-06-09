କଲୋନୀରେ ଚାଲିଥିଲା ବାଣ କାରଖାନା; ପୋଲିସ ପାଖରେ ଖବର ନଥିଲା

ନିଆଁ ଲିଭାଇବା ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଅଗ୍ନିଶମ କର୍ମଚାରୀମାନେ ବାଣ କାରଖାନା ଭିତରୁ ୭ ଜଣଙ୍କ ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର କରିଛି

By Manoranjan Sial

ଜୟପୁର: ରାଜସ୍ଥାନ ରାଜଧାନୀ ଜୟପୁରରେ ଏକ ବାଣ କାରଖାନାରେ ଆଜି ଭୟଙ୍କର ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି। ଯେଉଁଥିରେ ପୋଡ଼ି ହୋଇ ୭ ଜଣ ଲୋକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଯାହାକୁ ନେଇ ସମଗ୍ର ଅଞ୍ଚଳରେ ଆତଙ୍କ ଖେଳି ଯାଇଛି।

ଖୋ ନାଗୋରିଆନ୍ ଥାନା ଅଞ୍ଚଳର ଆବାସିକ କଲୋନୀରେ ଏକ ଘରେ ବେଆଇନ ଭାବେ ବାଣ ତିଆରି କାମ ଚାଲିଥିଲା। କୌଣସି କାରଣରୁ ଆଜି କାରଖାନାରେ ନିଆଁ ଲାଗି ଯାଇଥିଲା। ଦେଖୁଦେଖୁ ନିଆଁ ଭୟଙ୍କର ରୂପ ଧାରଣ କରିଥିଲା। ବାଣ ଗୁଡ଼ିକ ଜୋରଦାର ବିସ୍ଫୋରଣ କରିବାରେ ଲାଗିଥିଲା। ଯାହାଫଳରେ ଆଖପାଖର ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକମାନେ ଜୀବନ ବିକଳରେ ଦୌଡ଼ା ପଳାଇ ଯାଇଥିଲେ। ହେଲେ ଦୁର୍ଘଟଣା ସ୍ଥଳରେ ଥିବା ଲୋକମାନେ ବାହାରି ପାରିନଥିଲେ। ୭ ଜଣ ବାଣ ନିଆଁରେ ପୋଡ଼ି ହୋଇ ପ୍ରାଣ ହରାଇଛନ୍ତି। ଖବର ପାଇ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା ପୋଲିସ ଓ ଦମକଳ ବାହିନୀ।

ନିଆଁ ଲିଭାଇବା ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଅଗ୍ନିଶମ କର୍ମଚାରୀମାନେ ବାଣ କାରଖାନା ଭିତରୁ ୭ ଜଣଙ୍କ ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର କରିଛି। ଜଣେ ଗୁରୁତରଙ୍କୁ ଜୟପୁରର ସୱାଇ ମାନସିଂହ ହସ୍ପିଟାଲର ବର୍ଣ୍ଣ ୱାର୍ଡରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। ଡାକ୍ତରଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ, ଆହତଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ସଙ୍କଟାପନ୍ନ ରହିଛି। ୫୦ ପ୍ରତିଶତରୁ ଅଧିକ ପୋଡ଼ି ହୋଇଯାଇଛି। ମେଡିକାଲରେ ପରିବାର ଓ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼ ଜମିଛି। ପୋଲିସ ଏହି ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ଚଳାଇଛି।

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

ନିଯୁକ୍ତି ପାଇବେ ପ୍ରଫେସର ଓ ଆସୋସିଏଟ…

SSC, IBPS, SBI ସମେତ ୧୯ଟି ପରୀକ୍ଷା ପାସ୍…

ପ୍ରାଥମିକ ସୂଚନାରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି, ଏହି ବାଣ କାରଖାନାଟି ଆବାସିକ କଲୋନୀ ମଝିରେ ବେଆଇନ ଭାବେ ଚାଲୁଥିଲା। ଏଭଳି ସମ୍ବେଦନଶୀଳ କାର‌୍ୟ୍ୟ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ସୁରକ୍ଷା ମାନଦଣ୍ଡ ପାଳନ କରାଯାଉଥିଲା କି ନାହିଁ, ତାର ଯାଞ୍ଚ କରୁଛି ପୋଲିସ। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସନ୍ଦେଶ ନାୟକ ଓ ଅନ୍ୟ ଅଧିକାରୀମାନେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି।

You might also like More from author
More Stories

ନିଯୁକ୍ତି ପାଇବେ ପ୍ରଫେସର ଓ ଆସୋସିଏଟ…

SSC, IBPS, SBI ସମେତ ୧୯ଟି ପରୀକ୍ଷା ପାସ୍…

ନିଜ ନାଁରେ ଥିବା ମାମଲା ଲୁଚାଇ ଥିଲେ କଂଗ୍ରେସ…

ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ ବାଣରେ ଘାଇଲା କଲେ…

1 of 17,744