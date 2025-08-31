ପରମ ସୁନ୍ଦରୀ ଜାହ୍ନବୀ କହିଲେ କାହାକୁ କରିବେ ବିବାହ? ‘3 ଛୁଆ ସହ ତିରୁପତିରେ ରହିବି, ଗୋବିନ୍ଦ ଗୋବିନ୍ଦ ଜପିବି…’

ସେମାନେଙ୍କୁ ନିକଟରେ କପିଲ ଶର୍ମାଙ୍କ ଦି ଗ୍ରେଟ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ କପିଲ ଶୋ’ରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲେ । କଥାବାର୍ତ୍ତା ସମୟରେ କପିଲ କହିଥିଲେ ଯେ ଜାହ୍ନବୀ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ସହିତ ତିନୋଟି ସନ୍ତାନ ପାଇବାକୁ ଚାହାଁନ୍ତି ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତରେ ବସବାସ କରିବାକୁ ଚାହାଁନ୍ତି ।

By Manash Ranjan Padhan

ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର: ଜାହ୍ନବୀ କପୁର ଏବଂ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ମାଲହୋତ୍ରା ଅଭିନୀତ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ପରମ ସୁନ୍ଦରୀ ଶେଷରେ ସିନେମା ହଲରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିଛି  ।  ଉଭୟ ଅଭିନେତା ଫିଲ୍ମର ପ୍ରମୋସନରେ କୌଣସି କସରତ ଛାଡି ନଥିବା ନଜିର ରହିଛି ।

ଯେତେବେଳେ ଜାହ୍ନବୀଙ୍କୁ ପଚରାଗଲା ଯେ ସେ ତିନୋଟି ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ କରିବାକୁ କାହିଁକି ଚାହାଁନ୍ତି, ସେ କହିଲେ,ମୁଁ ଭାବୁଛି ଏହା ଭଲ । ପ୍ରଥମତଃ ତିନୋଟି, ମୋ ପାଇଁ ଏକ ଭାଗ୍ୟବାନ ସଂଖ୍ୟା । ଦ୍ୱିତୀୟତଃ, ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଝଗଡା ସବୁବେଳେ ହୋଇଥାଏ । ଜାହ୍ନବୀ କହିଥିଲେ, ‘ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ, ଜଣଙ୍କର ସମର୍ଥନ ଆବଶ୍ୟକ । ସେମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ଜଣେ ଭଉଣୀ କିମ୍ବା ପୁଅ ହୋଇପାରନ୍ତି ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱରୁ ଉଭୟଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ ମିଳିବ । ବହୁତ ଭାବିବା ପରେ ଏହା ଯୋଜନା କରିଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଜାହ୍ନବୀ ।

ଜାହ୍ନବୀ କପୁର ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଏବଂ ତିନି ପିଲାଙ୍କ ସହିତ ତିରୁପତିରେ ରହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି । ସେ କୋମଲ ନାହାଟାଙ୍କ ଶୋ’ରେ ଏହା ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ । ଜାହ୍ନବୀ କପୁର ଥରେ କୋମଲ ନାହାଟାଙ୍କ ଶୋ’ରେ ଆସି କହିଥିଲେ, ‘ମୁଁ ବିବାହ କରି ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଏବଂ ତିନି ପିଲାଙ୍କ ସହିତ ତିରୁମାଲା ତିରୁପତିରେ ରହିବାକୁ ଯୋଜନା କରୁଛି । ଆମେ ପ୍ରତିଦିନ କଦଳୀ ପତ୍ର ଖାଇବୁ ଏବଂ ‘ଗୋବିନ୍ଦ ଗୋବିନ୍ଦ’ ଶୁଣିବୁ । ମୁଁ ମୋ କେଶରେ ମୋଗରା ରଖିବି ଏବଂ ମଣିରତ୍ନମଙ୍କ ଗୀତ ଶୁଣିବି ।

ଜାହ୍ନବୀ କପୁରଙ୍କ ତିରୁପତିଙ୍କ ସହିତ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି । କାରଣ ସେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ନିଜ ଜନ୍ମଦିନ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସ୍ୱର୍ଗତ ମାତା ଶ୍ରୀଦେବୀଙ୍କ ଜନ୍ମବାର୍ଷିକୀରେ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଆନ୍ତି । ଆଲୋଚନାର ଅଂଶୀଦାର କରଣ ଜୋହର ଜାହ୍ନବୀଙ୍କ ସହ ଏକମତ ହୋଇନଥିଲେ ଏବଂ ପଚାରିଲେ, ‘ଲୁଙ୍ଗି ପିନ୍ଧିଥିବା ପୁରୁଷ କଦଳୀ ପତ୍ରରେ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବାରେ ରୋମାଣ୍ଟିକ କ’ଣ?’ ଜାହ୍ନବୀ ହସି ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ‘ଏହା ରୋମାଣ୍ଟିକ ।’
ଜାହ୍ନବୀ କପୁର କେବଳ ବିବାହ ପରେ କିପରି ବଞ୍ଚିବାକୁ ଚାହାଁନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ସେ ତାଙ୍କର ବିବାହ ଯୋଜନା ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛନ୍ତି । ସେ ଥରେ ଏକ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ ଯେ ସେ ଦକ୍ଷିଣ ଇଟାଲୀର କାପ୍ରିରେ ଏକ ୟାଟରେ ଏକ ବ୍ୟାଚେଲୋରେଟ୍ ପାର୍ଟି ସହିତ ଏକ ସରଳ ବିବାହ କରିବାକୁ ଚାହାଁନ୍ତି ।

