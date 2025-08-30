ଲୁଙ୍ଗୀ ପିନ୍ଧା ସ୍ୱାମୀ ଦରକାର… ୩ ଛୁଆ ସହ ସାଉଥରେ ସେଟେଲ୍ ଅଭିନେତ୍ରୀଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନ,
ଅଭିନେତ୍ରୀ ଏପରି କିଛି କହି ଦେଇଥିଲେ ଯାହା ଏବେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି।
ମୁମ୍ବାଇ: ପରଦାରେ ଦର୍ଶକଙ୍କ ମନ କିଣୁଛି ଜାହ୍ନବୀ କପୁର ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ମଲହୋତ୍ରାଙ୍କ ଅଭିନୀତ ଫିଲ୍ମ ‘ପରମସୁନ୍ଦରୀ’। ଫିଲ୍ମର ପ୍ରଚାର ପାଇଁ ଦୁଇ ଷ୍ଟାର ଜୋରସୋରରେ ଲାଗିଛନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ଫିଲ୍ମର ପ୍ରଚାର ପାଇଁ କପିଲ ଶର୍ମାଙ୍କ ଶୋ’ରେ ନଜର ଆସିଥିଲେ ଏହି ଷ୍ଟାରକାଷ୍ଟ।
କଥାବାର୍ତ୍ତା ସମୟରେ ଅଭିନେତ୍ରୀ ଜାହ୍ନବୀ କପୁର ଏପରି କିଛି କହି ଦେଇଥିଲେ ଯାହା ଏବେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି।
ଏହି କଥାରେ କପିଲ ଶର୍ମା ପଚାରିଥିଲେ କାହିଁକି ଜହ୍ନବୀ ତୁମେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ସହ ତିନି ଛୁଆର ମା’ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛ। ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତରେ ସେଟେଲ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛ।
କପିଲଙ୍କ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନରେ ଜାହ୍ନବୀ କହିଥିଲେ ୩ ହେଉଛି ମୋର ଲକି ନମ୍ବର। ମାରପିଟ୍, ଝଗଡ଼ା ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ ହୁଏ। ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ଆଉ ଜଣଙ୍କ ସମର୍ଥନ ରହିବା ନିହାତି ଜରୁରୀ। ମୋ ଭବିଷ୍ୟତର ନିଷ୍ପତି ମୁଁ ବହୁତ ଭାବିଚିନ୍ତି ପ୍ଲାନିଂ କରିଛି। ଏଭଳି ନିଷ୍ପତିରେ ମଧ୍ୟ ଜାହ୍ନବୀ ଖୁସି ଥିବା କହିଛନ୍ତି।
ଜାହ୍ନବୀ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଏବଂ ତିନି ପିଲାଙ୍କ ସହ ତିରୁପତିରେ ସେଟେଲ ହେବାକୁ ଭାବିଛନ୍ତି। କପିଲଙ୍କ ଶୋ ପୂର୍ବରୁ ଜାହ୍ନବୀ ଏହି କଥା ଅନ୍ୟ ଏକ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁରେ ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ।
ତିରୁପତି ବାଲାଜୀଙ୍କ ସହ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସମ୍ପର୍କ
ଜାହ୍ନବୀ କପୁରଙ୍କର ତିରୁପତିଙ୍କ ସହ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି କାରଣ ସେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ତାଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସ୍ୱର୍ଗତ ମାତା ଶ୍ରୀଦେବୀଙ୍କ ଜନ୍ମବାର୍ଷିକୀରେ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଆନ୍ତି।
ଜାହ୍ନବୀ କପୁର କେବଳ ବିବାହ ପରେ କିପରି ବଞ୍ଚିବାକୁ ଚାହାଁନ୍ତି ପ୍ଲାନ କରିନାହାଁନ୍ତି ବରଂ ସେ ତାଙ୍କର ବିବାହ ଯୋଜନା ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛନ୍ତି।
ପିକକ୍ ମାଗାଜିନ୍ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତାରେ, ସେ ଥରେ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ ଯେ ସେ ଦକ୍ଷିଣ ଇଟାଲୀର କାପ୍ରିରେ ଏକ ୟାଟରେ ଏକ ବ୍ୟାଚେଲୋରେଟ୍ ପାର୍ଟି ସହିତ ଏକ ସରଳ ବିବାହ ଚାହାଁନ୍ତି।