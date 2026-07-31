ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ହେବ ବଡ଼ ଧରଣର ଆତଙ୍କୀ ଆକ୍ରମଣ, ପ୍ଲାନ୍ କରୁଛି ଜୈଶ୍-ଏ-ମହମ୍ମଦ, ଜଣଙ୍କୁ ଧରିଲା STF
ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ହେବ ବଡ଼ ଧରଣର ଆତଙ୍କୀ ଆକ୍ରମଣ, ପ୍ଲାନ୍ କରୁଛି ଜୈଶ୍-ଏ-ମହମ୍ମଦ
ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର ଡେସ୍କ: ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ଶୁଭେନ୍ଦୁ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଉପରେ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣର ଯୋଜନା ନେଇ ଏକ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟକର ତଥ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। STF ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ବର୍ଦ୍ଧମାନରୁ ବ୍ୟାନ୍ ହୋଇଥିବା ଆତଙ୍କବାଦୀ ସଂଗଠନ ଜୈଶ୍-ଏ-ମହମ୍ମଦର ସଦସ୍ୟ ହାମିଦ୍ ମଣ୍ଡଳକୁ ଗିରଫ କରିଛି।
ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ଗିରଫ ଆତଙ୍କବାଦୀର ଶୁଭେନ୍ଦୁ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିବାର ଯୋଜନା ଥିବା ପୋଲିସ ସନ୍ଦେହ କରୁଛି। ତା’ ପାଖରୁ ଜବତ ହୋଇଥିବା ମୋବାଇଲ୍ ଏବଂ କାଗଜପତ୍ର ଯାଞ୍ଚ କରିବା ପରେ ଏହି ସୂଚନା ମିଳିଛି।
ପୁଲୱାମା ଆକ୍ରମଣର ମାଷ୍ଟରମାଇଣ୍ଡର ଘନିଷ୍ଠ ସହଯୋଗୀ: ପୋଲିସ ସୂତ୍ରରୁ ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ଗିରଫ ହୋଇଥିବା ଜୈଶ୍-ଏ-ମହମ୍ମଦ ଆତଙ୍କବାଦୀ ହାମିଦ୍ ମଣ୍ଡଳ, ଜମ୍ମୁ-କାଶ୍ମୀରର ପୁଲୱାମା ଆକ୍ରମଣର ମାଷ୍ଟରମାଇଣ୍ଡ ସଜ୍ଜାଦ ଭଟ୍ଟର ଅତି ଘନିଷ୍ଠ। ବୃହସ୍ପତିବାର ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ବର୍ଦ୍ଧମାନର ରେନେସାଁ ଟାଉନସିପ୍ ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ଏକ ଫ୍ଲାଟ୍ରୁ ତାକୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି। ସେ ଗତ ୨ ରୁ ୩ ମାସ ହେବ ଏହି ଭଡ଼ା ଘରେ ରହିଆସୁଥିଲା।
କୋର୍ଟରେ ହାଜର କଲା STF: ବଙ୍ଗାଳ STF ପକ୍ଷରୁ ଏହି ପୂରା ମାମଲାର ବିଭିନ୍ନ ଦିଗକୁ ନେଇ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରହିଛି। ଗିରଫ ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ଆତଙ୍କବାଦୀକୁ ଶୁକ୍ରବାର ଅଦାଲତରେ ହାଜର କରାଯିବ। ତଦନ୍ତକାରୀ ସଂସ୍ଥା କୋର୍ଟଙ୍କୁ ତାକୁ ରିମାଣ୍ଡରେ ନେବା ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିପାରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ STF ଏହି ଘଟଣାର ଗହନ ତଦନ୍ତ କରୁଛି ଏବଂ ଅଭିଯୁକ୍ତର ନେଟୱାର୍କ, ସମ୍ପର୍କ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ବିଷୟରେ ଅଧିକ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରୁଛି।
ବୀରଭୂମରୁ ବିପୁଳ ପରିମାଣର ବିସ୍ଫୋରକ ଜବତ: ଏହା ପୂର୍ବରୁ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ବୀରଭୂମ ଜିଲ୍ଲାରେ ମଧ୍ୟ ପୋଲିସକୁ ଏକ ବଡ଼ ସଫଳତା ମିଳିଥିଲା। ପୋଲିସ ନଲହାଟି ଅଞ୍ଚଳର ଏକ ପରିତ୍ୟକ୍ତ ଘରୁ ବିପୁଳ ପରିମାଣର ବିସ୍ଫୋରକ ସାମଗ୍ରୀ ଜବତ କରିଥିଲା। ଗୁପ୍ତ ସୂଚନା ଆଧାରରେ ପୋଲିସ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ଚଢ଼ାଉ କରି ୮୦୦ କିଲୋଗ୍ରାମରୁ ଅଧିକ ଆମୋନିୟମ ନାଇଟ୍ରେଟ୍, ୧,୨୦୦ ରୁ ଅଧିକ ଜିଲେଟିନ୍ ଷ୍ଟିକ୍, ୧୦୫ଟି ଡେଟୋନେଟର ଏବଂ ୩୬ଟି ଡେଟୋନେଟିଂ ଫ୍ୟୁଜ୍ କୋଏଲ୍ ଜବତ କରିଛି।