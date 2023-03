ସରକାର କିପରି କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି ? କ୍ରିକେଟ୍ ଶୈଳୀରେ ମୋଦୀଙ୍କୁ କ୍ୟାପଟେନ୍ କହି ବ୍ୟାଖ୍ୟା କଲେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏସ୍. ଜୟଶଙ୍କର

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ସରକାର କେମିତି କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି, ଏହାକୁ ରୋଚକ ଭାବେ ବଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏସ୍‌. ଜୟଶଙ୍କର। ଜୟଶଙ୍କର କ୍ରିକେଟ୍‌ର ଉଦାହରଣ ଦେଇ କହିଛନ୍ତି, କ୍ୟାପଟେନ୍ ମୋଦୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଆମେ ସକାଳ ୬ଟାରେ ନେଟ୍ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରୁଛୁ। କେବଳ କ୍ରିକେଟ୍ ନୁହେଁ, ଏହି ସମୟରେ ଜୟଶଙ୍କର ଫିଲ୍ମ ଉଦାହରଣ ମଧ୍ୟ ଦେଇ କହିଥିଲେ। ଭାରତ ଏବଂ ଇଂଲଣ୍ଡର ସମ୍ପକ ଫିଲ୍ମ ଆରଆରଆର’ର ରେଫରେନ୍ସ ଦେଇ କହିଥିଲେ। ବିଦେଶ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏହି କଥା ରାଇସିନା ଡାଏଲଗ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ କହିଥିଲେ।

ଜୟଶଙ୍କର କହିଛନ୍ତି ଯେ, ‘ଆମର କ୍ୟାପଟେନ୍ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ। ତାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ, ଆମ ପାଖରେ ୬ ଟା ସମୟରେ ନେଟ୍ ଅଭ୍ୟାସ କରୁ। ଚାଲ ଆରମ୍ଭ କରିବା, ଯାହା ବିଳମ୍ବିତ ରାତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିଥାଏ। ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯେତେବେଳେ ଦଳର ଅଧିନାୟକ ବୋଲର ଅଟନ୍ତି ତେଣୁ ସେ ଜାଣନ୍ତି କାହା ସହ ବୋଲିଂ କରାଯିବା ଉଚିତ୍। ସେହି ଅନୁଯାୟୀ କ୍ୟାପଟେନ ମୋଦୀ ତାଙ୍କ ବୋଲରମାନଙ୍କୁ ଭଲ ମୌକା ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯେତେବେଳେ ବି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି ବୋଲି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଚାହାଁନ୍ତି ଯଦି ତୁମେ ସୁଯୋଗ ପାଇବ, ତୁମକୁ ୱିକେଟ୍ ନେବାକୁ ପଡିବ।’ ରାଇସିନା ଡାଏଲଗ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ବ୍ରିଟେନର ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଟନି ବ୍ଲେୟାର ଏବଂ ଏହି ଇଂଲଣ୍ଡରେ ପୂର୍ବତନ ଇଂଲଣ୍ଡ କ୍ରିକେଟର କେଭିନ ପିଟରସେନ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ।

#WATCH | EAM Dr S Jaishankar invokes Cricket analogy, says, "With Captain (PM) Modi the net practice starts 6 in the morning and goes on till fairly late…He expects you to take that wicket if he gives you the chance to do it." pic.twitter.com/zKh1XoRAiq

— ANI (@ANI) March 3, 2023