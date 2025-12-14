ଆଝାର ବଖାଣିଲା ତା ପ୍ରତି ଭାରତ କରିଥିବା ନିର୍ଯ୍ୟାତନାର କଥା, ଝାଡା-ପରିସ୍ରା ଉପରେ ବି ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଲଗାଇଥିଲେ ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀ !
Masood Azhar: ପାକିସ୍ତାନର ଆତଙ୍କବାଦୀ ସଂଗଠନ ଜୈଶ-ଏ-ମହମ୍ମଦର ନେତା ମାସୁଦ ଆଝାରଙ୍କ ଏକ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟକର ଅଡିଓ କ୍ଲିପ୍ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି। ଏହି ଅଡିଓ କ୍ଲିପ୍ରେ, ମାସୁଦ ଆଝାର ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି ଯେ, ସେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସାଥୀ କଏଦୀମାନେ ୧୯୯୦ ଦଶକରେ ଏକ ସୁଡ଼ଙ୍ଗ ଖୋଳି ଜମ୍ମୁର ଉଚ୍ଚ-ସୁରକ୍ଷା କୋଟ ଭାଲୱାଲ ଜେଲରୁ ଖସିଯିବାକୁ କିପରି ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ।
ଜେଲରେ ଖୋଳିଥିଲେ ସୁଡ଼ଙ୍ଗ: ଅଡିଓରେ ଆଝାର ଏକ ଭାବପ୍ରବଣ ଏବଂ ଭୟଭୀତ ସ୍ୱରରେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିଛନ୍ତି ଯେ, ସେ ଜେଲ ଭିତରେ ଉପକରଣ ଅର୍ଡର କରିଥିଲେ ଏବଂ କିଛି ସପ୍ତାହ ଧରି ଏକ ସୁଡ଼ଙ୍ଗ ଖୋଳିବା ପାଇଁ ପରିଶ୍ରମ କରିଥିଲେ। ସୁଡ଼ଙ୍ଗ ପ୍ରାୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯାଇଥିଲା ଏବଂ ପଳାୟନ ତାରିଖ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥିର କରାଯାଇଥିଲା । କିନ୍ତୁ ସେହି ଦିନ, ଜେଲ ଅଧିକାରୀମାନେ ଯୋଜନା ବିଷୟରେ ଅବଗତ ହୋଇଗଲେ। ତା’ପରେ ଯୋଜନା ପଣ୍ଡ ହୋଇଗଲା ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବନ୍ଦୀ କରାଯାଇଥିଲା।
ଶିକୁଳିରେ ବାନ୍ଧି ଦିଆଯାଇଥିଲା: ଧରାପଡ଼ିବା ପରେ ଆଝାର ଏବଂ ତାଙ୍କ ସାଥୀମାନଙ୍କ ସହିତ ଭୟଙ୍କର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥିଲା। ଆଝାର କହିଥିଲେ ଯେ, ତାଙ୍କୁ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସାଥୀମାନଙ୍କୁ ଏତେ ମାଡ଼ ଦିଆଯାଇଥିଲା ଯେ ସେମାନଙ୍କ ଶରୀର ରକ୍ତରେ ଢାଙ୍କି ହୋଇଯାଇଥିଲା ଏବଂ ରୁଟି ପରି ଫୁଲି ଯାଇଥିଲା। ଦଣ୍ଡ ସ୍ୱରୂପ, ସେମାନଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟରୁ ବଞ୍ଚିତ କରାଯାଇଥିଲା, ଶୌଚାଳୟକୁ ପ୍ରବେଶ ମନା କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଶିକୁଳିରେ ବାନ୍ଧି ରଖାଯାଇଥିଲା। ଜେଲର କଠୋରତା ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ କଷ୍ଟକର କରିଦେଇଥିଲା।
