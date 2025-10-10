ପାକିସ୍ତାନର ଛାତି ଧଡ଼ ଧଡ଼ ; କାବୁଲ ସହ ସମ୍ପର୍କ ଘନିଷ୍ଠ କଲାଣି ଭାରତ , ଆଫଗାନ ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ ଭାରତ ଆମର Close Friend

କାବୁଲ ସହ ସମ୍ପର୍କ ଘନିଷ୍ଠ କଲାଣି ଭାରତ , ଭାରତ ଗସ୍ତରେ ଖୁସି ପ୍ରକାଶ କଲେ ଆମିର ଖାନ ମୁତାକି...

By Pragyan Priyadarshini Sahoo
CELLNET

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ:ଆଫଗାନିସ୍ତାନର ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ଆମିର ଖାନ ମୁତାକି ଭାରତ ଗସ୍ତରେ ଅଛନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ସେ ଭାରତୀୟ ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ଡକ୍ଟର ଏସ. ଜୟଶଙ୍କରଙ୍କୁ ଭେଟିଥିଲେ। ଆସରଫ ଘନି ସରକାରଙ୍କ ପତନର ଚାରି ବର୍ଷ ପରେ ଏହି ଗସ୍ତକୁ ଭାରତ ଏବଂ ଆଫଗାନିସ୍ତାନରେ ତାଲିବାନ ଶାସନ ମଧ୍ୟରେ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ଯୋଗାଯୋଗର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସଙ୍କେତ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଉଛି। ସାକ୍ଷାତ ସମୟରେ ଜୟଶଙ୍କର କହିଥିଲେ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଗସ୍ତ ଭାରତ-ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ସମ୍ପର୍କକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦକ୍ଷେପ।

ଆଫଗାନ ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ କ’ଣ କହିଲେ? ଏହି ସମୟରେ, ଆଫଗାନିସ୍ତାନର ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ଆମିର ଖାନ ମୁତାକି କହିଛନ୍ତି, “ଆଫଗାନିସ୍ତାନରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ହୋଇଥିବା ଭୂମିକମ୍ପରେ ଭାରତ ପ୍ରଥମେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇଥିଲା। ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଭାରତକୁ ଘନିଷ୍ଠ ବନ୍ଧୁ ବୋଲି ମାନିଥାଏ। ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ପାରସ୍ପରିକ ସମ୍ମାନ, ବାଣିଜ୍ୟ ଏବଂ ଲୋକ-ଲୋକ ସମ୍ପର୍କ ଉପରେ ଆଧାରିତ ସମ୍ପର୍କ ଚାହୁଁଛି। ଆମେ ପାରସ୍ପରିକ ବୁଝାମଣାର ଏକ ପରାମର୍ଶ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ, ଯାହା ଆମର ସମ୍ପର୍କକୁ ସୁଦୃଢ଼ ​​କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ।”

ଭାରତ ଗସ୍ତରେ ଖୁସି ପ୍ରକାଶ କଲେ ଆମିର ଖାନ ମୁତାକି:ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ମୁତାକି କହିଛନ୍ତି, “ମୁଁ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଆସି ଖୁସି ଏବଂ ଏହି ଗସ୍ତ ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ବୁଝାମଣା ବୃଦ୍ଧି କରିବ। ଭାରତ ଏବଂ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ସେମାନଙ୍କର ପାରସ୍ପରିକ ଯୋଗାଯୋଗ ଏବଂ ଆଦାନପ୍ରଦାନ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ଉଚିତ। ଆମେ କୌଣସି ଗୋଷ୍ଠୀକୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆମର ଭୂମି ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ଦେବୁ ନାହିଁ।”

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

ଏଣିକି ଫୋନରେ ନୁହେଁ, ଆପଣଙ୍କ ଆଖିରେ ଆଉ ସହଜରେ…

ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାରଙ୍କୁ ଝଟକା ; ଦଳରୁ ବିଦା ହେବ ସହ…

ଭାରତ କାବୁଲରେ ଥିବା ବୈଷୟିକ ମିଶନକୁ ଦୂତାବାସ ମାନ୍ୟତାକୁ ଉନ୍ନୀତ କରିଛି: ଭାରତ କାବୁଲରେ ଥିବା ଏହାର ବୈଷୟିକ ମିଶନକୁ ଦୂତାବାସ ସ୍ତରରେ ଉନ୍ନୀତ କରିବା ଘୋଷଣା କରିଛି। ଏହା ଉଭୟ ଦେଶ ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଏବଂ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କୂଟନୈତିକ ପଦକ୍ଷେପ। ଆଫଗାନ ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ମୁତାକିଙ୍କ ସହ ଏକ ସାକ୍ଷାତ ସମୟରେ, ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ଡକ୍ଟର ଏସ. ଜୟଶଙ୍କର କହିଛନ୍ତି, “ମୁଁ ଆଜି କାବୁଲରେ ଭାରତର ବୈଷୟିକ ମିଶନକୁ ଭାରତୀୟ ଦୂତାବାସ ସ୍ତରରେ ଉନ୍ନୀତ କରିବା ଘୋଷଣା କରି ଖୁସି ହେଉଛି।”

ଆଫଗାନିସ୍ତାନକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି ଭାରତ :ଭାରତ ଆଫଗାନିସ୍ତାନର ଭୂମିକମ୍ପ ପ୍ରଭାବିତ ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକୁ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରିଆସୁଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଘର ପୁନଃନିର୍ମାଣ ଏବଂ ବଳପୂର୍ବକ ସ୍ୱଦେଶ ଫେରାଇ ନିଆଯାଇଥିବା ଆଫଗାନ ଶରଣାର୍ଥୀଙ୍କୁ ସହାୟତା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ନୂତନ ଘର ନିର୍ମାଣ ସହିତ, ଭାରତ ଆଫଗାନ ଲୋକଙ୍କୁ ଆହୁରି ଅନେକ ଉପାୟରେ ସହାୟତା କରୁଛି।

You might also like More from author
More Stories

ଏଣିକି ଫୋନରେ ନୁହେଁ, ଆପଣଙ୍କ ଆଖିରେ ଆଉ ସହଜରେ…

ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାରଙ୍କୁ ଝଟକା ; ଦଳରୁ ବିଦା ହେବ ସହ…

ବାପରେ… କରଭା ଚୌଥରେ ଏତେ ଟଙ୍କା ଶସ୍ତା…

(Video) “ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଏବେ ଅମର…

1 of 28,645