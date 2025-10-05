RAIN HOLIDAY; ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ପାଇଁ ଦୁଇ ଦିନ ବନ୍ଦ ରହିବ ସ୍କୁଲ-କଲେଜ, ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ନିଆଗଲା ନିଷ୍ପତି
ଓଡ଼ିଶାଭାସ୍କର: ଦୁଇ ଦିନ ସ୍କୁଲ କଲେଜ ବନ୍ଦ। ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ନିଆଯାଇଛି ନିଷ୍ପତି। ଦୁଇ ଦିନ ଘରେ ପିଲା ରହି କରିବେ ମଉଜ ମସ୍ତି।
ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଆସନ୍ତା ଦୁଇ ଦିନ ପାଇଁ ଜମ୍ମୁ ଓ କାଶ୍ମୀରରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଏବଂ ପ୍ରତିକୂଳ ପାଗ ନେଇ ସତର୍କ କରାଯିବା ପରେ ସୋମବାର (ଅକ୍ଟୋବର ୬) ଏବଂ ମଙ୍ଗଳବାର (୭) ଜମ୍ମୁର ସ୍କୁଲଗୁଡ଼ିକୁ ବନ୍ଦ ରଖାଯାଇଛି।
ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁଯାୟୀ, ଛାତ୍ର ଏବଂ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ଜମ୍ମୁ ଡିଭିଜନର ସମସ୍ତ ସରକାରୀ ଏବଂ ବେସରକାରୀ ସ୍କୁଲ ଦୁଇ ଦିନ ପାଇଁ ବନ୍ଦ ରହିବ।
ଜମ୍ମୁ ଓ କାଶ୍ମୀରରେ ପାଗ କିପରି ରହିବ?
ପଶ୍ଚିମ ବାୟୁମଣ୍ଡଳର ପ୍ରଭାବ ଯୋଗୁଁ ରବିବାର (୫ ଅକ୍ଟୋବର) ଠାରୁ ଜମ୍ମୁ ଓ କାଶ୍ମୀରର ପାଗ ପୁଣି ଖରାପ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି, ଯାହା ସମତଳ ଅଞ୍ଚଳରେ ବ୍ୟାପକ ବର୍ଷା ଏବଂ ଉଚ୍ଚ ଅଞ୍ଚଳରେ ତୁଷାରପାତ ଆଣିପାରେ।
ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ଜାରି କରାଯାଇଥିବା ଏକ ପରାମର୍ଶରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଅକ୍ଟୋବର ୫ ରୁ ୭ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜମ୍ମୁ ଓ କାଶ୍ମୀର ସାଧାରଣତଃ ମେଘୁଆ ରହିବ। ଅଧିକାଂଶ ସ୍ଥାନରେ ମଝିରେ ମଝିରେ ହାଲୁକାରୁ ମଧ୍ୟମ ବର୍ଷା ଏବଂ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ପରାମର୍ଶରେ କୁହାଯାଇଛି, “ଉଚ୍ଚ ଅଞ୍ଚଳରେ ହାଲୁକାରୁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ତୁଷାରପାତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି।
ଅକ୍ଟୋବର ୬ ତାରିଖରେ ଜମ୍ମୁ ଡିଭିଜନର ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ଏବଂ କାଶ୍ମୀର ଡିଭିଜନର ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଅକ୍ଟୋବର ୮ ତାରିଖରେ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ହାଲୁକା ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି, ଯେତେବେଳେ ଜମ୍ମୁ ଏବଂ କାଶ୍ମୀରରେ ୯ ରୁ ୧୪ ଅକ୍ଟୋବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଗ ସାଧାରଣତଃ ଶୁଖିଲା ରହିବ।”
ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନୀମାନେ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଦକ୍ଷିଣ କାଶ୍ମୀରର ଉପର ଅଞ୍ଚଳରେ ୬ ଇଞ୍ଚରୁ ୧.୫ ଫୁଟ ତୁଷାରପାତ ହୋଇପାରେ, ଯେତେବେଳେ ଉତ୍ତର କାଶ୍ମୀରର ଉପର ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରାୟ ଏକ ଫୁଟ ତୁଷାରପାତ ହୋଇପାରେ।
ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବିସ୍ତୃତ ପରାମର୍ଶ ଜାରି କରିଛି, ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ୫ ରୁ ୭ ଅକ୍ଟୋବର ମଧ୍ୟରେ ଫସଲ ଅମଳ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟ ସ୍ଥଗିତ ରଖିବାକୁ କହିଛି।
ପରାମର୍ଶରେ କୁହାଯାଇଛି, “ଜମ୍ମୁ ଡିଭିଜନର କିଛି ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଏବଂ କାଶ୍ମୀର ଡିଭିଜନର ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି, ଝଡ଼ବର୍ଷା, ବିଜୁଳି ଏବଂ ପ୍ରବଳ ପବନ ସହିତ। ଦୁର୍ବଳ ଅଞ୍ଚଳରେ ଭୂସ୍ଖଳନ ଏବଂ ଭୂସ୍ଖଳନ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି।”
ଏଥିରେ ଆହୁରି କୁହାଯାଇଛି, “କାଶ୍ମୀର ଉପତ୍ୟକା, ଚେନାବ ଉପତ୍ୟକା ଏବଂ ପିର ପଞ୍ଜାଲ ପର୍ବତମାଳାର ଉଚ୍ଚ ଅଞ୍ଚଳରେ ହାଲୁକାରୁ ମଧ୍ୟମ ତୁଷାରପାତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଯେତେବେଳେ ଦକ୍ଷିଣ କାଶ୍ମୀର ଏବଂ ଚେନାବ ଉପତ୍ୟକାର କିଛି ଅଂଶରେ ମଧ୍ୟମରୁ ପ୍ରବଳ ତୁଷାରପାତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି।”
ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏକ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ବୈଠକ କରିଥିଲେ
ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଯେ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର ଦ୍ୱାରା ଜାରି ପାଣିପାଗ ପରାମର୍ଶକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗର ପ୍ରସ୍ତୁତି ସମୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଗତକାଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଓମର ଅବଦୁଲ୍ଲା ସିଭିଲ ସଚିବାଳୟରେ ଏକ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ବୈଠକର ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କରିଥିଲେ।
ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସମସ୍ତ ସମ୍ପୃକ୍ତ ବିଭାଗକୁ ଫଳ ଫସଲର ସମ୍ଭାବ୍ୟ କ୍ଷତିକୁ କମ କରିବା, ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକୀୟ ସେବାର ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ଯୋଗାଣ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ଏବଂ ପାଣିପାଗ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ବାଧା ସମୟରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରମୁଖ ରାସ୍ତା ଏବଂ ରାଜପଥକୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ରଖିବା ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ।