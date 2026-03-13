ଏସ. ଜୟଶଙ୍କର ଏବଂ ଇରାନ ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଲୋଚନା; କେଉଁ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି ଜାଣନ୍ତୁ
ଓଡିଶା ଭାସ୍କର: ଭାରତର ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ଡକ୍ଟର ଏସ. ଜୟଶଙ୍କର ଇରାନର ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅବାସ ଅରାଘଚିଙ୍କ ସହ ପୁଣି ଥରେ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଆଲୋଚନା ସମୟରେ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ବିଷୟ ଏବଂ ବ୍ରିକ୍ସ ସହ ଜଡିତ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା।
ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ X ରେ ପୋଷ୍ଟ କରି ଜୟଶଙ୍କର କହିଛନ୍ତି, “ଗତ ରାତିରେ ଇରାନର ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ସେୟଦ ଅବାସ ଅରାଘଚିଙ୍କ ସହ ଆଉ ଏକ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି। ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ବିଷୟ ଏବଂ ବ୍ରିକ୍ସ ସହ ଜଡିତ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି।”
ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ଯ ଯୁଦ୍ଧ ସମୟରେ ବୈଠକ: ଜୟଶଙ୍କର ଏବଂ ଆରାଘଚିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ଆଲୋଚନା ପଶ୍ଚିମ ଏସିଆରେ ଚାଲିଥିବା ଉତ୍ତେଜନାପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିଲା, ଯେଉଁଠାରେ ଆମେରିକା ଏବଂ ଇସ୍ରାଏଲ ଦ୍ୱାରା ଇରାନ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସାମରିକ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପରେ ଆଞ୍ଚଳିକ ପରିସ୍ଥିତି କ୍ରମାଗତ ଭାବରେ ଖରାପ ହେବାରେ ଲାଗିଛି।
2026 ଫେବୃଆରୀ ଶେଷ ଭାଗରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଏହି ସଂଘର୍ଷରେ, ଇରାନ ପ୍ରତିଶୋଧମୂଳକ ଆକ୍ରମଣ ଆରମ୍ଭ କରିଛି, ଯାହା ଫଳରେ ହର୍ମୁଜ୍ ପ୍ରଣାଳୀ ଭଳି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସାମୁଦ୍ରିକ ମାର୍ଗ ଉପରେ ବିପଦ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଏହି ମାର୍ଗ ବିଶ୍ୱ ତୈଳ ବାଣିଜ୍ୟର ପ୍ରାୟ 20 ପ୍ରତିଶତ ପରିଚାଳନା କରେ ଏବଂ ଭାରତ ଭଳି ଶକ୍ତି-ଆମଦାନୀକାରୀ ରାଷ୍ଟ୍ରଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରତି ଅତ୍ୟନ୍ତ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ।
ଏହା ନୂଆ ନୁହେଁ ଆଗରୁ ମଧ୍ୟ ଇରାନର ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ଭାରତର ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ଦୁଇ ଦେଶରେ ବାଣିଜ୍ଯିକ ସମ୍ପର୍କ ମଜବୁତ କରିବା ପାଇଁ ଦୁଇ ମୁଖ୍ଯ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ।