ମିଆଁମାର ପରେ ଥରିଲା ଜାପାନ, ଭୂକମ୍ପର ତୀବ୍ରତା ରହିଛି…

ଟୋକିଓ,୨।୪: ମିଆଁମାର ପରେ ଥରିଛି ଜାପାନ । ଯାହାକୁ ନେଇ ଲୋକେ ଭୟଭୀତ ହୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି । କାରଣ ମିଆଁମାରରେ ୨୦୦୦ରୁ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିବେଳେ ୩୦୦୦ରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି । ଉକ୍ତ ଘଟଣାର ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ସରି ନ ଥିବାବେଳେ ଜାପାନରେ ଭୂକମ୍ପ ପରିବେଶବିତଙ୍କୁ ଚିନ୍ତାରେ ପକାଇଛି । ନ୍ୟାସନାଲ ସେଣ୍ଟର ଫର୍‌ ସିସମୋଲୋଜି (NCS) କହିଛି, ବୁଧବାର ସନ୍ଧ୍ୟା ୭:୩୪ (IST) ସମୟରେ ଜାପାନର କ୍ୟୁଶୁରେ ରିକ୍ଟର ସ୍କେଲରେ ୬.୦ ତୀବ୍ରତାର ଏକ ଭୂକମ୍ପ ହୋଇଛି।

EQ of M: 6.0, On: 02/04/2025 19:34:00 IST, Lat: 31.09 N, Long: 131.47 E, Depth: 30 Km, Location: Kyushu, Japan.

