ଟେଷ୍ଟ କ୍ରିକେଟ୍ରୁ ହଠାତ୍ ବ୍ରେକ୍ ନେଲେ ଏହି ଖେଳାଳି, ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ବିପକ୍ଷରେ ଖେଳିଥିଲେ ଶେଷ ମ୍ୟାଚ୍
ଇଂଲଣ୍ଡ କ୍ରିକେଟ୍ ବୋର୍ଡ ଏକ ପ୍ରେସ୍ ରିଲିଜ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଏହି ସୂଚନା ଦେଇଛି।
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ହଠାତ ଖେଳାଳି ନେଲେ ବ୍ରେକ୍ ନେବାର ନିଷ୍ପତି। କାହିଁକି ନେଲେ ଏଭଳି ନିଷ୍ପତି।ଭାରତ ବିପକ୍ଷରେ ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜ ଜିତିବାରେ ବିଫଳ ହୋଇଥିବା ଇଂଲଣ୍ଡ ଦଳର ଅଭିଜ୍ଞ ଖେଳାଳି ହଠାତ୍ କ୍ରିକେଟରୁ ବିରତି ନେବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି।
ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ବିପକ୍ଷରେ ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜର ଅଂଶ ଥିବା ବୋଲିଂ ଅଲରାଉଣ୍ଡର ଜେମି ଓଭରଟନ୍ ଏହି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ୩୧ ବର୍ଷୀୟ ଦ୍ରୁତ ବୋଲର ଟେଷ୍ଟ କ୍ରିକେଟ ସମେତ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ଲାଲ ବଲ୍ କ୍ରିକେଟରୁ ଅନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାଳ ପାଇଁ ନିଜକୁ ଦୂରେଇ ରଖିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି।
‘ଦି ହଣ୍ଡ୍ରେଡ୍’ରେ ଲଣ୍ଡନ୍ ସ୍ପିରିଟ୍ର ଅଂଶ ଥିବା ଜାମି ଓଭରଟନ୍ ସୋମବାର ୧ ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ଏହି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଓଭରଟନ୍ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ କେବଳ ସୀମିତ ଓଭର କ୍ରିକେଟରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ଚାହାଁନ୍ତି ଏବଂ ଯଥାସମ୍ଭବ ଏହି ଖେଳ ଖେଳିବାକୁ ଚାହାଁନ୍ତି।
ଇଂଲଣ୍ଡ କ୍ରିକେଟ୍ ବୋର୍ଡ ମଧ୍ୟ ଓଭରଟନ୍ଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତିରେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଥିବା ପରି ମନେ ହେଉଛି କିନ୍ତୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ସମ୍ମାନ କରନ୍ତି।
ଏହି କାରଣରୁ ଓଭରଟନ୍ ବିରତି ନେଇଥିଲେ
ଇଂଲଣ୍ଡ ପାଇଁ କେବଳ ୨ ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିଥିବା ଜାମି ଓଭରଟନ୍ ଓଭାଲରେ ଭାରତ ବିପକ୍ଷରେ ତାଙ୍କର ଶେଷ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ୨ ଟେଷ୍ଟ କ୍ୟାରିୟରରେ, ସେ ୪ ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିଲେ ଏବଂ ୧୦୬ ରନ୍ କରିଥିଲେ।
ଓଭାଲ୍ ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ସେ କେବଳ ୨ ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ ସେ କେବଳ ୯ ରନ୍ କରିପାରିଥିଲେ। ସେ ଇଂଲଣ୍ଡକୁ ପରାଜୟରୁ ମଧ୍ୟ ରକ୍ଷା କରିପାରି ନଥିଲେ।
ତାଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତିର କାରଣ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରି ଓଭରଟନ୍ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ତାଙ୍କ କ୍ୟାରିୟରର ଏପରି ଏକ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁଠାରେ ସେ ଲଗାତାର ୧୨ ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ୍ରିକେଟ୍ ଖେଳିପାରିବେ ନାହିଁ।
ସେ ଏହାକୁ ମାନସିକ ଏବଂ ଶାରୀରିକ ଭାବରେ ଏକ କଷ୍ଟକର ପରିସ୍ଥିତି ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀ କ୍ରିକେଟ୍ ତାଙ୍କ କ୍ୟାରିୟରର ମୂଳଦୁଆ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଥିଲେ।
ଏହା ଓଭରଟନ୍ଙ୍କ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀ କ୍ୟାରିୟର ଥିଲା
ଓଭରଟନ୍ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଶେଷ ଭାଗରେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଗସ୍ତରେ ଆସେସ୍ ସିରିଜ୍ରେ ଚୟନ ହେବାର ଦାବିଦାର ଥିଲେ। ତଥାପି, ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଅନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବିରତି ନେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହା ଯୋଗୁଁ ଇଂଲଣ୍ଡ ଚୟନକର୍ତ୍ତାମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ଯୋଜନା ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ପଡିବ।
ଓଭରଟନ୍ କେବଳ ୨ଟି ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ସରେ ଏବଂ ସମରସେଟ୍ ପାଇଁ କାଉଣ୍ଟି ଚାମ୍ପିଅନସିପରେ ଅନେକ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିଥିଲେ।
ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଓଭରଟନ୍ ଇଂଲଣ୍ଡ ଏ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କିଛି ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିଥିଲେ। ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ, ଓଭରଟନ୍ ୯୯ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ୨୩୯ ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିଲେ ଏବଂ ୨୪୧୦ ରନ୍ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ।