ଜାପାନ ଯିବା ଆଗରୁ ଜାଣି ନିଅନ୍ତୁ ଏହି କଥା; ଭୁଲରେ ବି କରନ୍ତୁ ନାହିଁ କରମର୍ଦ୍ଦନ, ଲୋକ ଆପଣଙ୍କୁ ପାଗଳ ଭାବିବେ ନିଶ୍ଚୟ!

କାହିଁକି ଏଠାରେ ଲୋକେ ପରସ୍ପରକୁ ଦେଖିଲେ ମୁଣ୍ତ ନୁଆଁଇଥାନ୍ତି...

By Shantilata Rout

ଓଡିଶା ଭାସ୍କର: ଭାରତରେ ଲୋକମାନେ ପ୍ରଥମେ ଦେଖାହେବା ମାତ୍ରେ ହାଏ, ହାଲୋ କୁହନ୍ତି ନଚେତ ନିଜ ଠାରୁ ବଡ ଲୋକଙ୍କୁ ନମସ୍କାର କରନ୍ତି କିମ୍ବା କରମର୍ଦ୍ଦନ କରିଥାନ୍ତି।

ମାତ୍ର କଣ ଜାଣନ୍ତି ଜାପାନ ଦେଶରେ ଏସବୁ କିଛି କଲେ ଲୋକ ଆପଣଙ୍କୁ ବୋକା ବା ପାଗଳ ଭାବିବେ କାରଣ ତାଙ୍କର ସେଠାରେ ଏକ ଅଲଗା ରିଚୁଆଲ୍ସକୁ ଫଲୋ କରାଯାଏ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଯଦି ଆପଣ ଜାପାନ ଦେଶକୁ ଯାନ୍ତି ଲୋକଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ଦେଖିଲେ କିପରି ଗ୍ରିଟ କରିବେ।

ଯେତେବେଳେ ଜାପାନର ଲୋକ ପ୍ରଥମେ କାହାକୁ ଦେଖିଥାଆନ୍ତି, ତେବେ ସେମାନେ ମୁଣ୍ଡ ତଳକୁ ନୁଆଁଇଥାନ୍ତି, ଏହାକୁ ଓଜିଗି କୁହାଯାଏ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏହି ପରମ୍ପରା କେଉଁଠାରୁ ଓ କେବେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା।

ସମ୍ମାନ ଦର୍ଶାଇବା ପାଇଁ: 

ଜାପାନୀ ସଂସ୍କୃତରେ, ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଁଇବାର ଅର୍ଥ ନମ୍ରତାକୁ ଦର୍ଶାଇଥାଏ। ମୁଣ୍ଡକୁ ଶରୀରର ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ପବିତ୍ର ଅଂଶ ଭାବରେ ସ୍ୱୀକୃତି ଦିଆଯାଇଛି।

ତେଣୁ, ନଇଁ ପଡ଼ିବା ଅନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ସମ୍ମାନ ଏବଂ ବିନମ୍ରତାକୁ ସୂଚିତ କରେ। ସହକର୍ମୀଙ୍କୁ ଅଭିବାଦନ କରିବା ହେଉ କିମ୍ବା ବନ୍ଧୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା ହେଉ, ନଇଁ ପଡ଼ିବା ହେଉଛି ଭଦ୍ରତାର ଏକ ଚିହ୍ନ ବୋଲି ଜାପାନର ଲୋକେ ମାନିଥାନ୍ତି।

ଜାପାନୀ ସଂସ୍କୃତି:

ଜାପାନର ସାଂସ୍କୃତିକ ଗଠନ ସାମାଜିକ ସମନ୍ୱୟକୁ ଉଚ୍ଚ ମୂଲ୍ୟ ଦିଏ। ତେଣୁ, ନତମସ୍ତକ ହେବା ଏହି ମାନସିକତା ସହିତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମନ୍ୱୟ ରଖେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ନତମସ୍ତକର ପରିମାଣ ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି ଭିନ୍ନ ହୋଇଥାଏ।

ଉଚ୍ଚ-ମାନର ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିମ୍ବା ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଅବସରରେ ଗଭୀର ଏବଂ ଲମ୍ବା ନତମସ୍ତକ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଏକ ହାଲୁକା ଇଙ୍ଗିତ ହିଁ ଯଥେଷ୍ଟ ବୋଲି କୁହାଯାଏ।

କିପରି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଏହି ପରମ୍ପରା:

ପଞ୍ଚମ ଏବଂ ଅଷ୍ଟମ ଶତାବ୍ଦୀ ମଧ୍ୟରେ ଚୀନରୁ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମର ଆଗମନ ସମୟରୁ ପ୍ରଣାମ କରିବାର ପରମ୍ପରା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ବୌଦ୍ଧ ଭିକ୍ଷୁମାନେ ଭକ୍ତି ଏବଂ ଶ୍ରଦ୍ଧା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ବୁଦ୍ଧ ମୂର୍ତ୍ତି, ଶିକ୍ଷକ ଏବଂ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ପ୍ରଣାମ କରୁଥିଲେ। ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ ଜାପାନୀ ସମାଜରେ ଏକୀକୃତ ହେବା ସହିତ, ଏହି ଅଭ୍ୟାସ ଦୈନନ୍ଦିନ ସାମାଜିକ କ୍ରିୟାର ଏକ ଅଂଶ ହୋଇଗଲା।

ଏହି ପରମ୍ପରା କିପରି ବିସ୍ତାରିତ ହେଲା:

ଚୀନ୍ ସାମ୍ରାଜ୍ୟବାଦୀ ଶିଷ୍ଟାଚାର ଏବଂ କନଫୁସିଆନ୍ ନୀତିର ପ୍ରସାର ସହିତ, ପ୍ରଣାମ କରିବା ବିଶ୍ୱସ୍ତତା, ଆଜ୍ଞାପାଳନ ଏବଂ ସାମାଜିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଧାରଣା ସହିତ ଜଡିତ ହୋଇଗଲା।

କାମାକୁରା ଯୁଗରେ, ସାମୁରାଇ ଶ୍ରେଣୀ ରେହୋ ନାମକ ଏକ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ପ୍ରଣାମ କରିବା ପ୍ରଥା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଏହି ପ୍ରଥା ଯୋଦ୍ଧା ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ମାନ ଏବଂ ସମ୍ମାନକୁ ସୁଦୃଢ଼ ​​କରିଥିଲା।

ଏଡୋ ଯୁଗ ଏବଂ ଏହା ପର ସମୟ:

ଏଡୋ ଯୁଗ (1603-1868) ସୁଦ୍ଧା, ପ୍ରଣାମ କରିବା ଜାପାନୀ ସମାଜରେ ଗଭୀର ଭାବରେ ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ସହରାଞ୍ଚଳ ଜୀବନ ବିସ୍ତାରିତ ହେବା ଏବଂ ବାଣିଜ୍ୟିକ କାରବାର ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା ସହିତ, ପ୍ରଣାମ କରିବା ଅଭିବାଦନ ଏବଂ ପରିଚୟର ଏକ ପ୍ରକାର ହୋଇଗଲା।

