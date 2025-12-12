ଭାଙ୍ଗିଲା ବଡ଼ ବଡ଼ କୋଠା! ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡରେ ଘଟିଗଲା ବଡ଼ ଧରଣର ଅଘଟଣ, ଭୟଙ୍କର ଭୂକମ୍ପରେ ଥରିଲା ଜାପାନ…

ଭୂମିକମ୍ପର ତୀବ୍ରତା ୬.୭ ଥିଲା

By Shantilata Rout

ଓଡିଶା ଭାସ୍କର: ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଜାପାନରେ ପୁଣି ଭୟଙ୍କର ଭୂମିକମ୍ପ ହୋଇଛି। ଏହାର ପ୍ରଭାବ ବହୁତ ଭୟଙ୍କର ଥିଲା। ଏଯାଏଁ କଣ କ୍ଷତି ହୋଇଛି ବୋଲି ଜଣାପଡିନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ କିଛି ଧ୍ବସ୍ତବିଧ୍ବସ୍ତ ହୋଇଥାଇପାରେ ବୋଲି ଆଶଙ୍କା ଉପୁଜିଛି। ସେପଟେ ସୁନାମୀ ଆଲର୍ଟ ଜାରୀ।

କାରଣ ଏହି ଭୂମିକମ୍ପର ତୀବ୍ରତା ରିକ୍ଟର ସ୍କେଲରେ ୬.୭ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଥିଲା। ଜାପାନ ଏକ ଭୂକମ୍ପ ପ୍ରବଣ ଅଞ୍ଚଳ ହୋଇଥିବାରୁ ଏଠାରେ ଲଗାତାର ଏହିପରି ସ୍ଥିତି ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ।

ଜାପାନରେ ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଭୂମିକମ୍ପ ଅନୁଭୂତ ହୋଇଛି। ଭୂତାତ୍ତ୍ୱିକ ସର୍ବେକ୍ଷଣ ଅନୁମାନ କରିଛି ଯେ ଭୂମିକମ୍ପର ତୀବ୍ରତା ୬.୭ ଥିଲା, ଯାହା ଫଳରେ ଜାପାନର ଅନେକ ସହରରେ ଆତଙ୍କ ଖେଳିଯାଇଛି। କ୍ଷୟକ୍ଷତିର ପରିମାଣ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅସ୍ପଷ୍ଟ। ସୁରକ୍ଷା ଏଜେନ୍ସିଗୁଡ଼ିକ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରୁଛନ୍ତି।

ଭୂକମ୍ପର କେନ୍ଦ୍ରସ୍ଥଳ ଭୂପୃଷ୍ଠରୁ ମାତ୍ର ୧୦ କିଲୋମିଟର ତଳେ ଥିଲା ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଅଧିକ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହେବାର ଆଶଙ୍କା କରାଯାଉଛି। ଗତ ୨୪ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଏହା ଜାପାନରେ ପଞ୍ଚମ ଭୂମିକମ୍ପ।

ସୁନାମୀ ନେଇ ହାଇ ଆଲର୍ଟ:

ଜାପାନ ପାଣିପାଗ ସଂସ୍ଥା ଅନୁଯାୟୀ ଆଜି ଉତ୍ତର-ପୂର୍ବ ଜାପାନରେ ୬.୭ ତୀବ୍ରତାର ଭୂମିକମ୍ପ ହେବା ପରେ ସୁନାମି ଚେତାବନୀ ଜାରି କରାଯାଇଛି। କ୍ଷୟକ୍ଷତି କିମ୍ବା ଆହତଙ୍କ କୌଣସି ତୁରନ୍ତ ରିପୋର୍ଟ ମିଳିନାହିଁ।

ଏହି ସପ୍ତାହର ଆରମ୍ଭରେ ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ୭.୫ ତୀବ୍ରତାର ଭୂମିକମ୍ପ ପରେ ପୁଣି ଆଜି ଆଉ ଏକ ଝଟକା ଅନୁଭୁତ ହୋଇଛି। ଆଗରୁ ହୋଇଥିବା ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଭୂମିକମ୍ପ ପ୍ରଭାବରେ ଉତ୍ତର ପଟେ ଥିବା ଅଞ୍ଚଳ ଅନେକ ମାତ୍ରାରେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିଲା ​​ଏବଂ ଫାଟ, ସାମାନ୍ୟ କ୍ଷତି ଏବଂ ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗରୀୟ ଉପକୂଳରେ ସୁନାମି ନେଇ ହାଇ ଆଲର୍ଟ ଜାରୀ କରାଯାଇଥିଲା। କିଛି ଦିନ ତଳେ ହୋଇଥିବା ଭୂମିକମ୍ପରେ ପ୍ରାୟ ତିରିଶରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ଆହତ ହୋଇଥିବା କୁହାଯାଉଛି।

