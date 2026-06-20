’ଯଦି ହଜିଯାଏ ତ…’ ଜାହ୍ନବୀଙ୍କ ନାଇଟ୍ସୁଟ୍ରେ ଲେଖାଅଛି ଶିଖର ପାହଡ଼ିଆଙ୍କ ନାଁ, ଫଟୋରୁ ମିଳିଲା ବଡ଼ ସଙ୍କେତ
ଜାହ୍ନବୀ କପୁର ଓ ଶିଖର ପାହଡ଼ିଆଙ୍କ ନାମ ଗତ କିଛି ସମୟ ହେବ ପରସ୍ପର ସହ ଯୋଡ଼ା ଯାଉଛି।
ମୁମ୍ବାଇ: ବଲିଉଡ୍ ଅଭିନେତ୍ରୀ ଜାହ୍ନବୀ କପୁର ଅନେକ ସମୟରେ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ରହିଥାନ୍ତି। ସେ ସବୁବେଳେ ନିଜର ଫିଲ୍ମ, ଫ୍ୟାଶନ ସେନ୍ସ ଓ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନକୁ ନେଇ ଆଲୋଚନାରେ ଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏଥର ସେ କୌଣସି ଫିଲ୍ମ କିମ୍ବା ରେଡ୍ କାର୍ପେଟ୍ ଲୁକ୍ ପାଇଁ ନୁହେଁ, ବରଂ ଏକ ଅତି ସାଧାରଣ ଫଟୋ ଯୋଗୁଁ ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ଆସିଛନ୍ତି।
ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେଉଥିବା ଏହି ଫଟୋରେ ଜାହ୍ନବୀଙ୍କ କ୍ୟୁଟ୍ ଅନ୍ଦାଜ ପ୍ରଶଂସକମାନଙ୍କ ମନ ଜିଣୁଛି। ବିଶେଷ କଥା ହେଉଛି, ଲୋକଙ୍କ ନଜର ତାଙ୍କ ଚେହେରା କିମ୍ବା ଷ୍ଟାଇଲ୍ ଅପେକ୍ଷା ତାଙ୍କ ନାଇଟ୍ସୁଟ୍ରେ ଲେଖାଯାଇଥିବା ଏକ ମଜାଦାର ମେସେଜ୍ ଉପରେ ଅଧିକ ପଡ଼ିଛି। ଯାହା ଶିଖର ପାହଡ଼ିଆଙ୍କ ସହ ଜଡ଼ିତ ରହିଛି।
ସମ୍ପ୍ରତି ଜାହ୍ନବୀ କପୁରଙ୍କ ଏକ ଫଟୋ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଖୁବ୍ ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ଫଟୋରେ ସେ ବହୁତ କ୍ୟାଜୁଆଲ୍ ଓ ରିଲାକ୍ସ ମୁଡ୍ରେ ନଜର ଆସୁଛନ୍ତି। ସେ ଏକ ଆରାମଦାୟକ ନାଇଟ୍ସୁଟ୍ ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି। ଯେଉଁଥିରେ ଇଂରାଜୀରେ ଲେଖାଅଛି, If Lost, Please Return To Shikhar Pahariya। ଅର୍ଥାତ୍ “ଯଦି ମୁଁ କେଉଁଠି ହଜିଯାଏ, ତେବେ ମୋତେ ଶିଖର ପାହଡ଼ିଆଙ୍କ ପାଖକୁ ଫେରାଇ ଦେବେ।” ଏହି ମଜାଦାର ଲାଇନ୍ ଦେଖିବା ମାତ୍ରେ ପ୍ରଶଂସକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆଲୋଚନା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି। ଅନେକ ଲୋକ ଏହାକୁ ଜାହ୍ନବୀ ଓ ଶିଖରଙ୍କ ସମ୍ପର୍କର ଏକ ସୁନ୍ଦର ସଙ୍କେତ ବୋଲି କହିଥିବା ବେଳେ, କେତେକ ଏହାକୁ ତାଙ୍କର ଏପର୍ୟ୍ୟନ୍ତର ସବୁଠାରୁ କ୍ୟୁଟ୍ ଫ୍ୟାଶନ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି।
ଜାହ୍ନବୀ କପୁର ଓ ଶିଖର ପାହଡ଼ିଆଙ୍କ ନାମ ଗତ କିଛି ସମୟ ହେବ ପରସ୍ପର ସହ ଯୋଡ଼ା ଯାଉଛି। ଯଦିଓ ଉଭୟ ନିଜ ସମ୍ପର୍କକୁ ନେଇ କେବେହେଲେ ଖୋଲାଖୋଲି ଭାବେ କଥା ହୋଇନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରାୟତଃ ସେମାନଙ୍କୁ ଏକାଠି ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଅନେକ ପାରିବାରିକ କାର୍ୟ୍ୟକ୍ରମ, ମନ୍ଦିର ଓ ବଲିଉଡ୍ ଇଭେଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକରେ ମଧ୍ୟ ଦୁହିଁଙ୍କୁ ଏକାଠି ଦେଖାଯାଇଛି। ଏହି କାରଣରୁ ନାଇଟ୍ସୁଟ୍ରେ ଲେଖାଯାଇଥିବା ଏହି ମେସେଜ୍ ପ୍ରଶଂସକମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ଆଡ଼କୁ ଇଶାରା କରୁଥିବା ପରି ମନେ ହେଉଛି।
ପ୍ରଶଂସକମାନେ ଦେଲେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା
ଏହି ଫଟୋ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବା ପରେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ୟୁଜର୍ସମାନେ ପ୍ରଚୁର କମେଣ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। କେହି ଜଣେ ଲେଖିଛନ୍ତି; ଏହା ଏପର୍ୟ୍ୟନ୍ତର ସବୁଠାରୁ ସୁନ୍ଦର କପଲ୍ ମୋମେଣ୍ଟ। ଆଉ ଜଣେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଜାହ୍ନବୀ ନିଜ ସମ୍ପର୍କକୁ ନେଇ ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ସହଜ। ସେହିପରି କିଛି ପ୍ରଶଂସକ ମଜାଳିଆ ଅନ୍ଦାଜରେ କହିଛନ୍ତି; ଯଦି କେହି ହଜିଯାଏ, ତେବେ ତାଙ୍କୁ ସଠିକ୍ ଠିକଣାରେ ଫେରାଇବାର ଉପାୟ ଜାହ୍ନବୀ ବତାଇ ଦେଇଛନ୍ତି।