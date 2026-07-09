ଛି..ଛି.. ସରକାରୀ ଚାକିରି ଓ ସମ୍ପତ୍ତି ପାଇଁ ମା’କୁ ମାରିଦେଲା ରାକ୍ଷାସୀ ଝିଅ, ସୁପାରୀ କିଲର ଦ୍ୱାରା ଗାଡ଼ି ଚଢ଼ାଇ କଲା ହତ୍ୟା
ଛି..ଛି.. ସରକାରୀ ଚାକିରି ଓ ସମ୍ପତ୍ତି ପାଇଁ ମା’କୁ ମାରିଦେଲା ରାକ୍ଷାସୀ ଝିଅ
ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର: ରାଜସ୍ଥାନର ରାଜଧାନୀ ଜୟପୁରରୁ ଏକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ମାମଲା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି, ଯାହା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ତବ୍ଧ କରିଦେଇଛି । ଯେଉଁ ଘଟଣାକୁ ପ୍ରଥମେ ଏକ ସାଧାରଣ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା ବୋଲି ଭାବି ନିଆଯାଇଥିଲା, ତାହା ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ ପରେ ଏକ ସୁପରିକଳ୍ପିତ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି ।
ପୋଲିସର ଦାବି ଅନୁଯାୟୀ, ଜଣେ ୨୩ ବର୍ଷର ସ୍ୱାର୍ଥପର ଝିଅ ନିଜ ପରିବାରର ସମ୍ପତ୍ତି ଏବଂ ମା’ କରୁଥିବା ସରକାରୀ ଚାକିରି ପାଇବା ଆଶାରେ ନିଜ ଜନ୍ମକଲା ମା’କୁ ହତ୍ୟା କରିବାକୁ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ରଚିଥିଲା । ଏହି ସାଂଘାତିକ ମାମଲାରେ ପୋଲିସ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନେକ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିସାରିଥିବା ବେଳେ ଜଣେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଏବେ ମଧ୍ୟ ଫରାର ଅଛି ।
ମୃତ ମହିଳା ଜଣକ ହେଲେ ୪୫ ବର୍ଷୀୟା ନୀରଜ ଶର୍ମା । ସେ ନିଜ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଅନୁକମ୍ପାମୂଳକ ଭିତ୍ତିରେ ସରକାରୀ ଚାକିରି ପାଇଥିଲେ ଏବଂ କୋର୍ଟରେ ଲୋଅର୍ ଡିଭିଜନ କ୍ଲର୍କ (LDC) ପଦବୀରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଥିଲେ । ପୋଲିସ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ତାଙ୍କ ଝିଅ ଆୟୁଷୀ ଶର୍ମା ନିଜେ ଏହି ସରକାରୀ ଚାକିରି ପାଇବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲା, ମାତ୍ର ମା’ଙ୍କୁ ଏହି ନିଯୁକ୍ତି ମିଳିବା ପରେ ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିବାଦ ଉଗ୍ର ରୂପ ଧାରଣ କରିଥିଲା ।
ସମ୍ପତ୍ତି ଓ ଚାକିରି ପାଇଁ ରଚାଯାଇଥିଲା ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର
ପୋଲିସ ତଦନ୍ତରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଯେ, ଗତ କିଛି ବର୍ଷ ହେବ ମା’ ଏବଂ ଝିଅଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ତିକ୍ତତା ଚାଲିଥିଲା । ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି ଯେ, ଏହି ବିବାଦ ଯୋଗୁଁ ଆୟୁଷୀ ନିଜ ପିଉସା/କାକା ଏବଂ ଅନ୍ୟ ସମ୍ପର୍କୀୟମାନଙ୍କ ସହ ମିଶି ମା’କୁ ରାସ୍ତାରୁ ହଟାଇବା ପାଇଁ ଯୋଜନା କରିଥିଲା । ଏହି ଯୋଜନାକୁ ସଫଳ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ସୁପାରୀ କିଲରଙ୍କ ସହାୟତା ନେଇଥିଲେ ଏବଂ ଏଥିପାଇଁ ମୋଟା ଅଙ୍କର ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ସ୍ଥିର କରାଯାଇଥିଲା ।
SUV ଗାଡ଼ି ଧକ୍କାରେ ଯାଇଥିଲା ଜୀବନ
ଗତ ଜୁଲାଇ ୩ ତାରିଖରେ ଜୟପୁରର ପ୍ରତାପ ନଗର ଅଞ୍ଚଳରେ ଏହି ଲୋମହର୍ଷଣକାରୀ ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା । ପୋଲିସ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ, ନୀରଜ ଶର୍ମା ନିଜ ପୁଅକୁ କୋଚିଂ ସେଣ୍ଟରରେ ଛାଡ଼ି ଘରକୁ ଫେରୁଥିବା ସମୟରେ ଏକ ଦ୍ରୁତ ଗାମୀ ଏସୟୁଭି ଗାଡ଼ି ତାଙ୍କୁ ଜୋରଦାର ଧକ୍କା ଦେଇଥିଲା ।
ଧକ୍କା ଏତେ ଭୟଙ୍କର ଥିଲା ଯେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ହିଁ ନୀରଜ ଶର୍ମାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା । ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଏହାକୁ ଏକ ସାଧାରଣ ଦୁର୍ଘଟଣା ବୋଲି ଭାବି ପୋଲିସ ମାମଲା ରୁଜୁ କରିଥିଲା, ମାତ୍ର ସ୍ଥାନୀୟ ସିସିଟିଭି ଫୁଟେଜ୍ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବୈଷୟିକ ପ୍ରମାଣର ଯାଞ୍ଚ ପରେ ପୋଲିସର ସନ୍ଦେହ ବଢ଼ିଥିଲା ।
ପୂର୍ବରୁ ବି ହୋଇଥିଲା ଚେଷ୍ଟା
ତଦନ୍ତ ବେଳେ ପୋଲିସ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଛି ଯେ ଅଭିଯୁକ୍ତମାନେ ଅନେକ ଦିନ ଧରି ମହିଳାଙ୍କ ଗତିବିଧି ଉପରେ ନଜର ରଖିଥିଲେ । ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରାଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତାହା ବିଫଳ ହୋଇଥିଲା । ଶେଷରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ପଟ୍ ଓ ଲୋକେସନ ଉପରେ ନଜର ରଖି ଉପଯୁକ୍ତ ସମୟ ଦେଖି ଗାଡ଼ି ଚଢ଼ାଇ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିଲା, ଯାହାଫଳରେ ଏହା ଏକ ଦୁର୍ଘଟଣା ଭଳି ପ୍ରତୀତ ହେବ । ବର୍ତ୍ତମାନ ପୋଲିସ ଗିରଫ ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୁକ୍ତମାନଙ୍କୁ ପଚରାଉଚରା ଚଳାଇଛି ।