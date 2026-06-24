ହନିଟ୍ରପ୍ ତାଲିମ ନେଇଥିଲେ; ଆତଙ୍କୀ ସଙ୍ଗଠନ ପାଇଁ ଝିଅ ଯୋଗାଡ଼ କରୁଥିଲେ ବବିତା!

ହନିଟ୍ରପ୍ ତାଲିମ ନେଇଥିଲେ; ଆତଙ୍କୀ ସଙ୍ଗଠନ ପାଇଁ ଝିଅ ଯୋଗାଡ଼ କରୁଥିଲେ ବବିତା!
ବବିତାକୁ ଜୈଶ-ଏ-ମହମ୍ମଦର ମହିଳା ୱିଙ୍ଗ ଗଢିବା ଓ ମଜବୁତ କରିବାର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ସେ ରାଜସ୍ଥାନ ସମେତ ଦେଶର ଅନେକ ରାଜ୍ୟରେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଜରିଆରେ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରୁଥିଲା
ଜୟପୁର: ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ପାକିସ୍ତାନ ଆତଙ୍କବାଦୀ ସଙ୍ଗଠନ ଜୈଶ-ଏ-ମହମ୍ମଦ ବିଛାଇଥିଲା ଜାଲ। ଆଉ ସେହି ଜାଲରେ ଫସିଗଲେ ରାଜସ୍ଥାନର ବବିତା ଧାକଡ଼। ତା’ପରେ ଆତଙ୍କୀମାନେ ତାଙ୍କ ବ୍ରେନ୍ୱାସ କରିଥିଲେ। ସେମାନେ ଯାହା କହୁଥିଲେ, ତାହା କରୁଥିଲେ ବବିତା। ସଙ୍ଗଠନରେ ସାମିଲ ହେବା ପରେ ବବତିଙ୍କ ନାଁ ବଦଳିଗଲା। ତାଙ୍କ ନାଁ ହୋଇଥିଲା ‘ଖଦିଜା’। ଜୈଶ-ଏ-ମହମ୍ମଦ ସଙ୍ଗଠନ ତାଙ୍କର ଏମିତି ବ୍ରେନ୍ୱାସ୍ କରିଥିଲା ଯେ ସେ ଆତ୍ମଘାତି ହମ୍ଲା କରିବା ପ୍ଲାନିଂ କରୁଥିଲେ। ହେଲେ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟକୁ ସେ ରାଜସ୍ଥାନ ଆଣ୍ଟି ଟେରୋରିଜିମ୍ କ୍ୱାର୍ଡ (ଏଟିଏସ୍) ହାତରେ ଧରା ପଡ଼ିଗଲେ। ଏବେ ତାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରି ପୋଲିସ ପୂରା କୁଣ୍ଡଳୀ ଖୋଜୁଛି।
‘ଆତ୍ମଘାତି’ ପାଇଁ ଇଣ୍ଟରନେଟରେ ଖୋଜୁଥିଲେ
ବବିତାର ଡିଜିଟାଲ ଫୁଟପ୍ରିଣ୍ଟ ଖୋଳତାଡ଼ କରିଲା ଏଟିଏସ୍। ସେହି ସମୟରେ ପାଇଥିଲା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସୂଚନା। ବବିତା ଧାକଡ଼ ଇଣ୍ଟରନେଟରେ ଲଗାତାର ‘ଆତ୍ମଘାତୀ ହମଲା’ ସମ୍ପର୍କରେ ସର୍ଚ୍ଚ କରୁଥିଲା। ପାକିସ୍ତାନୀ ଆକାମାନେ ତାର ଏପରି ବ୍ରେନୱାଶ କରିସାରିଥିଲେ ଯେ ସେ ନିଜେ ଆତ୍ମଘାତୀ ହମଲାର ଟ୍ରେନିଂ ନେଉଥିଲା। ଏହା ସହିତ ବବିତାକୁ ‘ହନି ଟ୍ରାପ’ ବିଶେଷ କଳା ମଧ୍ୟ ଶିଖା ଯାଇଥିଲା। ଏହି ଟ୍ରେନିଂର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ଭାରତୀୟ ସେନାର ଯବାନ ଓ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ନିଜ ଜାଲରେ ଫସାଇବା। ଯାହା ଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କଠାରୁ ଦେଶର ସାମରିକ ଓ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଠିକଣାର ଗୋପନୀୟ ସୂଚନା ହାସଲ କରିବା।
ଜୈଶର ‘ମହିଳା ୱିଙ୍ଗ’ ପାଇଁ ଝିଅମାନଙ୍କୁ କରୁଥିଲା ଭର୍ତ୍ତି
