ଆକ୍ରମଣ ପ୍ରତିବାଦ; ଧାରଣ ଦେବା ପାଇଁ ପୋଲିସ କମିଶନରଙ୍କୁ ଚିଠି
ଗତ ୨୦ ଜୁଲାଇରେ ଜନ୍ତର-ମନ୍ତର ଓ ଏହାର ଆଖପାଖରେ ଡ୍ୟୁଟି ସମୟରେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ଦିଲ୍ଲୀ ପୋଲିସ, ଅର୍ଦ୍ଧସାମରିକ ବଳର ଅଧିକାରୀ, ଯବାନ ଗୁରୁତର ଓ ସାଧାରଣ ଭାବେ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଜନ୍ତର-ମନ୍ତରରେ ଧାରଣ ଦେବେ ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀ। ଜୁଲାଇ ୩୧ ତାରିଖରେ ଦିଲ୍ଲୀ ପୋଲିସ ମହାସଂଘ ପକ୍ଷରରୁ ଧାରଣା ଦିଆଯିବ। ଏନେଇ ପୋଲିସ କମିଶନରଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖି ଅନୁମତି ମାଗିଛନ୍ତି। ଚିଠିରେ ସକାଳ ୧୧ଟାରୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ୫ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଧାରଣା ଦେବା ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦେବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛି ମହାସଂଘ।
୩୧ ଜୁଲାଇରେ ଅହିଂସାପୂର୍ଣ୍ଣ ଧାରଣା: ଚିଠିରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ, ଗତ ୨୦ ଜୁଲାଇରେ ଜନ୍ତର-ମନ୍ତର ଓ ଏହାର ଆଖପାଖରେ ଡ୍ୟୁଟି ସମୟରେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ଦିଲ୍ଲୀ ପୋଲିସ, ଅର୍ଦ୍ଧସାମରିକ ବଳର ଅଧିକାରୀ, ଯବାନ ଗୁରୁତର ଓ ସାଧାରଣ ଭାବେ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ମହାସଂଘ କହିଛି ଯେ, ଏହି ଧାରଣା ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ଦିଲ୍ଲୀ ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀ ଓ ଆଇନକୁ ସମ୍ମାନ କରୁଥିବା ନାଗରିକମାନଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଦିଆଯିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି। ଏହାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଓ ଅହିଂସାପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଆୟୋଜନ କରାଯିବ।
ଜୁଲାଇ ୨୦ ତାରିଖରେ କକରୋଚ୍ ଜନତା ପାର୍ଟି (ସିଜେପି)ର ‘ଚଲୋ ସଂସଦ’ ମାର୍ଚ୍ଚ ସମୟରେ ପ୍ରଦର୍ଶନକାରୀ ଓ ପୋଲିସ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିଲା ହିଂସାତ୍ମକ ସଂଘର୍ଷ। ଯେଉଁରେ ୧୩୦ ଜଣ ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆହତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପୋଲିସ ଓ ଆରଏଏଫ୍ ଯବାନ ଅଛନ୍ତି। ଆହତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବହୁ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ ମଧ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ପ୍ରାୟ ୬୫ ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଆହତ ହୋଇଥିଲେ। ହିଂସା ଘଟାଇବା ଅଭିଯୋଗରେ ପୋଲିସ ୧୫ଟି ଏଫଆଇଆର ରୁଜୁ କରିଥିଲା।
ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ମନ୍ତବ୍ୟ: ଏହାରି ଭିତରେ ପ୍ରଦର୍ଶନକାରୀଙ୍କ ଉପରେ ପୋଲିସ ଲାଠିଚାର୍ଜ ସମ୍ପର୍କିତ ଆବେଦନ ଉପରେ ମଙ୍ଗଳବାର ଶୁଣାଣି କରି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଛାତ୍ର ପ୍ରତିବାଦ ସମୟରେ ଘଟିଥିବା ସମସ୍ତ ହିଂସାତ୍ମକ ଘଟଣାର ନିରପେକ୍ଷ, ସ୍ୱଚ୍ଛ ଓ ବିସ୍ତୃତ ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ତଦନ୍ତକାରୀ ଦଳ (ଏସ୍ଆଇଟି) ଗଠନ କରାଯାଇପାରେ।
ଅଦାଲତ କହିଛନ୍ତି; ଯଦି ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ପ୍ରୋଟୋକଲର ଉଲ୍ଲଂଘନ ହୋଇଥାଏ, ତେବେ ଆଇନ ନିଜ କାମ କରିବା ଉଚିତ। ପ୍ରଧାନ ବିଚାରପତି ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତ କହିଥିଲେ, “ଯିଏ ବି ଅତ୍ୟାଚାର କରିଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଆଇନକୁ ନିଜ ହାତକୁ ନେଇଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେବା ଉଚିତ।
ଓକିଲମାନଙ୍କ ଯୁକ୍ତି ଶୁଣି ବେଞ୍ଚ କହିଥିଲେ; ପ୍ରତିବାଦ କରୁଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଉପରେ ପୋଲିସ ଅତ୍ୟାଚାର କରିଥିବା ସମସ୍ତ ଅଭିଯୋଗର ନିରପେକ୍ଷ ଓ ସ୍ୱାଧୀନ ତଦନ୍ତ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ।
ସେପଟେ ଅଦାଲତ ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ୨୫୦ ଜଣ ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଉପରେ ହୋଇଥିବା ଆକ୍ରମଣର ମଧ୍ୟ ତଦନ୍ତ ହେବା ଉଚିତ। ଏହା ଜାଣିବା ଦରକାର ଯେ, ଏହି ଆକ୍ରମଣ ଛାତ୍ରମାନେ କରିଥିଲେ ନା କିଛି ଅସାମାଜିକ ତତ୍ତ୍ୱ ଏଥିରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥିଲେ।
ଶୁଣାଣି ସମୟରେ ସଲିସିଟର ଜେନେରାଲ ତୁଷାର ମେହେତା କହିଥିଲେ; ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ହିଂସାରେ ଛାତ୍ରମାନେ ସମ୍ଭବତଃ ସାମିଲ ନଥିଲେ। ତେବେ କେତେକ ଅସାମାଜିକ ତତ୍ତ୍ୱ ଏହି ଘଟଣାରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଜଡ଼ିତ ଥିଲେ। ହତ୍ୟା, ଦୁଷ୍କର୍ମ ଓ ଏନ୍ଡିପିଏସ୍ ମାମଲାରେ ୱାଣ୍ଟେଡ୍ ଥିବା କିଛି ଉପଦ୍ରବକାରୀ ପ୍ରତିବାଦରେ ସାମିଲ ହୋଇ ପୋଲିସ ବିରୋଧରେ ବ୍ୟାପକ ହିଂସା କରିଥିବା ସେ କହିଥିଲେ।