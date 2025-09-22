ଶଢୁଥିଲା ମା’ର ମୃତଦେହ; ପାଖରେ ବସିଥିଲା ପୁଅ, ବିଦେଶରୁ ଝିଅର ଫୋନ ପରେ ଖୋଲିଲା ରହସ୍ୟ

ଏମିତି ଏକ ଦୁଃଖ କାହାଣୀ...ଶଢୁଥିଲା ମା’ର ମୃତଦେହ, ପାଖରେ ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ିଥିଲେ ସ୍ବାମୀ। ପୁଅ କିହିଲା ବାପା-ମା ଶୋଇଛନ୍ତି । ବିଦେଶରୁ ଝିଅର ଫୋନ ପରେ ଖୋଲିଲା ରହସ୍ୟ ।

By Seema Mohapatra

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଜାମିଆ ନଗରରେ ଜଣେ 65 ବର୍ଷୀୟ ମହିଳାଙ୍କ ଗଳିତ ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର କରିଛି ପୋଲିସ । ଏହା ସହ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ପୋଲିସ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ନେଇଛି । ତେବେ ତାଙ୍କ ସ୍ବାମୀ ଜାମିଆ ମିଲିଆ ଇସଲାମିଆ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ପୂର୍ବତନ ସଙ୍ଗୀତ ଶିକ୍ଷକ ଅଟନ୍ତି ।

ପୋଲିସ ଅନୁଯାୟୀ, ମୃତକଙ୍କ ପୁଅ, ପ୍ରାୟ 50 ବର୍ଷ ବୟସ୍କ ଇମ୍ରାନ ଓରଫ ଶୈଳୀ, ମାନସିକ ବିକାରଗ୍ରସ୍ତ ଏବଂ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ମାନସିକ ସମସ୍ୟାରେ ପୀଡିତ। ଘଟଣା ସମୟରେ ସେ ମଧ୍ୟ ଘର ଭିତରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ପୋଲିସ ପଚରା ଉଚରା କରିବା ସମୟରେ ସେ ବାରମ୍ବାର କହିଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କ ବାପାମା ଶୋଇଛନ୍ତି। ଇମ୍ରାନ ଗତ ତିନି ଚାରି ଦିନ ଧରି ନିଜ ଘରେ ନିଜକୁ ବନ୍ଦ କରି ରଖିଥିଲେ, କିଛି ଖାଇ ନଥିଲେ କିମ୍ବା ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଁ କାହାକୁ ଡାକି ନଥିଲେ।

ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କାହାଣୀ କ’ଣ?

ପୋଲିସ ରିପୋର୍ଟ କରିଛି ଯେ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 21 ତାରିଖ ରାତି 11:10 ସମୟରେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରୁମକୁ ଏକ ଫୋନ୍ ଆସିଥିଲା ​​ଯେ ଗଫାର୍ ମଞ୍ଜିଲର ଏକ ଫ୍ଲାଟରେ ରହୁଥିବା ଏକ ଦମ୍ପତିଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରାଯାଇପାରୁନାହିଁ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ପୁଅ କବାଟ ଖୋଲୁ ନାହାଁନ୍ତି। ସୂଚନା ପାଇ ପୋଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି କବାଟ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଥିଲା। ଭିତରେ ମହିଳା ଆଫତାବ ଜାହାନଙ୍କ ମୃତଦେହ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପଚିଯାଇଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ବେଡ଼ରେ ପଡ଼ିଥିଲା। ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ, ସିରାଜ ଖାନ (70) ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଅର୍ଦ୍ଧଚେତନ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ତାଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ AIIMS ଟ୍ରମା ସେଣ୍ଟରକୁ ନିଆଯାଇଥିଲା।

ଫୋନରେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ନ ହୋଇପାରିବାରୁ ଘଟଣାଟି ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା

ଦମ୍ପତିଙ୍କ ଝିଅ ହଂକଂରେ ରୁହନ୍ତି ଏବଂ ଅନେକ ଦିନ ଧରି ତାଙ୍କ ବାପାମାଆଙ୍କୁ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ସେ ଯୋଗାଯୋଗ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ, ସେ ତାଙ୍କ ମାମୁଁ ଅହମ୍ମଦ ଖାନଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କରି ଘରକୁ ଯିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ। ତୁରନ୍ତ ପୋଲିସକୁ ଖବର ଦିଆଯାଇଥିଲା।

ପୋଲିସ ମାମଲାର ତଦନ୍ତ କରୁଛି

ପୋଲିସ ଅନୁଯାୟୀ, ମହିଳାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଅସୁସ୍ଥତା ହେତୁ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଶରୀରରେ କୌଣସି ବାହ୍ୟ ଆଘାତ ମିଳିନାହିଁ। ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ ରିପୋର୍ଟ ଆସିବା ପରେ ହିଁ ସଠିକ୍ କାରଣ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବ। ଇମ୍ରାନଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ଶାହଦରାର IHBAS ହସ୍ପିଟାଲକୁ ନିଆଯାଇଥିଲା ଏବଂ ପରେ ପରିବାରର କୌଣସି ସଦସ୍ୟ ତାଙ୍କ ଯତ୍ନ ନେବାକୁ ଆଗେଇ ନ ଆସିବାରୁ ତାଙ୍କୁ GTB ହସ୍ପିଟାଲକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଥିଲା। ପୋଲିସ ଫ୍ଲାଟର ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ଏକ କ୍ରାଇମ ଟିମକୁ ନିଯୁକ୍ତ କରିଛି ଏବଂ BNSS ଧାରା 176 ଅନୁଯାୟୀ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରୁଛି।

