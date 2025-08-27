ଜମ୍ମୁ-କାଶ୍ମୀରରେ ବର୍ଷା-ଭୂସ୍ଖଳନରେ 30 ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ, ସ୍କୁଲ କଲେଜ ଛୁଟି 22 ଟ୍ରେନ ବାତିଲ
ଜମ୍ମୁ-କାଶ୍ମୀରରେ 30ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ।
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଜମ୍ମୁରେ ମୌସୁମୀ ଘାତକ ପାଲଟିଛି, ଯାହାର ଭୟଙ୍କର ଦୃଶ୍ୟ ମଙ୍ଗଳବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ଯେଉଁଠାରେ ମାତା ବୈଷ୍ଣୋ ଦେବୀ ଯାତ୍ରା ରାସ୍ତାରେ ଭୂସ୍ଖଳନ ଘଟି 9 ଜଣ ଭକ୍ତଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ 15 ରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ଆହତ ହୋଇଥିଲେ ।
ତଥାପି, ଦୁର୍ଘଟଣା ପରଠାରୁ, ଶ୍ରାଇନ୍ ବୋର୍ଡ ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀ ରିଲିଫ୍ ଏବଂ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି । ସେହି ସମୟରେ, ସତର୍କତା ସ୍ୱରୂପ ବୈଷ୍ଣୋ ଦେବୀ ଯାତ୍ରାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ବନ୍ଦ କରାଯାଇଛି । ରିଲିଫ୍ ଏବଂ ଉଦ୍ଧାର ପାଇଁ ସେନା ଏବଂ CRPF କର୍ମଚାରୀମାନେ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିୟୋଜିତ ଅଛନ୍ତି ।
ଜମ୍ମୁରେ ଧାରା ୧୬୩ ଲାଗୁ- ସ୍ୱରାଷ୍ଟ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହ ନିଜେ ସମଗ୍ର ପରିସ୍ଥିତି ଉପରେ ନଜର ରଖିଛନ୍ତି, ସେ ଜମ୍ମୁ-କାଶ୍ମୀର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଓମାର ଅବଦୁଲ୍ଲାଙ୍କ ସହ କଥା ହୋଇ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ସାହାଯ୍ୟର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି । ତଥାପି, ଜମ୍ମୁ ଅଞ୍ଚଳରେ ସବୁଠି ଧ୍ୱଂସ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେଉଛି ।
ବର୍ଷା, ବନ୍ୟା ଏବଂ ଭୂସ୍ଖଳନରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 30 ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି, ଯାହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଜମ୍ମୁରେ ଧାରା ୧୬୩ ଲାଗୁ କରାଯାଇଛି । ପ୍ରଶାସନ ରାତିରେ ଲୋକଙ୍କ ଯାତାୟାତ ଉପରେ ରୋକ ଲଗାଇଛି ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ ସ୍କୁଲ ଏବଂ କଲେଜ ବନ୍ଦ କରି ଦିଆଯାଇଛି ।
୨୨ଟି ଟ୍ରେନ୍ ବାତିଲ- ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ, ଉତ୍ତର ରେଳବାଇ ଜମ୍ମୁ ଅଭିମୁଖେ ଯାଉଥିବା ୨୨ଟି ଟ୍ରେନ୍ ବାତିଲ କରିଥିବାବେଳେ ୨୭ଟି ଟ୍ରେନ୍ ବନ୍ଦ କରି ଦିଆଯାଇଛି ।
ବୈଷ୍ଣୋ ଦେବୀ ରାସ୍ତାରେ ଭୂସ୍ଖଳନ- କଟରାରୁ ବୈଷ୍ଣୋ ଦେବୀ ଭବନ ଯିବା ରାସ୍ତାରେ ଏକ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା ଏବଂ 9 ଜଣ ଭକ୍ତ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିଲେ। ମଙ୍ଗଳବାର ଅପରାହ୍ନରେ, ବୈଷ୍ଣୋ ଦେବୀ ରାସ୍ତାରେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ଏକ ବିରାଟ ଭିଡ଼ ଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ଅର୍ଦ୍ଧକୁମ୍ଭାରୀ ନିକଟରେ ହଠାତ୍ ପାହାଡ଼ରୁ ଭଗ୍ନାବଶେଷ ଏବଂ ବଡ଼ ପଥର ଖସିପଡ଼ିଲା, ଯାହା ଫଳରେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆତଙ୍କ ଖେଳିଗଲା। କିଛି ଭକ୍ତ ପଥର ତଳେ ପୋତି ହୋଇଗଲେ, ଯାହା ଫଳରେ ସେମାନଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା।