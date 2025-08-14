ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀରେ ସନ୍ତାନ ପ୍ରାପ୍ତି ଉପାୟ କଲେ ମିଳିବ ୧୦୦% ଫଳ, ଆପଣାନ୍ତୁ ଏହି ବିଶେଷ ଉପାୟ
ସନ୍ତାନ ପ୍ରାପ୍ତି ନେଇ କରନ୍ତୁ ଗୋବିନ୍ଦଙ୍କ ପୂଜା । ପ୍ରସନ୍ନ ହେବେ ଭଗବାନ ଦେବେ ସନ୍ତାନ ସୁଖ ।
ଓଡିଶା ଭାସ୍କର: ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ ହେଉଛି ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଜନ୍ମତିଥି ଏବଂ ଏହାକୁ ହିନ୍ଦୁ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡରରେ ବର୍ଷର ସବୁଠାରୁ ଶୁଭ ଦିନ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ଭାବରେ ପାଳନ କରାଯାଏ। ଏହି ଦିନରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥିବା ପୂଜା ବ୍ୟକ୍ତିର ଜୀବନରେ ସୁଖ ଏବଂ ସମୃଦ୍ଧି ପ୍ରଦାନ କରିପାରେ ଏବଂ ସନ୍ତାନର ଆନନ୍ଦ ମଧ୍ୟ ଆଣିପାରେ।
ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ର ବିଶ୍ୱାସ କରେ ଯେ ସନ୍ତାନ ପାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛୁକ ଦମ୍ପତିମାନେ ଯଦି ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ ରାତିରେ ବିଶେଷ ପୂଜା ଏବଂ ଉପାୟ କରନ୍ତି, ତେବେ ଶୀଘ୍ର ସନ୍ତାନ ପ୍ରାପ୍ତିର ସମ୍ଭାବନା ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ।
ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀରେ କେଉଁ ଉପାୟ କଲେ ସନ୍ତାନ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ସନ୍ତାନ ପ୍ରାପ୍ତି ବିଷୟରେ କ’ଣ କୁହାଯାଇଛି।
-ଅଷ୍ଟମୀ ତିଥି ଆରମ୍ଭ – 15 ଅଗଷ୍ଟ 2025, 11:49 ଅପରାହ୍ନ |
-ଅଷ୍ଟମୀ ତିଥି ସମାପ୍ତ – 16 ଅଗଷ୍ଟ 2025, 9:34 ଅପରାହ୍ନ |
ପୂଜା ତିଥି – 16 ଅଗଷ୍ଟ 2025, 12:04 ରୁ 12:47 ଅପରାହ୍ନ |
ସନ୍ତାନ ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ 5 ଟି ଉତ୍ତମ ଉପାୟ
-କ୍ଷୀର, କଦଳୀ, ଘିଅ, ମହୁ ଏବଂ ଗଙ୍ଗା ପାଣି ସହିତ ଲଡୁ ଗୋପାଳକୁ ସ୍ନାନ କରନ୍ତୁ |
-ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗର ପୋଷାକ ପିନ୍ଧନ୍ତୁ ଏବଂ ବେସନ ପତ୍ର ଏବଂ ଚିନି କାଣ୍ଡ ଦିଅନ୍ତୁ |
-“ଓମ୍ ଦେବକିସୁତ୍ ଗୋବିନ୍ଦ ବାସୁଦେବ ଜଗତପେଟ୍, ଦେହି ତନୟମ୍ କୃଷ୍ଣ ତଭାମହମ୍ ଶରଣମ୍ ଗତା” ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରନ୍ତୁ।
ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରନ୍ତୁ
ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ ଦିନ, ପୂର୍ବ ଆଡକୁ ମୁହଁ କରି ଏକ ପରିଷ୍କାର ଆସନରେ ବସନ୍ତୁ | “ଓଁ ଦେବକୀସୁତ ଗୋବିନ୍ଦ ବାସୁଦେବ ଜଗତପତେ, ଦେହି ମେ ତନୟମ୍ କୃଷ୍ଣ ତ୍ୱମହମ୍ ଶରଣମ୍ ଗତଃ” ମନ୍ତ୍ରକୁ ୨୧ କିମ୍ବା ୫୧ ଥର ଜପ କରନ୍ତୁ।
ତୁଳସୀଙ୍କ ବିଶେଷ ନୈବେଦ୍ୟ
ସ୍ନାନ ପରେ, ତୁଳସୀ ପତ୍ରରେ ଚନ୍ଦନ ଲଗାଇ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ।
“ଓଁ ନମୋ ଭଗବତେ ବାସୁଦେବୟ” ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରନ୍ତୁ।
ନୈବେଦ୍ୟ
-ପଞ୍ଚାମୃତରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ପ୍ରତିମାକୁ ସ୍ନାନ କରାଇବା ପରେ, ଲହୁଣୀ ଏବଂ ମିଠା ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ।
-ସନ୍ତାନ ସୁଖର କାମନାକୁ ମନରେ ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଏକାଗ୍ରତାର ସହିତ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ।
-ଗରିବ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପ୍ରସାଦ ଦାନ କରନ୍ତୁ
-ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ ରାତିରେ, ଗରିବ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପ୍ରସାଦ, ମିଠା କିମ୍ବା ଫଳ ବାଣ୍ଟନ୍ତୁ।
-ଏହା ପୁଣ୍ୟ ଏବଂ ଆଶୀର୍ବାଦ ଉଭୟ ପ୍ରଦାନ କରେ, ଯାହା ସନ୍ତାନ ସୁଖର ପଥ ପ୍ରଶସ୍ତ କରେ।