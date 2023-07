ପୁଣି ଅଣ କାଶ୍ମୀରୀ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କଲେ ଆତଙ୍କବାଦୀ, ତିନି ଶ୍ରମିକଙ୍କୁକୁ ମାରିଲେ ଗୁଳି

ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର: ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରର ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ଆତଙ୍କବାଦୀମାନେ ଟାର୍ଗେଟ କରିଛନ୍ତି। ଅଧିକାରୀଙ୍କ କହିବାନୁସାରେ, ଆତଙ୍କବାଦୀମାନେ ଗୁରୁବାର ରାତିରେ ଶୋପିଆନ୍ ଜିଲ୍ଲାର ଗାଙ୍ଗ୍ରାନ୍ ଠାରେ ତିନି ଜଣ ଅଣ କାଶ୍ମୀରୀ ଶ୍ରମିକଙ୍କୁ ଗୁଳି କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଘଟଣାର ତୁରନ୍ତ ଆହତମାନଙ୍କୁ ଡାକ୍ତରଖାନା ନିଆଯାଇଛି।

ଏଥିସହିତ ପୋଲିସ ଏବଂ ସେନା କର୍ମଚାରୀମାନେ ଶୋପିଆର ଗାଗରାନଙ୍କୁ ଘେରାବନ୍ଦୀ କରି ସର୍ଚ୍ଚ ଅପରେସନ କରିଥିଲେ। ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀ ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କୁ ଖୋଜୁଛି। ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଗୁଳିରେ ଆହତ ହୋଇଥିବା ଶ୍ରମିକମାନେ ବିହାରର ସୁପଲ ଜିଲ୍ଲାର ଅନମୋଲ କୁମାର, ହିରାଲାଲ ଯାଦବ ଏବଂ ପିଣ୍ଟୁ କୁମାର ଠାକୁର ବୋଲି ଜଣାପଡିଛି।

#WATCH | Jammu and Kashmir | Police and Army cordoned off the area in Gagran, Shopian after gunshots were heard in the area; some people got injured.

More details awaited. pic.twitter.com/eFzCxpoIqU

— ANI (@ANI) July 13, 2023