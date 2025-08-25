(Video) ଏସିଆ କପ ୨୦୨୫ ପୂର୍ବରୁ ଦୁଃଖ ଖବର, ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଚାଲିଗଲା କ୍ରିକେଟରଙ୍କ ପ୍ରାଣ

(Video) ଏସିଆ କପ ୨୦୨୫ ପୂର୍ବରୁ ଦୁଃଖ ଖବର, ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଚାଲିଗଲା କ୍ରିକେଟରଙ୍କ ପ୍ରାଣ
ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଚାଲିଗଲା କ୍ରିକେଟରଙ୍କ ପ୍ରାଣ
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ପ୍ରଶଂସକମାନେ ଏସିଆ କପ୍ 2025 ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ଏହା ପୂର୍ବରୁ, ସମଗ୍ର କ୍ରିକେଟ୍ ଜଗତରୁ ଦୁଃଖଦ ଖବର ଆସିଛି। ଜମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରର ଜଣେ ଖେଳାଳି ଫରିଦ ହୁସେନଙ୍କ ଏକ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି।
ଫରିଦଙ୍କର 20 ଅଗଷ୍ଟରେ ଜମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରର ପୁଞ୍ଚ ଜିଲ୍ଲାରେ ଏକ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା। ଏହା ପରେ ତାଙ୍କୁ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ନିଆଯାଇଥିଲା। ଶନିବାର ହସ୍ପିଟାଲରେ ଫରିଦଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି।
ହୁସେନଙ୍କୁ କାଶ୍ମୀରର ସବୁଠାରୁ ପ୍ରତିଭାଶାଳୀ କ୍ରିକେଟରଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅନ୍ୟତମ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଯାହା ଯୋଗୁଁ ରାଜ୍ୟ କ୍ରିକେଟ୍ ସଂଘକୁ ମଧ୍ୟ ଏକ ବଡ଼ ଝଟକା ଲାଗିଛି।
ଅଗଷ୍ଟ 20 ତାରିଖରେ ଫରିଦ ହୁସେନ ପୁଣେରେ ଏକ ସ୍କୁଟି ଚଳାଉଥିଲେ। ସେହି ସମୟରେ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଠିଆ ହୋଇଥିବା ଏକ କାରର ଡୋର୍ ହଠାତ୍ ଖୋଲିଗଲା।
#Viral Video: A man Fareed Khan, who was a renowned cricketer from Poonch, has lost his life in this incident.#Poonch #RoadAccident #greaterjammu pic.twitter.com/IycMdPQNP1
— Greater jammu (@greater_jammu) August 22, 2025
ଯାହା ଯୋଗୁଁ ହୁସେନ ଧକ୍କା ଦେଇ ରାସ୍ତାରେ ପଡ଼ିଗଲେ। ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ନେଇଯାଇଥିଲେ କିନ୍ତୁ ମୁଣ୍ଡରେ ପ୍ରବଳ ଆଘାତ ଲାଗିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ବଞ୍ଚାଯାଇ ପାରିଲା ନାହିଁ।
ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣାର ଭିଡିଓ ସିସିଟିଭିରେ କଏଦ ହୋଇଛି। ଏହି ଭିଡିଓ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଖୁବ ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ପୋଲିସ ଏହି ମାମଲାର ତଦନ୍ତ ଜାରି କରିଛି।