ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଏହି ଖେଳାଳି ଅଚାନକ ସବୁ ଫର୍ମାଟରୁ ନେଲେ ସନ୍ନ୍ୟାସ, ମାତ୍ର ୩୬ ବର୍ଷ ବୟସରେ ଛାଡ଼ିଲେ କ୍ରିକେଟ୍
ଭାରତୀୟ ଖେଳାଳି ଅବସର ନେଉଛନ୍ତି
ଓଡ଼ିଶାଭାସ୍କର: ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଗସ୍ତରେ ଅଛି। ଦୁଇ ଦଳ ଏକ ଦିନିକିଆ ସିରିଜ୍ ଖେଳୁଛନ୍ତି। ଏହି ସିରିଜ୍ ମଧ୍ୟରେ, ଜଣେ ଭାରତୀୟ ଖେଳାଳି ହଠାତ୍ ତାଙ୍କର ଅବସର ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି।
ସେ ଜୁନ୍ 15, 2014 ରେ ଭାରତ ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଡେବ୍ୟୁ କରିଥିଲେ, ଭାରତ ପାଇଁ ଖେଳିଥିବା ଜମ୍ମୁ ଏବଂ କାଶ୍ମୀରର ପ୍ରଥମ କ୍ରିକେଟର ହୋଇଥିଲେ। ତଥାପି, ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର କ୍ରିକେଟରୁ ଅବସର ନେବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି।
ଭାରତ ପାଇଁ ଦିନିକିଆ ଖେଳିଥିବା ଜମ୍ମୁ ଏବଂ କାଶ୍ମୀରର ପ୍ରଥମ କ୍ରିକେଟର ପରଭେଜ ରସୁଲ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର କ୍ରିକେଟରୁ ତାଙ୍କର ଅବସର ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି।
36 ବର୍ଷୀୟ ଅଲରାଉଣ୍ଡର ଅକ୍ଟୋବର 18 ରେ ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବୋର୍ଡ (BCCI) କୁ ତାଙ୍କର ନିଷ୍ପତ୍ତି ଜଣାଇଥିଲେ। ପରଭେଜ ରସୁଲ ଜୁନ୍ 15, 2014 ରେ ମୀରପୁରରେ ବାଂଲାଦେଶ ବିପକ୍ଷରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଦିନିକିଆ ଖେଳିଥିଲେ।
ସେହି ମ୍ୟାଚରେ, ସେ 10 ଓଭରରେ 60 ରନ ଦେଇ ଦୁଇଟି ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିଲେ। ଜାନୁଆରୀ ୨୬, ୨୦୧୭ରେ କାନପୁରରେ ଇଂଲଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ତାଙ୍କର ଏକମାତ୍ର ଟି-୨୦ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ସେ ୫ ରନ୍ କରିଥିଲେ ଏବଂ ୩୨ ରନ୍ ଦେଇ ଇଓନ୍ ମୋର୍ଗାନ୍ଙ୍କ ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିଲେ।
ରସୁଲଙ୍କ ଘରୋଇ କ୍ୟାରିଅର ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଥିଲା। ସେ ୯୫ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ୫,୬୪୮ ରନ୍ କରିଥିଲେ ଏବଂ ୩୫୨ ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିଲେ। ସେ ୧୬୪ଟି ଲିଷ୍ଟ ଏ ମ୍ୟାଚ୍ ଏବଂ ୭୧ଟି ଟି-୨୦ ମ୍ୟାଚ୍ ମଧ୍ୟ ଖେଳିଥିଲେ।
ସେ ରଣଜୀ ଟ୍ରଫିରେ ଦୁଇଥର (୨୦୧୩/୧୪ ଏବଂ ୨୦୧୭/୧୮) ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅଲ୍ରାଉଣ୍ଡର ପାଇଁ ଲାଲା ଅମରନାଥ ଟ୍ରଫି ପୁରସ୍କାର ପାଇଥିଲେ। ଆଇପିଏଲ୍ରେ, ସେ ପୁନେ ୱାରିୟର୍ସ ଇଣ୍ଡିଆ, ସନରାଇଜର୍ସ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଏବଂ ରୟାଲ୍ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର୍ସ ବାଙ୍ଗାଲୋର ପାଇଁ ମୋଟ ୧୧ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିଥିଲେ।
ଅବସର ପରେ କ’ଣ କହିଲେ ରସୁଲ
ନିଜର ଅବସର ଘୋଷଣା କରିବା ପରେ, ରସୁଲ ସ୍ପୋର୍ଟଷ୍ଟାରକୁ କହିଥିଲେ, “ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଖେଳିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲୁ, ଅନେକ ଲୋକ ଜମ୍ମୁ ଏବଂ କାଶ୍ମୀର କ୍ରିକେଟକୁ ଗମ୍ଭୀରତାର ସହ ନେଇ ନଥିଲେ। ଆମେ କିଛି ବଡ଼ ଦଳକୁ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲୁ ଏବଂ ରଣଜୀ ଟ୍ରଫି ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବିସିସିଆଇ-ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲୁ।
ମୁଁ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଦଳର ଅଧିନାୟକତ୍ୱ କରିଥିଲି, ଏବଂ ଦଳର ସଫଳତା କାହାଣୀରେ ଟିକିଏ ମଧ୍ୟ ଅବଦାନ ଦେବା ମୋତେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସନ୍ତୋଷ ଦିଏ।”