ତଦନ୍ତକାରୀ ସଂସ୍ଥାକୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି; ବବିତାକୁ ଜୈଶ-ଏ-ମହମ୍ମଦର ମହିଳା ୱିଙ୍ଗ ଗଢିବା ଓ ମଜବୁତ କରିବାର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ସେ ରାଜସ୍ଥାନ ସମେତ ଦେଶର ଅନେକ ରାଜ୍ୟରେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଜରିଆରେ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରୁଥିଲା। ଯୁବତୀମାନଙ୍କୁ କଟ୍ଟରପନ୍ଥୀ ବିଚାରଧାରାରେ ବ୍ରେନୱାଶ କରି ଏହି ନିଷିଦ୍ଧ ଆତଙ୍କୀ ସଂଗଠନରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟାରେ ଲାଗିଥିଲା। ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ତା’ର ଅନେକ ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ଆକାଉଣ୍ଟର ପତ୍ତା ମିଳିଛି। ଯାହା ମାଧ୍ୟମରେ ସେ ଏନକ୍ରିପ୍ଟେଡ ମେସେଜିଂ ଆପ୍ ଜରିଆରେ ଲଗାତାର ପାକିସ୍ତାନୀ ହ୍ୟାଣ୍ଡଲରମାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ରହିଥିଲା।
ପାରିବାରିକ କଳହ ଓ କୋର୍ଟ କେସରେ ଫସିଲେ ବବିତା
ଏଟିଏସ ବବିତାର ଏହି ଆତ୍ମଘାତୀ ରାସ୍ତାରେ ପାଦ ଦେବା ପଛର କାରଣକୁ ମଧ୍ୟ ଖୋଜିଥିଲା। ଯେଉଁଥିରେ ତା’ର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନର ଏକ ଚାପପୂର୍ଣ୍ଣ ଦିଗ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ତଦନ୍ତ ଅନୁସାରେ ବବିତାର ବାହାଘର ହିଣ୍ଡୌନର ବାସିନ୍ଦା ସୋନୁ ଧାକଡ଼ଙ୍କ ସହ ହୋଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ବିବାହ ପରେ ଉଭୟଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ବହୁତ ତିକ୍ତତା ଆସିଥିଲା। ସ୍ୱାମୀ ଓ ସ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟରେ ବିବାଦ ବଢିବା ପରେ ଏହି ମାମଲା କୋର୍ଟରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା।
୨୦୧୮ ମସିହାରୁ ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆଇନଗତ ଲଢେଇ ଚାଲିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଗଙ୍ଗାପୁରସିଟିର ଏସିଜେଏମ କୋର୍ଟରେ ଭରଣପୋଷଣ ମାମଲା ଏବଂ ଜେଏମ୍ଏଫ୍ସି ପ୍ରଥମ କୋର୍ଟରେ ଯୌତୁକ ନିର୍ୟାତନା ମାମଲା ବିଚାରାଧୀନ ଅଛି। ଏହି ପାରିବାରିକ କଳହ, ମାନସିକ ଚାପ ଏବଂ ଅଦାଲତୀ ଚକ୍କର ଭିତରେ ଏକାକୀପଣର ଫାଇଦା ଉଠାଇ ବବିତା ଇଣ୍ଟରନେଟରେ କିଛି ଏପରି ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ଗୋଷ୍ଠୀ ଓ ପ୍ରୋଫାଇଲ ସମ୍ପର୍କରେ ଆସିଗଲା। ଯେଉଁମାନେ ଯୁବକମାନଙ୍କୁ କଟ୍ଟରପନ୍ଥୀ ଆଡକୁ ଠେଲନ୍ତି। ଏହି ରାସ୍ତାରେ ଜୈଶର ହ୍ୟାଣ୍ଡଲରମାନେ ତାକୁ ନିଜ ଜାଲରେ ଫସାଇ ଥିଲେ। ତା’ର ବ୍ରେନୱାଶ କରି ‘ଖଦିଜା’ ଉପନାମ ଦେଇଥିଲେ।
ପୂରା ନେଟୱର୍କୁ ଖୋଳତାଡ଼ କରିବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି ଏଜେନ୍ସି
ଏଟିଏସ ଓ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ତଦନ୍ତକାରୀ ସଂସ୍ଥାଗୁଡିକ ବବିତାର ପୂରା ନେଟୱର୍କ ଓ ତା’ର ସମ୍ପର୍କ ସୂତ୍ର ଗୁଡ଼ିକର ଗଭୀର ଅନୁସନ୍ଧାନ କରୁଛନ୍ତି। ଏହା ଜାଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରାଯାଉଛି; ସେ ଏପର୍ୟ୍ୟନ୍ତ କେତେ ଝିଅଙ୍କ ସହ ସମ୍ପର୍କ କରିଛି? ଦେଶ ଭିତରେ ଏହି ନେଟୱର୍କରେ ଆଉ କେଉଁ କେଉଁ ଚେହେରା ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି? ରିମାଣ୍ଡ ଅବଧି ଭିତରେ ଏହି ମାମଲାରେ ଆଉ ଅନେକ ବଡ଼ ଗିରଫଦାରୀ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ପ୍ରକାଶ କରାଯାଉଛି।