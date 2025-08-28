ଫାଟିଲା ବାଦଲ, ଧସିଲା ପାହାଡ଼, ମାଡ଼ି ଆସିଲା ବନ୍ୟା; ଜମ୍ମୁ-କାଶ୍ମୀରରେ ୪୧ ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ, ମାଟି ତଳୁ ଏବେ ବି ଚାଲିଛି ଜୀବନ ଖୋଜା
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଦେଶର ପାଞ୍ଚଟି ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରକୃତ୍ତିର ତାଣ୍ଡବ । ବର୍ଷା, ବନ୍ୟା ଏବଂ ଭୂସ୍ଖଳନ ଯୋଗୁଁ ତ୍ରାହି ତ୍ରହି ଡାକୁଛନ୍ତି ଲୋକେ। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜମ୍ମୁ-କାଶ୍ମୀରରେ ୪୧ ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏବେ ବି ମାଟିତଳୁ ଚାଲିଛି ଜୀବନ ଖୋଜା । ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶରେ ୫୮୪ଟି ରାସ୍ତା ବନ୍ଦ ରହିଛି, ଯେତେବେଳେ ପଞ୍ଜାବରେ ଅଗଷ୍ଟ ୩୦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍କୁଲ ବନ୍ଦ ରହିଛି।
ଭାରତର ଭୂସ୍ବର୍ଗ ଜମ୍ମୁ-କାଶ୍ମୀର ବୈଷ୍ଣୋଦେବୀରେ ବନ୍ୟା ଓ ଭୂସ୍ଖଳନର ଭୟଙ୍କର ରୂପ ନେଇଛି । ବୈଷ୍ଣୋଦେବୀ ଯାତ୍ରାପଥରେ ବଡ଼ ଧରଣର ଭୂସ୍ଖଳନ ଘଟି ଏଯାଏଁ ୩୬ ଜଣ ଭକ୍ତ ପ୍ରାଣ ହରାଇଛନ୍ତି । ଅନେକ ଯାତ୍ରୀ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି । ଭୂସ୍ଖଳନ ଯୋଗୁ ବୈଷ୍ଣୋଦେବୀ ଯାତ୍ରା ବନ୍ଦ କରାଯାଇଛି ।
ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶ, ଛତିଶଗଡ଼, କର୍ଣ୍ଣାଟକ, ତେଲେଙ୍ଗାନା, ଓଡ଼ିଶା ଏବଂ ଦିଲ୍ଲୀରେ ମଧ୍ୟ ପରିସ୍ଥିତି ଗମ୍ଭୀର। ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ରିଲିଫ୍ ଏବଂ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରହିଛି। ୟୁପିର 17 ଜିଲ୍ଲାର 688 ଗ୍ରାମ ବନ୍ୟା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ। ଛତିଶଗଡ଼ର ବସ୍ତର ଅଞ୍ଚଳର 4ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଏବଂ ଆକସ୍ମିକ ବନ୍ୟା ଯୋଗୁଁ 5 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି।
ଜମ୍ମୁ-ଶ୍ରୀନଗର ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ବନ୍ଦ
ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ସେତୁ, ରାସ୍ତା ଏବଂ ଆବାସିକ କୋଠା କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି। ଜମ୍ମୁ-ଶ୍ରୀନଗର ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ବନ୍ଦ ଅଛି, ଯେତେବେଳେ ରେଳ ଚଳାଚଳ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି। ଉତ୍ତର ରେଳବାଇ 58ଟି ଟ୍ରେନ ବାତିଲ କରିଛି ଏବଂ 64 ଟ୍ରେନକୁ ମଝି ରାସ୍ତାରେ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ପଡିଛି। ଅନେକ ଜିଲ୍ଲାରେ ନଦୀଗୁଡିକ ବିପଦ ସଙ୍କେତ ଉପରେ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି।
ସେପଟେ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଲଘୁଚାପ ସୃଷ୍ଟି ଫଳରେ, ଲଗାତାର ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଜୀବନଯାତ୍ରା ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛି। ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତରେ, କର୍ଣ୍ଣାଟକ ଏବଂ ତେଲଙ୍ଗାନାର ଅନେକ ଅଞ୍ଚଳ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଜଳବନ୍ଦୀ ହୋଇଛି। ତେଲଙ୍ଗାନାର ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ପାଣି ଜମି ରହିବା ଯୋଗୁଁ ଲୋକମାନେ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ସମେତ କର୍ଣ୍ଣାଟକର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଯାତାୟାତ ଠପ୍ ହୋଇଯାଇଛି। ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଅଗଷ୍ଟ 30 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷାର ସତର୍କ ସୂଚନା ଜାରି କରିଛି।
ଦିଲ୍ଲୀରେ ଗଙ୍ଗା ବିପଦ ସଙ୍କେତ ଉପରେ
ଏହି ଥର ଦିଲ୍ଲୀରେ ଅଗଷ୍ଟ ମାସ ରେକର୍ଡ ବର୍ଷା ହୋଇଛି। ସ୍ୱାଭାବିକ ଅପେକ୍ଷା 60% ଅଧିକ ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ବୁଧବାର ରାତି 8ଟା ସୁଦ୍ଧା ଯମୁନାର ଜଳସ୍ତର 205.35 ମିଟରରେ ପହଞ୍ଚିଛି, ଯାହା ବିପଦ ସଙ୍କେତ ଉପରେ।
ପଞ୍ଜାବରେ ବର୍ଷା ତାଣ୍ଡବ ରଚିଛି
ନିରନ୍ତର ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ପଞ୍ଜାବରେ ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି ଗମ୍ଭୀର। NDRF ଏବଂ ସେନା ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିୟୋଜିତ ଅଛନ୍ତି। ପଠାନକୋଟର ମାଧୋପୁର ବ୍ୟାରେଜରେ ନିୟୋଜିତ 60 ଜଣ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ବାୟୁସେନା ଦ୍ୱାରା ଆକାଶ ମାର୍ଗରେ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଛି। ଗୁରୁଦାସପୁର ଜିଲ୍ଲାର ଜବାହାର ନବୋଦୟ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଫସି ରହିଥିବା 381 ଛାତ୍ର ଏବଂ 70 ଜଣ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି। ରାଜ୍ୟ ସରକାର 27 ରୁ 30 ଅଗଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍କୁଲଗୁଡ଼ିକରେ ଛୁଟି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଆଗାମୀ 24 ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ପଞ୍ଜାବରେ ବର୍ଷା ସତର୍କତା ଜାରି କରାଯାଇଛି।