ଧରାପଡ଼ିବାର ମାନସିକ ଚାପ: ଆଝାର ଜଣେ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ “ଅତ୍ୟନ୍ତ କଠୋର” ଏବଂ “ନିଷ୍ଠୁର” ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଥିଲେ। ପଚରାଉଚରା ସମୟରେ, ତାଙ୍କୁ ଶିକୁଳିରେ ବାନ୍ଧି ନିରନ୍ତର ନିର୍ଯାତନା ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଅଧିକାରୀ ବାରମ୍ବାର ଉପକରଣ ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକ କେଉଁଠାରୁ ଆସିଲା ସେ ବିଷୟରେ ପଚାରିଥିଲେ। ଆଝାର କହିଥିଲେ ଯେ ଏହି ଘଟଣାର ଭୟ ଏବଂ ଆଘାତ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କ ମନରେ ଜୀବିତ । ଏହି ସ୍ମୃତିଗୁଡ଼ିକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା ସମୟରେ ସେ କାନ୍ଦି ପକାଇଥିଲେ ଏବଂ କହିଲେ ଯେ ଜେଲ୍ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଭୟ ଏବେ ବି ତାଙ୍କୁ ଘାରି ରହିଛି। ଏହି ସମୟରେ ଆଝାର ଶକ୍ତି ଏବଂ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥିଲେ।
ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜ୍ ପାସପୋର୍ଟ ବ୍ୟବହାର: ମାସୁଦ ଆଝାରଙ୍କ ଜନ୍ମ ୧୦ ଜୁଲାଇ ୧୯୬୮ରେ ପାକିସ୍ତାନର ବାହାୱାଲପୁରରେ ହୋଇଥିଲା। ସେ କରାଚୀର ଏକ ମଦ୍ରାସାରେ ପାଠପଢ଼ିଥିଲେ ଏବଂ ଆଫଗାନିସ୍ତାନରେ ସୋଭିଏତ୍ ସେନା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଲଢ଼ିଥିଲେ। ପରେ ସେ ହରକତ-ଉଲ-ଅନସାର ସଂଗଠନରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଫେବୃଆରୀ ୧୯୯୪ରେ, ସେ ଏକ ନକଲି ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜ୍ ପାସପୋର୍ଟରେ ଭାରତରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଜମ୍ମୁ ଓ କାଶ୍ମୀରରେ ଜିହାଦ ପ୍ରସାର କରିବା ଏବଂ ଆତଙ୍କବାଦୀମାନଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ଅନନ୍ତନାଗରେ ଗିରଫ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ୧୯୯୪ ରୁ ୧୯୯୯ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜେଲରେ ରହିଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ଶ୍ରୀନଗର, ତା’ପରେ ଦିଲ୍ଲୀର ତିହାର ଜେଲ ଏବଂ ଶେଷରେ ଜମ୍ମୁର କୋଟ ଭାଲୱାଲ ଜେଲରେ ରଖାଯାଇଥିଲା।
ବିମାନ ଅପହରଣ: ଡିସେମ୍ବର ୧୯୯୯ରେ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଏୟାରଲାଇନ୍ସ ଫ୍ଲାଇଟ୍ IC-814 ଅପହରଣ ପରେ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ମୁକ୍ତି ବଦଳରେ ତାଙ୍କୁ ଭାରତ ସରକାର ମୁକ୍ତ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ମୁକ୍ତି ପରେ, ସେ ଜୈଶ-ଏ-ମହମ୍ମଦ ଆତଙ୍କବାଦୀ ସଂଗଠନ ଗଠନ କରିଥିଲେ, ଯାହା ୨୦୦୧ ସଂସଦ ଆକ୍ରମଣ, ପୁଲୱାମା ଆକ୍ରମଣ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅନେକ ପ୍ରମୁଖ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଘଟଣା ପାଇଁ ଦାୟୀ ଥିଲା। ସେ ଭାରତର ସବୁଠାରୁ ୱାଣ୍ଟେଡ୍ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଏବଂ ଜାତିସଂଘ ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଭାବରେ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି।
ଏହି ଅଡିଓ କ୍ଲିପ୍ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବା ପରେ, ଭାରତୀୟ ସୁରକ୍ଷା ଏଜେନ୍ସିଗୁଡ଼ିକ ଏହାର ସତ୍ୟତା ଯାଞ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି।