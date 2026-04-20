ରାମନଗର-ଉଧମପୁର ହାଇୱେରେ ଯାତ୍ରୀବାହୀ ବସ୍ ଓଲଟିଲା; ୧୦ ମୃତ
ରାମନଗର-ଉଧମପୁର ହାଇୱେରେ ଏକ ବସ୍ ଓଲଟି ପଡ଼ିବା ଫଳରେ ୧୦ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ଜମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର ପ୍ରଶାସନ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟରେ ଜୁଟିଛି
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ : ଜମ୍ମୁ-କାଶ୍ମୀରରୁ ଏକ ବଡ଼ ଦୁର୍ଘଟଣାର ଖବର ଆସୁଛି । ରାମନଗର-ଉଧମପୁର ହାଇୱେରେ ଏକ ବସ୍ ଓଲଟି ପଡ଼ିଛି, ଯେଉଁଥିରେ ୧୦ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଅନେକ ଲୋକ ଆହତ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି । ବସ୍ଟି ରାମନଗରରୁ ଉଧମପୁର ଯାଉଥିବା ସମୟରେ ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି ।
ଆହତମାନଙ୍କୁ ଏୟାରଲିଫ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି : କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଡଃ ଜିତେନ୍ଦ୍ର ସିଂ ଟ୍ୱିଟ୍ କରି କହିଛନ୍ତି, “ମୁଁ ଏବେ ଡିସି ଉଧମପୁର, ମିଙ୍ଗା ଶେରପାଙ୍କ ସହ କଥା ହୋଇଛି। ପ୍ରାୟ ଏକ ଘଣ୍ଟା ପୂର୍ବରୁ କନୋଟ ଗାଁରେ ଘଟିଥିବା ଏକ ଦୁଃଖଦ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା ବିଷୟରେ ମୁଁ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲି। ରାମନଗରରୁ ଉଧମପୁର ଯାଉଥିବା ଏକ ଯାତ୍ରୀବାହୀ ବସ୍ ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣାର ଶିକାର ହୋଇଛି। ତୁରନ୍ତ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି।
ଏଥିରେ ଅନେକ ଜୀବନ ହାନି ହେବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ସାହାଯ୍ୟ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଛି। ଆହତମାନଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ପଠାଯାଉଛି ଏବଂ ଗୁରୁତର ଆହତମାନଙ୍କୁ ଏୟାରଲିଫ୍ଟ (ହେଲିକପ୍ଟର ଯୋଗେ ସ୍ଥାନାନ୍ତର) କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉଛି। ମୁଁ ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନ ଏବଂ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ଶର୍ମାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଆମର ସ୍ଥାନୀୟ କର୍ମକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ଟିମ୍ ସହିତ ନିରନ୍ତର ଯୋଗାଯୋଗରେ ଅଛି।’